Corinthians vs. Santa Fe EN VIVO: siga el minuto a minuto del partido del León por la Copa Libertadores en São Paulo

¡Un saludo cordial, amantes del fútbol! Bienvenidos al minuto a minuto del partido entre Corinthians y Santa Fe por la fecha 2 de la Copa Libertadores.
Así va la fecha 2 de la Copa Libertadores 2026
14 de abril de 2026
Cerro Porteño (Paraguay) 1-0 Junior (Colombia)
- Estadio: General Pablo Rojas de Asunción
- Árbitro: Esteban Ostojich (Uruguay)
- Goles: Jonathan Torres al minuto 57 para Cerro Porteño
Estudiantes de La Plata (Argentina) 2-1 Cusco FC (Perú)
- Estadio: Único de La Plata
- Árbitro: Esteban Ostojich (Uruguay)
- Goles: Facundo Farias al minuto 28 y Tiago Palacios al 48 para Estudiantes, descontó parcialmente Lucas Colitto al 31 de partido
Nacional (Uruguay) 3-1 Deportes Tolima (Colombia)
- Estadio: Gran Parque Central de Montevideo
- Árbitro: Yael Falcón Pérez (Argentina)
- Goles: Maximiliano Gómez al minuto 48, Sebastián Coates al 64 y Nicolás López al 87 para Nacional, descontó Brayan Rovira al 80
Boca Juniors (Argentina) 3-0 Barcelona SC (Ecuador)
- Estadio: La Bombonera de Argentina
- Árbitro: Wilmar Roldán (Colombia)
- Goles: Lautaro Di Lollo al minuto 39, Santiago Ascacinar al minuto 81 y Ander Herrera al 90+4
Bolívar (Bolivia) 1-1 La Guaira (Venezuela)
- Estadio: Hernando Siles de La Paz
- Árbitro: Anthony Díaz (Ecuador)
- Goles: Flabian Londoño Bedoya al minuto 29 para La Guaira y Dorny Romero al 79 empató para Bolívar
Liga de Quito (Ecuador) 2-0 Mirassol (Brasil)
- Estadio: Rodrigo Paz Delgado de Quito
- Árbitro: Roberto Bruno Pérez (Perú)
- Goles: Yerlin Quiñonez al minuto 6 y José Quintero al 34
Universitario (Perú) 0-2 Coquimbo Unido (Chile)
- Estadio: Rodrigo Paz Delgado de Quito
- Árbitro: Ramón Abatti (Brasil)
- Goles: Cristian Zavala al minuto 13 y Nicolás Johansen al 49 para Coquimbo Unido
Así fue el último partido de Santa Fe en la Copa Libertadores
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El partido se jugará el 15 de abril de 2026 en el estadio Neo Química Arena de São Paulo a partir de las 7:30 p. m. (hora de Colombia), y se podrá ver a través de la pantalla de Espn 2 y de Disney Plus Premium.
El árbitro del partido será el paraguayo Juan Benitez, mientras que en el VAR estará acompañado por José Méndez.
En su juego más reciente, Corinthians empató el 12 de abril de 2026 en el Clásico Paulista ante Palmeiras.
Santa Fe también tuvo el mismo resultado en el Clásico Capitalino, el mismo día, al empatar a un gol frente a Millonarios. Las anotaciones fueron de Sebastián Valencia al minuto 60, mientras que Hugo Rodallega empató el partido al 76.
Para hablar de su participación en la Copa Libertadores, el equipo dirigido ahora por Fernando Diniz venció por 2-0 en el estadio Vicente López de Buenos Aires, a Platense de Argentina, el 9 de abril de 2026.
Los goles llegaron por medio de Kayke al 54, y de Yuri Alberto al 70.
Por su parte, Santa Fe empató a un gol ante Peñarol de Uruguay en el estadio El Campín con los goles de Emanuel Olivera al minuto 20 para los bogotanos, mientras que Matías Arezo al 59 empató el partido para el cuadro uruguayo.