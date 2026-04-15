Deportes

Corinthians vs. Santa Fe EN VIVO: siga el minuto a minuto del partido del León por la Copa Libertadores en São Paulo

El cuadro Cardenal tendrá una dura visita frente al campeón de América en 2012 por el grupo E en territorio brasileño

Guardar
-crédito Rodrigo Valle-REUTERS - Cristian Bayona/Colprensa
-crédito Rodrigo Valle-REUTERS - Cristian Bayona/Colprensa

¡Un saludo cordial, amantes del fútbol! Bienvenidos al minuto a minuto del partido entre Corinthians y Santa Fe por la fecha 2 de la Copa Libertadores.

12:58 hsHoy

Así va la fecha 2 de la Copa Libertadores 2026

Boca Juniors derrotó a Barcelona de Guayaquil en el estadio La Bombonera-crédito Agustin Marcarian/REUTERS
Boca Juniors derrotó a Barcelona de Guayaquil en el estadio La Bombonera-crédito Agustin Marcarian/REUTERS

14 de abril de 2026

Cerro Porteño (Paraguay) 1-0 Junior (Colombia)

  • Estadio: General Pablo Rojas de Asunción
  • Árbitro: Esteban Ostojich (Uruguay)
  • Goles: Jonathan Torres al minuto 57 para Cerro Porteño

Estudiantes de La Plata (Argentina) 2-1 Cusco FC (Perú)

  • Estadio: Único de La Plata
  • Árbitro: Esteban Ostojich (Uruguay)
  • Goles: Facundo Farias al minuto 28 y Tiago Palacios al 48 para Estudiantes, descontó parcialmente Lucas Colitto al 31 de partido

Nacional (Uruguay) 3-1 Deportes Tolima (Colombia)

  • Estadio: Gran Parque Central de Montevideo
  • Árbitro: Yael Falcón Pérez (Argentina)
  • Goles: Maximiliano Gómez al minuto 48, Sebastián Coates al 64 y Nicolás López al 87 para Nacional, descontó Brayan Rovira al 80

Boca Juniors (Argentina) 3-0 Barcelona SC (Ecuador)

  • Estadio: La Bombonera de Argentina
  • Árbitro: Wilmar Roldán (Colombia)
  • Goles: Lautaro Di Lollo al minuto 39, Santiago Ascacinar al minuto 81 y Ander Herrera al 90+4

Bolívar (Bolivia) 1-1 La Guaira (Venezuela)

  • Estadio: Hernando Siles de La Paz
  • Árbitro: Anthony Díaz (Ecuador)
  • Goles: Flabian Londoño Bedoya al minuto 29 para La Guaira y Dorny Romero al 79 empató para Bolívar

Liga de Quito (Ecuador) 2-0 Mirassol (Brasil)

  • Estadio: Rodrigo Paz Delgado de Quito
  • Árbitro:  Roberto Bruno Pérez (Perú)
  • Goles: Yerlin Quiñonez al minuto 6 y José Quintero al 34

Universitario (Perú) 0-2 Coquimbo Unido (Chile)

  • Estadio: Rodrigo Paz Delgado de Quito
  • Árbitro:  Ramón Abatti (Brasil)
  • Goles: Cristian Zavala al minuto 13 y Nicolás Johansen al 49 para Coquimbo Unido
12:23 hsHoy

Así fue el último partido de Santa Fe en la Copa Libertadores

12:15 hsHoy

El León visita al Timão en un partido de infarto

-crédito Jean Carniel-REUTERS - Cristian Bayona/Colprensa
Santa Fe quiere recuperar los puntos perdidos ante Peñarol en Bogotá-crédito Jean Carniel-REUTERS - Cristian Bayona/Colprensa

El partido se jugará el 15 de abril de 2026 en el estadio Neo Química Arena de São Paulo a partir de las 7:30 p. m. (hora de Colombia), y se podrá ver a través de la pantalla de Espn 2 y de Disney Plus Premium.

El árbitro del partido será el paraguayo Juan Benitez, mientras que en el VAR estará acompañado por José Méndez.

En su juego más reciente, Corinthians empató el 12 de abril de 2026 en el Clásico Paulista ante Palmeiras.

Santa Fe también tuvo el mismo resultado en el Clásico Capitalino, el mismo día, al empatar a un gol frente a Millonarios. Las anotaciones fueron de Sebastián Valencia al minuto 60, mientras que Hugo Rodallega empató el partido al 76.

Para hablar de su participación en la Copa Libertadores, el equipo dirigido ahora por Fernando Diniz venció por 2-0 en el estadio Vicente López de Buenos Aires, a Platense de Argentina, el 9 de abril de 2026.

Los goles llegaron por medio de Kayke al 54, y de Yuri Alberto al 70.

Por su parte, Santa Fe empató a un gol ante Peñarol de Uruguay en el estadio El Campín con los goles de Emanuel Olivera al minuto 20 para los bogotanos, mientras que Matías Arezo al 59 empató el partido para el cuadro uruguayo.

Temas Relacionados

Santa FeCorinthiansCorinthians vs. Santa FeCopa LibertadoresColombia-Deportes

Últimas noticias

Así reaccionó la prensa paraguaya tras la victoria de Cerro Porteño ante Junior por la Copa Libertadores: “Picante en la previa”

El cuadro barranquillero cayó en el estadio General Pablo Rojas “La Nueva Olla” de Asunción por la fecha 2 de la fase de grupos del torneo continental

Así reaccionó la prensa paraguaya tras la victoria de Cerro Porteño ante Junior por la Copa Libertadores: “Picante en la previa”

Así fue el primer partido de James Rodríguez como titular con Minnesota United: el colombiano recibió críticas en el debut de la US Open Cup

El capitán de la selección Colombia jugó 66 minutos en el partido contra Sacramento Republic y comienza a retomar el ritmo de competencia de cara a su participación en la Copa Mundial de la FIFA 2026

Así fue el primer partido de James Rodríguez como titular con Minnesota United: el colombiano recibió críticas en el debut de la US Open Cup

La WWE tendrá una gira por Sudamérica, Colombia fue incluida entre las naciones que visitarán

Los interesados en adquirir una entrada deberán estar registrados en un formulario oficial de la compañía

La WWE tendrá una gira por Sudamérica, Colombia fue incluida entre las naciones que visitarán

La selección Colombia femenina sigue en lo más alto de la Liga de Naciones Conmebol: superó a Chile por 2-0

Con goles de Linda Caicedo y Manuela Vanegas de penal, la Tricolor celebró nuevamente en Cali e iguala en el liderato a Argentina, que le gana la posición por diferencia de gol

La selección Colombia femenina sigue en lo más alto de la Liga de Naciones Conmebol: superó a Chile por 2-0

Cuándo será el próximo partido de la selección Colombia femenina en la Liga de Naciones Conmebol: rival complicado

El combinado nacional viene de recibir a Chile en Cali y quiere clasificar a la Copa del Mundo 2027 de manera anticipada, en el primer puesto y en solitario en la tabla

Cuándo será el próximo partido de la selección Colombia femenina en la Liga de Naciones Conmebol: rival complicado

ÚLTIMAS NOTICIAS

Un policía exonerado le hizo el “cuento del tío” a una jubilada de Junín y le robó más de $26 millones

Un policía exonerado le hizo el “cuento del tío” a una jubilada de Junín y le robó más de $26 millones

Son gemelos, perdieron a su hermana y emocionaron a Abel Pintos en Es mi sueño: “Tu canción nos recuerda a ella”

Cuatro juegos nuevos que llegan a Steam que puedes descargar fácil y gratis

Alertan por la venta de álbumes truchos del Mundial 2026 antes del lanzamiento oficial

Para Carlos Guberman, secretario de Hacienda, el ajuste fiscal ya se hizo: “Estamos cómodos con este nivel de gasto”

INFOBAE AMÉRICA

Rafael Grossi, entre los 100 más influyentes del año, según la revista Time

Rafael Grossi, entre los 100 más influyentes del año, según la revista Time

“Me da ánimos”: el hijo de Schwarzenegger reveló cómo el actor lo impulsa en su carrera como fisicoculturista

Ecuador pidió a Paraguay declarar terroristas a cinco grupos criminales en un encuentro de alto nivel en Quito

Más de 70 vehículos chocan en cadena y bloquean una autopista clave en Estados Unidos por tormenta de nieve

Capturan en Perú a alias “Churón”, cabecilla de Sao Box, tras estar prófugo luego de una fuga violenta en Ecuador

DEPORTES

River Plate buscará treparse a la cima de su zona en la Copa Sudamericana ante Carabobo: hora, TV y formaciones

River Plate buscará treparse a la cima de su zona en la Copa Sudamericana ante Carabobo: hora, TV y formaciones

La “ambición” de Dybala por jugar en un gigante de Europa que podría complicar su llegada a Boca Juniors

La tensa discusión entre Neymar y un fanático del Santos tras el empate en la Copa Sudamericana: “Deberías entrenar más”

Bayern Múnich-Real Madrid y Arsenal-Sporting definen los últimos clasificados a las semifinales de la Champions League: todo lo que hay que saber

El ida y vuelta con Benedetto, la reacción de Riquelme y un insólito pedido a Úbeda: lo que no se vio del triunfo de Boca por la Libertadores