Carolina Gaitán debuta en Broadway con ‘VIDA’, un homenaje a las divas de la música y la reinvención personal

Carolina Gaitán presentará 'VIDA' en Broadway, un monólogo musical que explora la reinvención y los desafíos del espectáculo - crédito @lagaita/Instagram

Carolina Gaitán regresa a los escenarios de Nueva York con VIDA, un monólogo musical en el que explora las luces y sombras del espectáculo y la capacidad de reinventarse.

Tras su interpretación en la canción No se habla de Bruno para la película Encanto y su paso por los Premios Oscar gracias a la nominación recibida gracias a su trabajo, la artista colombiana asume un nuevo desafío en el legendario teatro Repertorio Español, del 18 al 21 de junio. VIDA, escrita y dirigida por Johan Velandia, ya pasó por Colombia y ciudades como Miami, pero ahora busca conquistar al público neoyorquino.

En esta propuesta, Gaitán interpreta y produce una obra donde encarna a María, una cantante colombiana que, después de un gran fracaso, decide buscar una nueva identidad en el competitivo mundo del entretenimiento. Vida Santiago, su alter ego en la historia, refleja la ambición, la búsqueda de sentido y los desafíos de la fama.

El teatro Repertorio Español acoge el regreso de Carolina Gaitán a los escenarios con cuatro únicas funciones de 'VIDA' del 18 al 21 de junio - crédito @lagaita/Instagram

Durante una entrevista concedida a People en Español, Carolina Gaitán describe así este nuevo proyecto: “VIDA es mi posibilidad de estar en el escenario por una hora y cuarenta minutos interpretando seis personajes con seis acentos distintos, cantando muchas canciones alrededor del bolero, el son cubano y la salsa”.

La actriz se inspira en figuras como La Lupe, Nina Simone, Janis Joplin y Amy Winehouse. “Es una historia en la que yo necesitaba hablar acerca de las grandes divas de la música, como La Lupe, como Nina Simone, como Janis Joplin, como Amy Winehouse, ¿qué es lo que hay detrás de esas grandes vidas? Hablamos de migración, hablamos de llegar a un país en busca de oportunidades, hablamos de las mieles amargas de la fama, de todo lo que tiene que ver con el éxito... hablamos incluso de trata de personas”, señala Gaitán.

En 'VIDA', Carolina Gaitán interpreta seis personajes con acentos distintos y fusiona géneros musicales como bolero, son cubano y salsa - crédito @lagaita/Instagram

La puesta en escena combina música en vivo, coreografías y ritmos como la salsa, el cha cha chá y el latin jazz. “Para mí el teatro es la vida, como dice el nombre de mi monólogo, estoy muy feliz y muy orgullosa de poder invitarlos a todos a que sean parte de este momento tan importante. Esto nace de una necesidad personal de hacer mi monólogo porque creo que esa es la graduación de un artista escénico”, expresa.

Crear y producir VIDA ha implicado superar importantes desafíos. “Nada es fácil cuando quieres hacer tus proyectos personales, cuando tú haces parte de Sin Senos Sí Hay Paraíso, tú firmas un contrato, te dan unas líneas y así las dices. Te dan un guion, sabes con quién vas a trabajar y vámonos. Pero cuando tú produces tus ideas tienes que conformar un equipo, sacar el dinero de tu bolsillo, hacerlo realidad, cambiar de teatro, hablar con los teatros, hablar con todo el equipo de trabajo, con quien escribe esta obra que es un dramaturgo fantástico. Esto es otra historia, pero ese grado de dificultad es el que hace que ese proyecto sea muy tuyo y que cuando se logra algo sea muy grande”, relata.

Gaitán destaca el esfuerzo personal y creativo detrás de la producción de 'VIDA', enfrentando desafíos de autogestión y producción independiente - crédito @lagaita/Instagram

Gaitán destaca la conexión emocional que busca con el público: “(Esta obra) es como si entrara en otra dimensión en donde fuera 100% más feliz que en esta. Sobre todo cuando empiezo a conectar con el público y el público empieza a llorar, a reírse, a morirse de la risa, a cantar contigo, cuando se acaba el show y la gente está entre lágrimas y te dice: ‘De verdad, mi perspectiva acaba de cambiar rotundamente gracias a esta obra’”.

VIDA no solo marca un paso más en la carrera de Gaitán, también representa un mensaje de valentía: “Vida sólo hay una, como dice mi monólogo”. Próximamente, la actriz planea llevar el proyecto al formato audiovisual. “Esta obra les va a llegar al corazón. No lo dudo un segundo, no solamente se van a querer cortar las venas, sino que se van a morir de la risa por momentos”.