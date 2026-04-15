Paro nacional de docentes hoy 15 de abril en Colombia, EN VIVO: así avanza la jornada de movilizaciones convocada por Fecode

Docentes movilizados exigen mejoras en el sistema de salud del magisterio y garantías en sus condiciones laborales y prestacionales - crédito Cristian Bayona/Colprensa

El paro nacional de docentes convocado para este miércoles 15 de abril de por parte de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (Fecode) se desarrolla durante 24 horas y reúne a maestros del sector oficial en varias regiones del país.

La jornada tiene como eje central las denuncias por la crisis en la prestación del servicio de salud del magisterio, además de reclamos económicos y prestacionales asociados al sistema educativo.

Según el gremio, la principal preocupación está relacionada con las dificultades en la atención médica de los educadores tras los cambios implementados en 2024, bajo el esquema del Acuerdo 003 de 2024 del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag).

Los docentes también cuestionan la gestión de la Fiduprevisora y advierten que la situación actual afecta directamente las garantías laborales del sector.

Este es el seguimiento en vivo de la jornada de paro nacional de docentes: