A qué viaja Gustavo Petro a Barcelona, España: el ministro de Hacienda Germán Ávila asumirá funciones presidenciales

El funcionario queda a cargo de las funciones presidenciales por disposición del Decreto 0401 de 2026, mientras el jefe de Estado asiste a un encuentro internacional sobre democracia - crédito Corte Constitucional

El ministro de Hacienda y Crédito Público, Germán Ávila, asumirá las funciones presidenciales en Colombia mientras el presidente Gustavo Petro se traslada a Barcelona, España.

Así lo establece el Decreto 0401 de 2026, que regula la delegación de funciones hasta el 21 de abril de 2026, fecha estimada para el regreso del mandatario colombiano.

El jefe de Estado tiene previsto participar en la Cumbre en Defensa de la Democracia, un evento internacional que se realizará en Barcelona entre el 16 y el 19 de abril de 2026.

Gustavo Petro tiene previsto participar en la Cumbre en Defensa de la Democracia, un evento internacional que se realizará en Barcelona entre el 16 y el 19 de abril de 2026 - crédito @infopresidencia / X

En la cita se reunirán líderes de varios países, entre ellos Pedro Sánchez, presidente del Gobierno español; Luiz Inácio Lula da Silva, presidente de Brasil; Claudia Sheinbaum, presidenta de México; Yamandú Orsi, presidente de Uruguay; y Cyril Ramaphosa, presidente de Sudáfrica. El programa también contempla la presencia de académicos y representantes de organismos internacionales.

Según el decreto firmado por el presidente, “por el tiempo que dure la ausencia del presidente de la República, en razón del viaje a que se refieren los considerandos del presente decreto, deléganse en el ministro de Hacienda y Crédito Público, doctor Germán Ávila Plazas, las funciones legales y las siguientes atribuciones constitucionales”.

La normativa indica que solo los ministros que pertenezcan al mismo partido o movimiento político del presidente pueden recibir este tipo de encargo, como dicta el artículo 196 de la Constitución Política de Colombia.

Decreto 0401 de 2026, que regula la delegación de funciones a Germán Ávila hasta el 21 de abril de 2026- crédito suministrada

La designación de Ávila se produce en un contexto de tensiones internas, luego de protestas por el incremento del avalúo catastral y desacuerdos entre el Ejecutivo y autoridades regionales.

Durante la gestión de esta situación, el ministro del Interior, Armando Benedetti, se desplazó a Santander mientras persistían diferencias con mandatarios locales y se analiza la posibilidad de recurrir a medidas excepcionales, como la declaración de conmoción interior.

El viaje presidencial coincide con la realización de la Global Progressive Mobilisation, iniciativa impulsada por la Internacional Socialista, el Partido de los Socialistas Europeos y la Alianza Progresista, así como con la IV Reunión en Defensa de la Democracia, donde participarán los jefes de Estado antes mencionados.

La Federación Nacional de Departamentos reiteró que “la Constitución Política de Colombia es clara al establecer la autonomía de las entidades territoriales y que los alcaldes son jefes de la administración local elegidos por voto popular, lo anterior sin subordinación jerárquica al Gobierno nacional”.

¿Qué es la Cumbre en Defensa de la Democracia?

La Cumbre en Defensa de la Democracia es un foro internacional que reúne a líderes políticos, representantes de la sociedad civil y expertos de distintas regiones del mundo con el objetivo de analizar los desafíos actuales que enfrenta la democracia.

Este encuentro busca fortalecer la cooperación entre países y promover el intercambio de buenas prácticas para proteger los valores democráticos en contextos donde pueden verse amenazados.

Durante la Cumbre, los participantes abordan temas como la transparencia institucional, la protección de los derechos humanos, la integridad electoral y la lucha contra la desinformación. También se discuten amenazas recientes, como el avance de gobiernos autoritarios, la manipulación de procesos electorales y el debilitamiento de los sistemas de control y equilibrio de poderes. El evento sirve como espacio para coordinar acciones conjuntas y fomentar el apoyo mutuo entre naciones con sistemas democráticos.

Uno de los principales propósitos de la Cumbre es impulsar compromisos concretos orientados a fortalecer las instituciones democráticas. Esto incluye el desarrollo de políticas públicas para garantizar la participación ciudadana, el respeto a la libertad de expresión y la promoción de elecciones libres y justas. A través de paneles, talleres y debates, los asistentes comparten experiencias y propuestas innovadoras para enfrentar los retos que surgen en diferentes contextos políticos y sociales.

En la cita se reunirán líderes de varios países, entre ellos Pedro Sánchez, presidente del Gobierno español; Luiz Inácio Lula da Silva, presidente de Brasil - crédito Adriano Machado/REUTERS

La Cumbre en Defensa de la Democracia también promueve la colaboración entre gobiernos y organizaciones de la sociedad civil. Este enfoque busca crear una red internacional de apoyo para responder ante situaciones de crisis democrática o amenazas a la estabilidad institucional. Además, el foro destaca la importancia de la educación cívica y de la participación activa de la ciudadanía en la defensa de los principios democráticos.

Esta iniciativa se ha consolidado como un espacio relevante para el diálogo internacional sobre la democracia, generando consenso sobre la importancia de preservar los valores democráticos frente a desafíos globales.