Habrá paro nacional de maestros este miércoles 15 de abril: estos son los puntos de concentración definidos por Fecode

El paro docente fue convocado por Fecode tras 23 meses de implementación del nuevo esquema de salud bajo el Acuerdo 003 de 2024 - crédito Cristian Bayona/Colprensa

Miles de docentes en el país protagonizarán el miércoles 15 de abril una jornada nacional de paro convocada por la Federación Colombiana de Educadores (Fecode), que se movilizarán en las principales ciudades para exigir una revisión profunda del sistema de salud implementado hace 23 meses por el Gobierno nacional, bajo el Acuerdo 003 de 2024.

La protesta, que afectará el funcionamiento normal de colegios públicos en zonas urbanas y rurales, busca exponer las fallas administrativas y la discontinuidad de servicios médicos esenciales, especialmente cuando persisten retrasos en el pago de prestaciones y un estancamiento en la definición del incremento salarial para 2026.

El eje de las movilizaciones, según el líder gremial Willy Carmona integrante del Comité Ejecutivo de Fecode, reside en las dificultades derivadas de la operación del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag).

El sindicato educador denuncia que, lejos de la mejora prometida, el nuevo esquema genera interrupciones en consultas, crisis en la entrega de medicamentos y demoras en la atención de especialistas.

Miles de docentes en Colombia inician paro nacional el 15 de abril para exigir mejoras en el sistema de salud del magisterio - crédito Fomag

Frente a este contexto, el paro fue ratificado desde hace más de un mes y contará con participación de profesores de cabeceras municipales y ciudades intermedias, incluso en zonas como Valledupar que ya han presentado protestas por problemáticas estructurales.

Puntos de concentración

La protesta afectará el funcionamiento normal de colegios públicos en zonas urbanas y rurales a lo largo del país - crédito Fecode

Durante la jornada, los puntos de concentración clave serán: la sede de Adida en Medellín a las 10:00 a. m..

La Alcaldía de Soledad en Barranquilla a las 8:00 a. m.; la carrera 27, Puerta del Sol en Bucaramanga a las 8:30 a. m.; la Estación del Ferrocarril de Cali a las 9:00 a. m.; y el Parque Nacional en Bogotá a las 9:00 a. m..

El inicio general está previsto a partir de las 8:30 a. m., con marchas que recorrerán las vías principales y finalizarán en plazas públicas y sedes de gobiernos locales. Santander y Putumayo figuran entre los departamentos en los que el cese total de actividades será más notorio. En el caso del Putumayo, las demandas se orientan también a denunciar la precariedad de la infraestructura escolar.

A diferencia de convocatorias previas, esta movilización trasciende las discusiones presupuestarias. El motivo central, en palabras de un vocero de Fecode citado por Semana, es que “el paro es un mecanismo de presión necesario. No podemos seguir enseñando mientras nuestros docentes no tienen acceso digno a la salud o mientras los acuerdos de años anteriores siguen guardados en un cajón”.

Así mismo, la crisis de atención se agudiza por la suspensión de algunos servicios médicos, justificadas por los prestadores en una supuesta falta de garantías del sistema.

La jornada de paro nacional de maestros del miércoles 15 de abril de 2026 en Colombia tendrá por consecuencia la paralización masiva de escuelas públicas, con participación de profesorado de zonas urbanas y rurales.

Sindicatos denuncian discontinuidad en atención médica, retrasos en la entrega de medicamentos y problemas administrativos desde el cambio en la salud docente - crédito Carlos Ortega/EFE

La Federación Colombiana de Educadores (Fecode) demanda la revisión urgente de la implementación del sistema de salud establecido por el Acuerdo 003 de 2024, al denunciar interrupciones graves en los servicios médicos, entrega irregular de medicamentos y demoras en la atención de especialistas.

Otras exigencias incluyen definiciones sobre el incremento salarial para 2026 y el cumplimiento en el pago de primas y prestaciones económicas atrasadas. Las manifestaciones se llevarán a cabo en Medellín, Barranquilla, Bucaramanga, Cali y Bogotá, concentrándose en puntos estratégicos de cada ciudad.

Mientras los padres de familia reciben la indicación de no enviar a sus hijos a clase, el Gobierno nacional intenta abrir canales de diálogo de última hora mediante la instalación de mesas técnicas.

No obstante, el ambiente en las bases docentes permanece marcado por el escepticismo, y la jornada se configura como una prueba de la capacidad de respuesta estatal ante un sistema de salud calificado por Fecode como insostenible.

Bogotá tendrá nuevas manifestaciones que generarán bloqueos en sectores centrales

La Secretaría de Gobierno de Bogotá anticipa bloqueos en la capital por manifestaciones previstas para el 14 y 15 de abril de 2026 - crédito Luisa González/Reuters

La Secretaría de Gobierno de Bogotá informó que varios bloqueos se esperan en la ciudad entre el 14 y el 15 de abril de 2026 debido a distintas manifestaciones programadas en sectores centrales de la capital colombiana. El objetivo de la difusión anticipada de la agenda es que la ciudadanía pueda adecuar sus rutas y evitar complicaciones en la movilidad, según comunicó la entidad.

Durante estas jornadas, equipos de gestoras y gestores de diálogo social acompañarán las manifestaciones para salvaguardar los derechos humanos y asegurar el ejercicio pacífico de la protesta, tal como reiteró la Secretaría de Gobierno.

La primera de estas concentraciones está prevista para las 12:00 del día del martes 14 de abril, con plantón identificado como “No queremos un violador, ni una universidad cómplice” en la Universidad Católica Luis Amigó, ubicada en avenida Suba #128A - 51, en la localidad de Suba.

Las autoridades reportaron que el lunes anterior se realizaron tres plantones: en Kennedy por temas de movilidad, en La Candelaria con protestas del sector salud y en la Universidad Pedagógica Nacional, donde se desarrolló la jornada “La Leco se mueve”.

Para evitar mayores afectaciones, la Secretaría de Gobierno de Bogotá recomienda consultar actualizaciones a través de sus canales digitales y reorganizar los desplazamientos durante las fechas anunciadas.