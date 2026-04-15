Así reaccionó la prensa paraguaya a la victoria de Cerro Porteño ante Junior por la Copa Libertadores: “Picante en la previa”

Jonathan Torres al marcar el primer y único gol de Cerro Porteño-crédito Juan Pablo Pino/EFE

La derrota de Junior por 1-0 ante Cerro Porteño de Paraguay en la fecha 2 de la Copa Libertadores de América generó malestar en el entorno rojiblanco. Tras dos partidos, el equipo dirigido por Alfredo Arias suma un punto, cuando restan cuatro encuentros para el cierre de la fase de grupos.

Pero tanto en la previa como después del juego, la prensa paraguaya estuvo atenta a la victoria del equipo dirigido por el argentino Ariel Holan, como a la previa del encuentro por el fuerte cruce que tuvo el delantero Guillermo Paiva con la hinchada del Cerro Porteño.

El canal deportivo de Paraguay destacó lo ocurrido con la victoria de Cerro Porteño -crédito Versus Paraguay

Uno de los diarios más destacados es Versus, que en un análisis tras la victoria ante Junior, destacó el orden defensivo que tuvo el equipo del “Ciclón de Barrio Obrero” (apodo por el cual es conocido Cerro Porteño en el fútbol paraguayo),

“Un Cerro Porteño con demasiado amor propio y mucho orden, hizo respetar su casa y venció a Atlético Junior de Barranquilla, este martes en la Nueva Olla, para prenderse de vuelta en el Grupo F de la Copa Libertadores 2026, recuperándose del tropiezo que había sufrido en el estreno“, dijeron.

Además resaltaron que pese a la presencia de Teófilo Gutiérrez en el campo de juego, el ídolo del Junior de Barranquilla no tuvo la presencia suficiente para hacerle daño al equipo paraguayo.

“Las cámaras apuntaron bastante a Teófilo Gutiérrez, un delantero de mucha jerarquía. Sin embargo, el atacante cafetero tuvo poco protagonismo, pero aún así tuvo una muy clara para anotar. En el minuto 39, el propio “Teo” armó un contragolpe y terminó la acción disparando por el travesaño“, explicaron.

El polémico gesto de Guillermo Paiva a los hinchas de Cerro Porteño

Otro de los momentos destacados, además del gol de Jonathan Torres, fue el cruce del delantero Guillermo Paiva con la hinchada de Cerro Porteño -crédito Versus Paraguay

Otra de las acciones que tuvo incidencia durante el partido fue lo ocurrido entre el delantero paraguayo del Junior Guillermo Paiva, con la hinchada local en el estadio General Pablo Rojas, de Asunción.

El periodista Alejandro Silva detalló el irónico beso que le envió Paiva a los hinchas locales camino al banco de los suplentes.

El delantero paraguayo con pasado en Olimpia, rival del cuadro de asunción, tuvo un fuerte cruce con los hinchas del cuadro local en la derrota del "Tiburón"-crédito @alesilvaper/X

“Así fue el ingreso de Guillermo Paiva a La Nueva Olla.Con un besito a la hinchada cerrista de su parte y muy abucheado por el público azulgrana“, detalló el periodista.

Ariel Holan salió a relucir el ADN de Cerro Porteño

Uno de los diarios más importantes del territorio de dicho país destacó las palabras del técnico Ariel Holan-crédito ABC Paraguay

El diario ABC de Paraguay destacó las palabras del técnico argentino Ariel Holan al explicar que el cuadro de Barrio Obrero sacó a relucir su jerarquía frente al Junior, apelando al estilo de juego del fútbol paraguayo mediante el juego físico y la actitud a la hora de afrontar los partidos:

“Yo creo que hoy, ante la adversidad, salió ese ADN que distingue a esta institución y que lo ha caracterizado a lo largo de su historia.Creo que es un mérito enorme de los jugadores, un premio enorme, porque nos habíamos quedado con una sensación de tristeza en los últimos dos partidos, viendo que podríamos haber obtenido otro tipo de resultado y no se dio (sobre todo en el último partido, porque así es el fútbol)”, dijo el técnico de Cerro Porteño.

Así fue la victoria de Cerro Porteño para quedar como líder del grupo

Junior de Barranquilla perdió 1-0 contra Cerro Porteño en el estadio La Nueva Olla, durante la segunda fecha de la Copa Libertadores el 14 de abril de 2026 y quedó en el último puesto del grupo F con un punto.

El único gol del partido llegó en el minuto 57, cuando Jonathan Torres anotó tras recibir un pase de Matías Pérez, marcando la diferencia,. Cerro Porteño pudo ampliar la ventaja con varias aproximaciones, pero el portero Mauro Silveira evitó un marcador más abultado.

En el primer tiempo, Junior tuvo dos oportunidades claras: al minuto 26, Kevin Pérez se enfrentó mano a mano con Alexis Martín Arias, quien atajó su disparo; y en el minuto 40, un remate de Teo Gutiérrez terminó en el palo luego de un centro de Jermain Peña. La presión de los locales durante el complemento complicó la salida del equipo colombiano, lo que facilitó nuevas opciones ofensivas para los paraguayos.

El entrenador Alfredo Arias realizó cambios tras el gol, incluyendo el ingreso de Bryan Castrillón y Luis Muriel. Castrillón dispuso de una ocasión frente al arco, pero definió sin fuerza y reclamó una falta para tiro penal por un posible empujón. Luis Fernando Muriel intentó descontar con un tiro de media distancia cerca del minuto 76. Sobre el final, un remate más de Cerro fue contenido por Mauro Silveira.

Con el resultado, Cerro Porteño sumó sus primeros puntos y se ubicó segundo en el grupo F. El siguiente encuentro de Junior será ante Sporting Cristal en Perú.

Así quedó el grupo F de la Copa Libertadores:

Sporting Cristal: 3 puntos - 1 partido jugado (diferencia de gol de +1) Cerro Porteño: 3 puntos - 2 partidos jugados (diferencia de gol de 0) Palmeiras: 1 punto - 1 partido jugado (diferencia de gol de 0) Junior: 1 punto - 2 partidos jugados (diferencia de gol de -1)