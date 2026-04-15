Arsenal vs. Sporting Clube de Portugal - EN VIVO Champions League: siga aquí a Luis Suárez en el partido de vuelta de los cuartos de final en Londres

Luis Suárez ha marcado 33 goles en 44 partidos con el Sporting CP en la temporada 2025-2026 - crédito REUTERS/Rodrigo Antunes

Bienvenidos al minuto a minuto del partido entre Arsenal FC de Inglaterra y Sporting CP de Portugal, que definirá el rival del Atlético de Madrid en una de las llaves de la semifinal de la UEFA Champions League. La ventaja en la serie es del equipo inglés, que ganó 1-0 en la ida jugada en el estadio Jose Alvalade.

Siga aquí todas las incidencias del encuentro programado para iniciar a las 2:00 p. m. en el Emirates Stadium de Londres. Luis Suárez será titular en el equipo de Lisboa, que busca dar la sorpresa en la fase final de la Liga de Campeones.