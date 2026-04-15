Colombia

A qué viaja Gustavo Petro a Barcelona, España: el ministro de Hacienda Germán Ávila asumirá funciones presidenciales

El funcionario ejercerá como presidente encargado mientras el mandatario participa en la Cumbre en Defensa de la Democracia, que se realizará en la ciudad europea entre el 16 y el 19 de abril de 2026

Guardar
Germán Ávila, ministro de Hacienda, dijo que, tras el fin de la emergencia económica, ya no existen los recursos necesarios para cumplir con las órdenes de la Corte ni para cubrir el incremento del gasto en salud - crédito Corte Constitucional
El funcionario queda a cargo de las funciones presidenciales por disposición del Decreto 0401 de 2026, mientras el jefe de Estado asiste a un encuentro internacional sobre democracia - crédito Corte Constitucional

El ministro de Hacienda y Crédito Público, Germán Ávila, asumirá las funciones presidenciales en Colombia mientras el presidente Gustavo Petro se traslada a Barcelona, España.

Así lo establece el Decreto 0401 de 2026, que regula la delegación de funciones hasta el 21 de abril de 2026, fecha estimada para el regreso del mandatario colombiano.

El jefe de Estado tiene previsto participar en la Cumbre en Defensa de la Democracia, un evento internacional que se realizará en Barcelona entre el 16 y el 19 de abril de 2026.

El presidente Gustavo Petro fue abucheado durante su discurso de inauguración en la Macrorrueda de las Américas 2026 en Corferias, Bogotá - crédito @infopresidencia / X
Gustavo Petro tiene previsto participar en la Cumbre en Defensa de la Democracia, un evento internacional que se realizará en Barcelona entre el 16 y el 19 de abril de 2026 - crédito @infopresidencia / X

En la cita se reunirán líderes de varios países, entre ellos Pedro Sánchez, presidente del Gobierno español; Luiz Inácio Lula da Silva, presidente de Brasil; Claudia Sheinbaum, presidenta de México; Yamandú Orsi, presidente de Uruguay; y Cyril Ramaphosa, presidente de Sudáfrica. El programa también contempla la presencia de académicos y representantes de organismos internacionales.

Según el decreto firmado por el presidente, “por el tiempo que dure la ausencia del presidente de la República, en razón del viaje a que se refieren los considerandos del presente decreto, deléganse en el ministro de Hacienda y Crédito Público, doctor Germán Ávila Plazas, las funciones legales y las siguientes atribuciones constitucionales”.

La normativa indica que solo los ministros que pertenezcan al mismo partido o movimiento político del presidente pueden recibir este tipo de encargo, como dicta el artículo 196 de la Constitución Política de Colombia.

Decreto - crédito suministrada
Decreto 0401 de 2026, que regula la delegación de funciones a Germán Ávila hasta el 21 de abril de 2026- crédito suministrada

La designación de Ávila se produce en un contexto de tensiones internas, luego de protestas por el incremento del avalúo catastral y desacuerdos entre el Ejecutivo y autoridades regionales.

Durante la gestión de esta situación, el ministro del Interior, Armando Benedetti, se desplazó a Santander mientras persistían diferencias con mandatarios locales y se analiza la posibilidad de recurrir a medidas excepcionales, como la declaración de conmoción interior.

El viaje presidencial coincide con la realización de la Global Progressive Mobilisation, iniciativa impulsada por la Internacional Socialista, el Partido de los Socialistas Europeos y la Alianza Progresista, así como con la IV Reunión en Defensa de la Democracia, donde participarán los jefes de Estado antes mencionados.

La Federación Nacional de Departamentos reiteró que “la Constitución Política de Colombia es clara al establecer la autonomía de las entidades territoriales y que los alcaldes son jefes de la administración local elegidos por voto popular, lo anterior sin subordinación jerárquica al Gobierno nacional”.

¿Qué es la Cumbre en Defensa de la Democracia?

La Cumbre en Defensa de la Democracia es un foro internacional que reúne a líderes políticos, representantes de la sociedad civil y expertos de distintas regiones del mundo con el objetivo de analizar los desafíos actuales que enfrenta la democracia.

Este encuentro busca fortalecer la cooperación entre países y promover el intercambio de buenas prácticas para proteger los valores democráticos en contextos donde pueden verse amenazados.

Durante la Cumbre, los participantes abordan temas como la transparencia institucional, la protección de los derechos humanos, la integridad electoral y la lucha contra la desinformación. También se discuten amenazas recientes, como el avance de gobiernos autoritarios, la manipulación de procesos electorales y el debilitamiento de los sistemas de control y equilibrio de poderes. El evento sirve como espacio para coordinar acciones conjuntas y fomentar el apoyo mutuo entre naciones con sistemas democráticos.

Uno de los principales propósitos de la Cumbre es impulsar compromisos concretos orientados a fortalecer las instituciones democráticas. Esto incluye el desarrollo de políticas públicas para garantizar la participación ciudadana, el respeto a la libertad de expresión y la promoción de elecciones libres y justas. A través de paneles, talleres y debates, los asistentes comparten experiencias y propuestas innovadoras para enfrentar los retos que surgen en diferentes contextos políticos y sociales.

En la cita se reunirán líderes de varios países, entre ellos Pedro Sánchez, presidente del Gobierno español; Luiz Inácio Lula da Silva, presidente de Brasil - crédito Adriano Machado/REUTERS
En la cita se reunirán líderes de varios países, entre ellos Pedro Sánchez, presidente del Gobierno español; Luiz Inácio Lula da Silva, presidente de Brasil - crédito Adriano Machado/REUTERS

La Cumbre en Defensa de la Democracia también promueve la colaboración entre gobiernos y organizaciones de la sociedad civil. Este enfoque busca crear una red internacional de apoyo para responder ante situaciones de crisis democrática o amenazas a la estabilidad institucional. Además, el foro destaca la importancia de la educación cívica y de la participación activa de la ciudadanía en la defensa de los principios democráticos.

Esta iniciativa se ha consolidado como un espacio relevante para el diálogo internacional sobre la democracia, generando consenso sobre la importancia de preservar los valores democráticos frente a desafíos globales.

Temas Relacionados

Germán ÁvilaGustavo PetroFunciones presidencialesPetro en BarcelonaColombia-Noticias

Más Noticias

Melissa Gate atacó a Karola luego de su salida de ‘La casa de los famosos’: “Una porquería de programa que estaban haciendo”

La rivalidad entre las dos exparticipantes del programa se originó a mediados de la temporada 2025 y ha estado marcada por enfrentamientos que, en parte, se han moderado debido a la amistad que ambas mantienen con el influenciador Emiro Navarro

Melissa Gate atacó a Karola luego de su salida de ‘La casa de los famosos’: “Una porquería de programa que estaban haciendo”

Este ‘trio de lujo’ lidera estrategia para sacar a Gustavo Petro de la Lista Clinton: dos fueron cercanos a Donald Trump

Una compañía con sede en Londres asumió la coordinación de actividades de lobby, apoyada por asesores con experiencia en asuntos legales y acceso a organismos federales estadounidenses

Este ‘trio de lujo’ lidera estrategia para sacar a Gustavo Petro de la Lista Clinton: dos fueron cercanos a Donald Trump

Gustavo Petro se pronunció sobre el repunto del izquierdista Roberto Sánchez en las elecciones presidenciales en Perú: “El progresismo avanza de nuevo”

El mandatario colombiano dijo que es hora de que se instaure la estabilidad política y la justicia social en el vecino país

Gustavo Petro se pronunció sobre el repunto del izquierdista Roberto Sánchez en las elecciones presidenciales en Perú: “El progresismo avanza de nuevo”

Lluvias en Bogotá el 15 de abril - EN VIVO: las fuertes precipitaciones generan problemas de movilidad en la ciudad

El sistema de transporte masivo TransMilenio también reportó complicaciones. En la avenida Caracas, los encharcamientos entre la calle 6 y la calle 33 sur ralentizaron la operación de los buses

Lluvias en Bogotá el 15 de abril - EN VIVO: las fuertes precipitaciones generan problemas de movilidad en la ciudad

Figura de la selección de Escocia no continuaría en el Liverpool: qué pasará con él despúés del Mundial de 2026

El defensor Andrew Robertson tendría definido su futuro para el próximo campeonato inglés, colocando fin a un ciclo de 8 temporadas

Figura de la selección de Escocia no continuaría en el Liverpool: qué pasará con él despúés del Mundial de 2026
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Masacre en Maicao: cinco muertos tras ataque armado en medio de operativos contra la red de alias Naín

Masacre en Maicao: cinco muertos tras ataque armado en medio de operativos contra la red de alias Naín

Identifican a las seis víctimas de la masacre en zona rural de Popayán: tres tenían pasado político

Explosivo fue detonado al paso de una patrulla de Policía en Cúcuta: habría un uniformado afectado

Militar que participó en ‘falsos positivos’ entregó a la JEP medalla que recibió cuando presentó a jóvenes como guerrilleros

La JEP confirmó que se han verificado más de 4.700 casos de “falsos positivos”, familiares de las víctimas fueron escuchados

ENTRETENIMIENTO

Carla Giraldo detalló su proceso de pérdida de peso y el impacto en su bienestar: “Llegué a los 95 kilos y tuve que buscar ayuda”

Carla Giraldo detalló su proceso de pérdida de peso y el impacto en su bienestar: “Llegué a los 95 kilos y tuve que buscar ayuda”

Aida Victoria Merlano, entre lágrimas, habló de lo que ha pasado con su hijo por su participación en ‘La Mansión VIP’: “Salgo de aquí a levantar un edificio”

Salomón Bustamante aclaró cómo es su relación con Laura de León: “Cada uno por su lado, pero juntos”

Pareja de Epa Colombia se refirió a los rumores de que la empresaria tendría prisión domiciliaria: “No perder la fe”

Carolina Gaitán debuta en Broadway con ‘VIDA’, un homenaje a las divas de la música y la reinvención personal

Deportes

Figura de la selección de Escocia no continuaría en el Liverpool y ya tendría definido su futuro de cara al Mundial de 2026

Figura de la selección de Escocia no continuaría en el Liverpool y ya tendría definido su futuro de cara al Mundial de 2026

Arsenal vs. Sporting Clube de Portugal - EN VIVO Champions League: siga aquí a Luis Suárez en el partido de vuelta de los cuartos de final en Londres

Corinthians vs. Santa Fe EN VIVO: siga el minuto a minuto del partido del León por la Copa Libertadores en São Paulo

El discurso de Lucas González a los jugadores del Tolima que se viralizó luego de perder contra Nacional en la Libertadores: “Somos 100 veces mejores”

Así reaccionó la prensa paraguaya a la victoria de Cerro Porteño ante Junior por la Copa Libertadores: “Picante en la previa”