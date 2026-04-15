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Así fue el primer partido de James Rodríguez como titular con Minnesota United: el colombiano recibió críticas en el debut de la US Open Cup

El capitán de la selección Colombia jugó 66 minutos en el partido contra Sacramento Republic y comienza a retomar el ritmo de competencia de cara a su participación en la Copa Mundial de la FIFA 2026

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El Minnesota superó por penaltis a Sacramento Republic, luego de empatar sin goles en los 90 minutos y posteriormente en el tiempo extra. James jugó 66 minutos - crédito US Open Cup

Un desenlace poco frecuente en las competiciones de fútbol marcó el pase de Minnesota United a los octavos de final de la U.S. Open Cup. El equipo dirigido por Cameron Knowles superó al Sacramento Republic luego de un empate sin goles que derivó en una dramática tanda de 12 penales.

El triunfo por 9-8 en la tanda de penaltis representa un avance clave en el certamen nacional, que da continuidad a la histórica participación del club en semifinales durante la edición 2025.

Durante los doce tiros de penal, el club de Minnesota llegó a estar al borde de la eliminación tanto en el quinto como en el undécimo disparo. En este último, los arqueros debieron asumir la presión: el remate de Alec Smir, portero de Minnesota, voló por encima del arco, dando a Sacramento una oportunidad clara de triunfo. Sin embargo, el mismo Smir reaccionó atajando el disparo de su colega, Danny Vitiello, prolongando la resolución un round más.

James Rodríguez jugó 66 minutos en su primer partido como titular en el Minnesota United - crédito Darren Yamashita-Imagn Images
James Rodríguez jugó 66 minutos en su primer partido como titular en el Minnesota United - crédito Darren Yamashita-Imagn Images

La noche en Sacramento significó otro retorno relevante. El colombiano James Rodríguez, reciente fichaje de Minnesota y exjugador de Real Madrid, sumó su primera titularidad con la camiseta de los Loons tras superar un episodio de deshidratación grave que lo dejó fuera de actividad durante dos semanas. En su regreso, jugó 67 minutos antes de ser reemplazado por Joaquín Pereyra.

Durante el tiempo reglamentario, Minnesota dominó ampliamente la posesión del balón (66 % contra 34 %), generó 16 remates —cinco de ellos al arco— y apenas concedió nueve llegadas a la portería de Smir. Sin embargo, la efectividad en ataque fue esquiva para ambos equipos a lo largo de los 120 minutos.

Rodríguez, acompañado en ofensiva por Momo Diego y Bongi Hlongwane, mostró destellos de calidad pero evidenció falta de entendimiento con sus nuevos compañeros, fruto de la falta de rodaje conjunto. El colombiano acumuló una ocasión de gol creada antes de ceder su lugar. Por el lado del aporte sudamericano, el defensor Jefferson Díaz ingresó en la segunda mitad, mientras que el extremo Mauricio González lo hizo en la prórroga.

James Rodríguez acumula 105 minutos de juego con el Minnesota United - crédito Darren Yamashita-Imagn Images
James Rodríguez acumula 105 minutos de juego con el Minnesota United - crédito Darren Yamashita-Imagn Images

Mientras que SofaScore le dio una calificación de 7-0 a James Rodríguez, en donde se destacó su precisión en los pases (84%) y su influencia en el juego por la banda derecha del área rival, los comentarios de algunos de los periodistas estadounidenses que presenciaron el partido no fueron los mejores:

  • “James Rodríguez y Bongi Hlongwane salen en el minuto 66; Joaquín Pereyra y Tomás Chancalay entran. James tuvo algunos pases decentes, pero nada de lo que escribir a casa desde Colombia el martes por la noche. #Loons y Sacramento empatados 0-0″ @andygreder (Pioneers Press).
  • “Acabo de ver a James Rodríguez jugar 65 minutos en un partido de la US Open Cup. Necesitará un milagro futbolístico para redescubrir a su versión de Colombia 2024 para junio” @FelipeCar (The Athletic).
James Rodríguez jugará sus primeros minutos con Minnesota United, luego de 166 días sin partidos oficiales - crédito X/@MNUFC
James Rodríguez jugará sus primeros minutos con Minnesota United, luego de 166 días sin partidos oficiales - crédito X/@MNUFC

En palabras de Knowles en rueda de prensa, “se está volviendo habitual enfrentar estas definiciones de penal ridículas, pero me alegra que esta vez nuestra experiencia haya servido para superar los altibajos de cada tirador”.

El volante argentino Joaquín Pereyra fue el encargado de convertir su segundo penal en la duodécima ronda. El fallo posterior de Dominik Wanner selló la victoria de los Loons en Sacramento. El resultado envía a Minnesota United a la siguiente fase, programada para el 28 o 29 de abril, donde enfrentará al ganador del duelo entre los San Jose Earthquakes y Phoenix Rising.

En la Major League Soccer, el próximo partido será el correspondiente a la fecha 8 de la Conferencia Oeste en donde enfrentará a Portland Timbers, último en la tabla de posiciones. Cameron Knowles atraviesa un buen momento junto a su equipo en donde acumula dos victorias en los últimos dos partidos y se acerca a la zona de clasificación a los play-off de la MLS. El partido será el sábado 18 de abril a las 7:30 p. m. (hora de Colombia).

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