Colombia

Carla Giraldo detalló su proceso para bajar de peso: “Llegué a los 95 kilos y tuve que buscar ayuda”

La actriz y presentadora contó que su transformación física fue el resultado de un proceso complejo, marcado por un inicio emocional difícil y la necesidad de adoptar nuevos hábitos tras una cirugía bariátrica

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Carla Giraldo relató que alcanzó los 95 kilos y enfrentó dificultades emocionales antes de iniciar su transformación física - crédito montaje - Cortesía Canal RCN - @canalrcn/Instagram
Carla Giraldo relató que alcanzó los 95 kilos y enfrentó dificultades emocionales antes de iniciar su transformación física - crédito montaje - Cortesía Canal RCN - @canalrcn/Instagram

La presentadora y actriz Carla Giraldo compartió recientemente detalles de su transformación física, luego de atravesar una etapa en la que llegó a pesar 95 kilos.

En entrevista con el programa Buen Día Colombia, la conductora de La casa de los famosos Colombia relató que su aumento de peso coincidió con un momento difícil en el plano personal y emocional, en el que los métodos tradicionales no ofrecieron los resultados esperados.

Giraldo explicó: “Yo tenía sobrepeso. Llegué a los 95 kilos y traté de hacer de todo, pero no. Entonces tuve que buscar ayuda, pues entendí los cambios del organismo”. La presentadora agregó que el proceso no fue sencillo: “No es fácil, estuve muy triste y no entendía nada”.

La actriz y presentadora, reconocida desde su infancia en la televisión colombiana, indicó que durante su participación en MasterChef Celebrity Colombia 2021 enfrentó cambios en su cuerpo que la llevaron a buscar alternativas profesionales. Giraldo decidió someterse a una manga gástrica, intervención quirúrgica que consiste en reducir el tamaño del estómago para favorecer la pérdida de peso, pero advirtió que esta cirugía “no es una solución mágica”, sino el inicio de un proceso que implica compromiso y cambios sostenidos.

La presentadora agradeció el gesto de Karola, pero le recordó que tiene pareja - crédito cortesía Canal RCN
Carla Giraldo relató que llegó a pesar 95 kilos y enfrentó dificultades emocionales antes de buscar ayuda profesional para cambiar su estilo de vida - crédito cortesía Canal RCN

“Yo me hice el sleeve y todo empieza a funcionar, pero hay que hacer ejercicio, hay que volverse a querer, hay que alimentarse diferente”, explicó. Además, Giraldo subrayó la importancia de realizar ajustes en los hábitos alimenticios y de incorporar el ejercicio físico en su rutina diaria. Para ella, “volverse a querer” no se limita a lo físico, sino que representa también un proceso mental y emocional.

La presentadora señaló que recibió apoyo psicológico para facilitar su recuperación y adaptarse a los nuevos hábitos. Insistió en que el acompañamiento profesional fue clave para afrontar tanto la cirugía como los cambios posteriores. “Yo ya tenía un sobrepeso de 95 kilos y traté de hacer de todo, pero busqué ayuda, pues entendí los cambios del organismo, no es fácil, yo estuve muy triste”, reiteró.

La manga gástrica, procedimiento al que recurrió Carla Giraldo para enfrentar el sobrepeso, se ha convertido en una de las cirugías bariátricas más utilizadas en todo el mundo para el tratamiento de la obesidad y sus complicaciones.

De acuerdo con la información de la Mayo Clinic, esta cirugía —conocida también como manga gástrica por laparoscopia o gastrectomía en manga— implica la extirpación de aproximadamente el 80% del estómago del paciente. Tras la intervención, el estómago adquiere la forma de un tubo o manga, similar en tamaño y forma a una banana.

El procedimiento se realiza habitualmente de forma laparoscópica, lo que significa que el cirujano introduce instrumentos quirúrgicos a través de pequeñas incisiones en la parte superior del abdomen. Esta técnica minimiza el daño a los tejidos, reduce el dolor postoperatorio y acorta el tiempo de recuperación en comparación con la cirugía abierta tradicional. Durante la intervención, el paciente recibe anestesia general para asegurar su comodidad y mantenerlo dormido durante todo el procedimiento.

La reducción del tamaño del estómago limita de manera significativa la cantidad de alimentos que la persona puede consumir en una sola comida. Además, según explica Mayo Clinic, la manga gástrica induce cambios hormonales que contribuyen tanto a la pérdida de peso como a la mejoría de afecciones relacionadas con la obesidad, tales como la presión arterial alta, la diabetes tipo 2, la apnea obstructiva del sueño, el colesterol elevado y algunas enfermedades cardíacas. Estos cambios hormonales también pueden ayudar a reducir la sensación de hambre y mejorar el metabolismo.

Carla Giraldo explica por qué RCN canceló el ‘After Show’ de ‘La Casa de los Famosos’ pese a su éxito digital - crédito cortesía RCN
Durante su participación en MasterChef Celebrity Colombia 2021, Carla Giraldo experimentó cambios físicos que la llevaron a recurrir a una manga gástrica - crédito cortesía RCN

Después de la operación, la recuperación implica una transición gradual en la alimentación. Durante la primera semana, la dieta consiste en líquidos libres de azúcar y no carbonatados; en las siguientes tres semanas se incorporan alimentos triturados, y finalmente, alrededor de un mes después, se reintroducen los alimentos sólidos.

La Mayo Clinic advierte que la manga gástrica, como toda cirugía mayor, conlleva riesgos tanto a corto como a largo plazo. Entre los riesgos inmediatos se cuentan el sangrado excesivo, infecciones, reacciones adversas a la anestesia, coágulos sanguíneos, problemas pulmonares o respiratorios y fugas en el borde cortado del estómago. A largo plazo, pueden presentarse obstrucción gastrointestinal, hernias, reflujo gastroesofágico, hipoglucemia, malnutrición y vómitos. En casos muy poco frecuentes, las complicaciones pueden llegar a ser fatales.

La pérdida de peso esperada tras la manga gástrica puede alcanzar hasta un 60% del exceso en un plazo de dos años, siempre y cuando la persona mantenga los cambios saludables en su dieta y realice actividad física regular.

El programa experimentó un repunte en el rating la noche del 31 de marzo, alcanzando el top 5 de los más vistos en Colombia, hecho que no se producía desde su estreno - crédito cortesía Canal RCN
La manga gástrica, procedimiento al que recurrió Giraldo, consiste en extirpar cerca del 80% del estómago para limitar la ingesta de alimentos, según Mayo Clinic - crédito cortesía Canal RCN

Además de la reducción de peso, esta intervención puede mejorar o resolver enfermedades asociadas a la obesidad, como problemas cardíacos, presión arterial alta, colesterol elevado, apnea del sueño, diabetes tipo 2, accidentes cerebrovasculares e infertilidad. También suele mejorar la calidad de vida y la capacidad para realizar actividades cotidianas.

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