Corinthians vs. Santa Fe EN VIVO: siga el minuto a minuto del partido del León por la Copa Libertadores en São Paulo

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El León visita al Timão en un partido de infarto

Santa Fe quiere recuperar los puntos perdidos ante Peñarol en Bogotá-crédito Jean Carniel-REUTERS - Cristian Bayona/Colprensa

El partido se jugará el 15 de abril de 2026 en el estadio Neo Química Arena de São Paulo a partir de las 7:30 p. m. (hora de Colombia), y se podrá ver a través de la pantalla de Espn 2 y de Disney Plus Premium.

El árbitro del partido será el paraguayo Juan Benitez, mientras que en el VAR estará acompañado por José Méndez.

En su juego más reciente, Corinthians empató el 12 de abril de 2026 en el Clásico Paulista ante Palmeiras.

Santa Fe también tuvo el mismo resultado en el Clásico Capitalino, el mismo día, al empatar a un gol frente a Millonarios. Las anotaciones fueron de Sebastián Valencia al minuto 60, mientras que Hugo Rodallega empató el partido al 76.

Para hablar de su participación en la Copa Libertadores, el equipo dirigido ahora por Fernando Diniz venció por 2-0 en el estadio Vicente López de Buenos Aires, a Platense de Argentina, el 9 de abril de 2026.

Los goles llegaron por medio de Kayke al 54, y de Yuri Alberto al 70.