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El discurso de Lucas González a los jugadores del Tolima que se viralizó luego de perder contra Nacional en la Libertadores: “Somos 100 veces mejores”

El cuadro Pijao perdió como visitante en su segundo partido de la fase de grupos de la Copa Libertadores y quedó relegado en la tabla con un punto, complicando sus opciones de clasificar a la siguiente ronda

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Lucas González, con el partido 0-0, pidió a sus jugadores mayor intensidad y creer que eran mejores que Nacional de Uruguay - crédito ESPN

En la segunda fecha del grupo B de la Copa Libertadores 2026, el Deportes Tolima sufrió una caída de 3-1 ante Nacional de Montevideo en el estadio Gran Parque Central, un resultado que compromete al equipo colombiano en la competencia y lo obliga a sumar en los próximos encuentros para mantener aspiraciones de clasificación.

El partido, que mostraba paridad en el primer tiempo, quedó marcado por una arenga viral de Lucas González, director técnico del Tolima, cuya frase durante la pausa de hidratación se transformó en eje de debate y generó respuesta directa de su colega uruguayo.

El partido se mantenía 0-0 al término del primer tiempo, escenario en el que González decidió intervenir para animar a sus futbolistas: “Somos 100 veces mejores que ese equipo jugando al fútbol y se los vamos a demostrar”, arengó el entrenador, como se observó en video difundido por ESPN.

Lucas González ha dirigido 52 partidos en Deportes Tolima con un saldo de 25 victorias, 11 empates y 16 derrotas - crédito Deportes Tolima
Lucas González ha dirigido 52 partidos en Deportes Tolima con un saldo de 25 victorias, 11 empates y 16 derrotas - crédito Deportes Tolima

La arenga de González se convirtió rápidamente en uno de los temas más comentados del deporte sudamericano. El entrenador explicó en rueda de prensa que su frase era una figura retórica, propia de un momento emocional.

“Era una forma de acercarme a los jugadores y de transmitirles energía. Fue un comentario figurativo, en una competición de este tipo es imposible ser 100 veces mejor que un rival”, detalló el técnico en la rueda de prensa. Admitió que estas intervenciones buscan estímulos anímicos más que análisis tácticos.

La reacción de Jorge Bava, entrenador de Nacional, humanizó el cruce verbal en el césped: “No tendría ni que aclarar la comparación como institución, es en vano, ahí no da ni para hablar. Como equipo es discutible, podemos ver, yo creo que habló la cancha”, declaró Bava en rueda de prensa tras finalizar el encuentro.

La alusión institucional y la referencia al resultado señalaron en público la distancia entre ambos clubes, tanto por la historia de Nacional, tricampeón continental, como por el desempeño reciente en el certamen.

Así fue el partido de Deportes Tolima vs. Club Nacional de Football en la Copa Libertadores 2026

El Club Nacional de Uruguay superó como local a Deportes Tolima con un marcador de 3-1 en la segunda jornada del Grupo B de la Copa Conmebol Libertadores, disputada este martes en el Estadio Gran Parque Central de Montevideo.

El marcador se abrió en el segundo tiempo: Maximiliano Gómez abrió la cuenta tras aprovechar un rebote en el área, y Sebastián Coates amplió la ventaja para los locales con un remate de cabeza asistido por López.

El primer acercamiento peligroso fue un cabezazo desviado de Agustín Rogel. La segunda anotación local llegó al minuto 65, después de un centro de López aprovechado por Coates.

El descuento del conjunto dirigido por Lucas González llegó al minuto 79 mediante un tiro libre de Brayan Rovira, cuyo disparo se metió en el ángulo y dejó sin respuesta al arquero rival.

En los minutos finales, Agustín Dos Santos generó la jugada que permitió a Nicolás Federico López marcar el tercer gol, sentenciando el resultado y evitando la reacción de la visita.

Tras este resultado, Deportes Tolima quedó en la tercera posición del grupo con un punto en dos fechas. El próximo compromiso del equipo colombiano será el martes 28 de abril en el estadio Manuel Murillo Toro, donde enfrentará a Coquimbo Unido a las 9:00 p. m. (hora de Colombia).

Así va la tabla de posiciones del grupo B de la Copa Libertadores 2026

En la Copa Libertadores los dos primeros del grupo pasan a octavos de final y el tercero disputa un "play-off' enla Copa Sudamericana contra los que terminaron en el segundo puesto en la fase de grupos de ese torneo - crédito Deportes Tolima
En la Copa Libertadores los dos primeros del grupo pasan a octavos de final y el tercero disputa un "play-off' enla Copa Sudamericana contra los que terminaron en el segundo puesto en la fase de grupos de ese torneo - crédito Deportes Tolima
  1. Club Nacional de Football (Uruguay): 4 puntos / +2 diferencia de gol / 2 partidos jugados.
  2. Coquimbo Unido (Chile): 4 puntos / +2 diferencia de gol / 2 partidos jugados.
  3. Deportes Tolima (Colombia): 1 punto / -2 diferencia de gol / 2 partidos jugados.
  4. Universitario de Deportes (Lima): 1 punto / -2 diferencia de gol / 2 partidos jugados.

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