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Pareja de Epa Colombia desmintió los rumores sobre un beneficio de prisión domiciliaria de la empresaria: “No perder la fe”

Karol Samantha publicó un video en su cuenta de Instagram en el que aclaró la información que está circulando en redes sociales sobre la posibilidad de que Daneidy Barrera Rojas termine de pagar su condena en casa

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La mujer afirmó que todavía no dan el beneficio de prisión domiciliaria a la empresaria - crédito @karolsamantaoficial/IG

Las versiones que circularon en redes sociales sobre una supuesta concesión de prisión domiciliaria para Daneidy Barrera, conocida como Epa Colombia, generaron confusión entre los seguidores de la empresaria.

Frente a ese escenario, Karol Samanta, pareja de la creadora de contenido, publicó un mensaje en su cuenta de Instagram en el que desmintió en forma categórica los rumores y solicitó a sus seguidores apoyarse únicamente en fuentes oficiales.

“Paso por acá, amigas, a desmentir una información que está circulando en los medios amarillistas sobre Dani, diciendo cosas que no son reales”, expresó inicialmente la pareja de la bogotana.

La mujer quiso aclarar que, pese a la expectativa generada, aún no existe ninguna novedad judicial que modifique la situación legal de su pareja.

Karol Samantha y Epa Colombia
Karol Samantha, pareja de Epa Colombia compartió un mensaje sobre el beneficio de prisión domiciliaria de la empresaria - crédito @karol_samanthaa17/Instagram

En sus palabras, Samanta remarcó que el objetivo del video era que los seguidores de la empresaria de keratinas recibieran la información de primera mano: “La información real, ya que ustedes han sido las que nos han acompañado durante todo este proceso”.

Con este mensaje, buscó fortalecer el vínculo con la comunidad que sigue de cerca el caso.

La aclaración de Samanta llegó después de que se multiplicaran publicaciones que aseguraban que el beneficio judicial estaba cerca de ser otorgado.

Ante tal escenario, insistió en que “el día que llegue esa tan anhelada noticia, esa que esperamos con tantas ansias, ustedes van a ser las primeras en saberlo”.

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La pareja de Epa Colombia ha estado al tanto de la crianza de su hija como de la empresa de keratinas - crédito @epa_colombia/IG

El pedido de prudencia se suma a anteriores pronunciamientos de Samanta, que ya había salido al paso de rumores sobre supuestos privilegios de Barrera en el centro penitenciario. En ambas ocasiones, la joven insistió en la necesidad de evitar la difusión de datos no confirmados.

Cabe mencionar que Barrera Rojas permanece privada de la libertad desde el 30 de enero de 2025, tras ser imputada por instigación a delinquir con fines terroristas, perturbación del transporte público y daño en bien ajeno.

Los hechos que motivaron ese proceso se remontan a las protestas de noviembre de 2019, cuando fue grabada interviniendo una estación del sistema masivo.

Samanta también aprovechó su intervención para agradecer el respaldo constante de los fans de Daneidy: “Por enviarle mensajes de amor, de apoyo, de aliento y, por supuesto, amiga, por seguir visitando nuestros establecimientos”.

Epa Colombia - Fotos - Cárcel del Buen Pastor
La influencer deberá cumplir una condena de cinco años, tres meses y 15 días en prisión - crédito Inpec

De esta forma, reiteró que cualquier avance relevante en la situación judicial de Barrera será comunicado directamente por ella a través de las plataformas habituales.

Mientras tanto, la defensa de Barrera había solicitado en el pasado el beneficio de prisión domiciliaria por su condición de madre cabeza de hogar, pero las autoridades judiciales rechazaron la petición en reiteradas oportunidades.

Samanta concluyó su mensaje pidiendo mantener la fe y la esperanza: “Seguimos aferradas a la oración, a no perder la fe, a no perder las esperanzas y a esperar la justicia divina, porque esa sí no falla”.

Epa Colombia no sería trasladada al Buen Pastor

La permanencia de la creadora de contenido en la Escuela de Carabineros de Bogotá quedó ratificada tras una revisión oficial de su situación penitenciaria.

El Ministerio de Justicia y el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) descartaron su traslado a la cárcel El Buen Pastor, pese a informes sobre supuestos privilegios y altercados dentro del centro de detención.

Durante los últimos meses, un reporte interno documentó la incautación de cinco celulares y la presencia de un vehículo Mini Cooper atribuido a la influencer, así como episodios de conflictos con otras internas.

Epa Colombia contó cómo le dicen las reclusas en El Buen Pastor
Epa Colombia dio detalles de la relación que lleva que con las demás reclusas de El Buen Pastor donde paga su condena - crédito Más Allá del Silencio Podcast/Youtube

Esos hechos, que incluyeron altercados verbales y desacato a normas de convivencia, motivaron una investigación formal por parte del Inpec para determinar posibles tratos preferenciales.

Las autoridades recalcaron que la medida responde a criterios de seguridad y no a privilegios, enfatizando la vigilancia estricta a Barrera para asegurar el cumplimiento de las normas carcelarias.

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