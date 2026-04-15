Colombia

Aida Victoria Merlano habló sobre la dificultad de estar lejos de su hijo por participar en ‘La Mansión VIP’

La influenciadora colombiana compartió entre lágrimas cómo enfrenta la distancia y los desafíos emocionales de estar separada de su hijo Emiliano para garantizarle un futuro estable mediante su participación en el ‘reality’ digital

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La creadora de contenido habló de su relación con el Agropecuario y el infierno que ahí vivió - crédito @rechismes/IG

Aida Victoria Merlano, influenciadora y figura central en el reality digital La Mansión VIP, reveló entre lágrimas el costo emocional y material de su participación en el programa, motivada exclusivamente por el futuro y el bienestar de su hijo Emiliano.

La confesión de la barranquillera dejó al descubierto las estrategias y el sacrificio que enfrenta, y detalló los episodios más críticos de su vida reciente junto a su determinación por asegurar el porvenir de su familia.

En medio de una conversación con sus compañeros, la empresaria compartió que su ingreso al formato implican semanas de separación física del pequeño, una distancia que describió como dolorosa y cargada de incertidumbre.

“Sé que está bien, sé que está bien cuidado y todo, pero igual como que entonces él como que me está viendo ahí y él sabe, pero yo no lo veo a él. Entonces es como que sí me hace falta su carita”, manifestó Merlano frente a las cámaras de La Mansión VIP.

La creadora de contenido mostró un corto video de su hijo Emmanuel haciendo sus primeros intentos por gatear - crédito @aidavictoriam/Instagram
La creadora de contenido mostró un corto video de su hijo Emiliano haciendo sus primeros intentos por gatear - crédito @aidavictoriam/Instagram

Durante la transmisión, la creadora de contenido profundizó en el impacto que la maternidad ha tenido en cada una de sus decisiones y en cómo la impulsó a superar momentos difíciles: “Yo salgo de aquí a levantar un edificio por mi hijo, ¿me entiendes? Y con esa plata voy a levantar un edificio y yo sé que es su futuro y que si el día de mañana a mí me pasa algo, él tiene lo suyo, ¿me entiendes?”, declaró ante sus compañeros y la audiencia del programa digital.

Aida Victoria Merlano relató que luego del nacimiento de Emiliano afrontó un periodo de depresión y soledad, sin posibilidad de detenerse: “A los tres días de haber parido, ya me tuve que parar a andar trabajando. Yo trabajé hasta el último día de mi embarazo. Yo, yo subí mi última pauta y rompí fuente. Subí mi última pauta a las ocho de la noche y rompí fuente a las dos de la mañana”, compartió la influenciadora en una de las confesiones más directas transmitidas por el programa.

Aida Victoria Merlano y Juan David Tejada
Aida describió el infierno que vivió junto a El Agropecuario - crédito @aidavictoriam/Instagram

En sus declaraciones, la empresaria explicó que su meta era dedicar plenamente su maternidad a Emiliano, tras organizar su economía antes del embarazo, pero expuso que una serie de negocios frustrados con el padre de su hijo la dejaron sin respaldo económico.

“Me convenció de: ‘Vamos a comprar una finca, vamos a hacer tal cosa, vamos a hacer tal otra… porque todo es para el futuro de nuestro hijo’. Y cuando parí, a los días me enteré que no había finca, no había nada”, narró Merlano, remarcando la vulnerabilidad en la que quedó tras el engaño.

Aida Victoria Merlano priorizó la seguridad financiera de su hijo

En diálogo con los participantes, mencionó un episodio clave de recuperación financiera: “Me recuperé porque yo soy bien perra. Entonces, me recuperé, me paré y dije: ‘Voy pa’ adelante’. Y me compré la camioneta de mis sueños y le compré un lote a mi hijo y por lo menos ya yo sé que él tiene una tierra asegurada y aseguré un apartamento y de algunas maneras como que ya él tiene algo hoy”.

Emiliano - Hijo Aida Victoria
Aida Victoria presumió en sus redes sociales el carro que se compró - crédito @aidavictoriam/IG

Compartiendo su experiencia en La Mansión VIP, Merlano dejó claro que, tras el parto y a pesar de la depresión, trabajó hasta el último día del embarazo y destinó los primeros ingresos a la adquisición de un lote de tierra y un apartamento para Emiliano, enfocada en dejarle un patrimonio asegurado ante cualquier eventualidad.

La empresaria recalcó que la combinación de sacrificio personal, exposición pública y decisiones financieras ha representado “el infierno” y que únicamente su hijo la motivó a sobreponerse ante la adversidad: “Es muy duro porque al final lo que yo viví, o sea, nadie lo va a entender nunca”.

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