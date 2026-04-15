Colombia

Paro nacional de docentes hoy 15 de abril en Colombia, EN VIVO: así avanza la jornada de movilizaciones convocada por Fecode

La jornada de protesta reúne a maestros del sector público en varias regiones del país, en medio de reclamos por la atención en salud y las condiciones laborales del magisterio

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Las actividades programadas para el 19 de febrero en Bogotá reúnen manifestaciones, marchas y eventos culturales por la defensa de derechos laborales - crédito Cristian Bayona/Colprensa
Docentes movilizados exigen mejoras en el sistema de salud del magisterio y garantías en sus condiciones laborales y prestacionales - crédito Cristian Bayona/Colprensa

El paro nacional de docentes convocado para este miércoles 15 de abril de por parte de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (Fecode) se desarrolla durante 24 horas y reúne a maestros del sector oficial en varias regiones del país.

La jornada tiene como eje central las denuncias por la crisis en la prestación del servicio de salud del magisterio, además de reclamos económicos y prestacionales asociados al sistema educativo.

Según el gremio, la principal preocupación está relacionada con las dificultades en la atención médica de los educadores tras los cambios implementados en 2024, bajo el esquema del Acuerdo 003 de 2024 del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag).

Los docentes también cuestionan la gestión de la Fiduprevisora y advierten que la situación actual afecta directamente las garantías laborales del sector.

Este es el seguimiento en vivo de la jornada de paro nacional de docentes:

11:36 hsHoy

Los puntos de encuentro en las principales ciudades

  • Bogotá: Parque Nacional, concentración desde las 9:00 a. m. con posible recorrido por vías principales.
  • Medellín: Sede de Adida, actividad programada para las 10:00 a. m.
  • Cali: Estación del Ferrocarril, encuentro desde las 9:00 a. m.
  • Bucaramanga: Carrera 27 con Puerta del Sol, concentración a las 8:30 a. m.
  • Barranquilla: Alcaldía de Soledad, convocatoria desde las 8:00 a. m.
11:24 hsHoy

¿Donde se desarrollarán las manifestaciones?

Las movilizaciones se presentan en ciudades como Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla, entre otras, con posibles marchas y concentraciones en algunos puntos.

Aunque el magisterio insiste en la urgencia de soluciones, en ciudades como la capital las autoridades educativas confirmaron que las clases se mantendrán con normalidad, mientras se evalúan medidas en caso de afectaciones durante la jornada.

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