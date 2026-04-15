Arsenal vs. Sporting Clube de Portugal - EN VIVO Champions League: siga aquí a Luis Suárez en el partido de vuelta de los cuartos de final en Londres

Bienvenidos al minuto a minuto del partido entre Arsenal FC de Inglaterra y Sporting CP de Portugal, que definirá el rival del Atlético de Madrid en una de las llaves de la semifinal de la UEFA Champions League. La ventaja en la serie es del equipo inglés, que ganó 1-0 en la ida jugada en el estadio Jose Alvalade.
Siga aquí todas las incidencias del encuentro programado para iniciar a las 2:00 p. m. en el Emirates Stadium de Londres. Luis Suárez será titular en el equipo de Lisboa, que busca dar la sorpresa en la fase final de la Liga de Campeones.
13:15 hsHoy
Ficha del partido
- Arsenal FC vs. Sporting Clube de Portugal - partido de vuelta de los cuartos de final de la UEFA Champions League 2025-2026.
- Lugar: estadio Emirates - Londres, Inglaterra.
- Fecha y hora: miércoles 15 de abril - 2:00 p. m. hora colombiana
- Transmisión: Disney + y ESPN.