Por qué sube y baja el precio del huevo en Colombia: esto explicó el gremio de la industria avícola

El precio del huevo en Colombia depende de ciclos de sobreoferta y escasez dentro de la industria avícola- crédito Jesús Avilés/Infobae

El precio del huevo en Colombia, uno de los alimentos básicos de la canasta familiar, presenta variaciones frecuentes que responden a dinámicas propias del sector avícola, más que a factores macroeconómicos tradicionales. Así lo explicó Juan Felipe Montoya, presidente de Huevos Kikes.

Según el empresario, el principal determinante del precio es el equilibrio entre oferta y demanda, el cual se altera periódicamente por decisiones de producción dentro del mismo sector. “Este precio se mueve básicamente por sobreoferta o falta de oferta de producto en el mercado”, señaló, al explicar que la industria no siempre sigue el comportamiento de la economía nacional.

Montoya indicó en entrevista con La FM que cuando los precios del huevo suben y se perciben como atractivos, más personas deciden incursionar en la actividad avícola. Esto genera un incremento rápido en la producción, ya que el acceso a esta actividad es relativamente sencillo.

“Cuando hay precios buenos en el mercado, todo el mundo se anima y quiere ser avicultor”, afirmó.

En Colombia se producen cerca de 53 millones de huevos diarios para abastecer el consumo nacional- crédito Colprensa

Ese aumento de productores deriva en una sobreoferta que presiona los precios a la baja. Posteriormente, cuando los ingresos disminuyen y dejan de ser sostenibles, muchos de estos actores abandonan la actividad o reducen su producción, lo que vuelve a equilibrar el mercado y genera un nuevo incremento en los precios. Este ciclo, según explicó, se repite aproximadamente cada dos años.

El directivo sostuvo que actualmente el sector está saliendo de una fase de precios bajos. “Estamos finalizando ese ciclo duro y difícil (…) y viene una corrección de precio”, dijo, aclarando que esto no implica ganancias extraordinarias, sino una recuperación frente a periodos anteriores de bajos ingresos.

Además de la entrada de nuevos productores, la eficiencia en la producción también influye en la oferta. Montoya explicó que la industria ha mejorado la productividad de las aves mediante mejores prácticas de alimentación, cuidado y condiciones de crianza. Esto permite obtener más huevos por gallina, lo que incrementa la oferta de manera gradual.

“Cada vez en la industria somos más eficientes (…) eso genera una mayor productividad”, indicó, al señalar que estos avances se combinan con la expansión de pequeños productores en momentos de precios altos, amplificando los ciclos de sobreoferta.

La entrada de nuevos productores en momentos de precios altos genera sobreoferta y presiona las tarifas a la baja- crédito Reuters

Otro factor que incide en el precio del huevo es el costo de los insumos, especialmente el maíz, principal componente en la alimentación de las aves. De acuerdo con el empresario, cerca del 98 % del maíz amarillo utilizado en Colombia para la producción avícola es importado, principalmente desde Estados Unidos, Argentina y Brasil. Esto hace que el sector sea sensible a variaciones en precios internacionales y tasas de cambio.

A nivel de producción, el país registra cifras elevadas que reflejan la importancia del huevo en la dieta de los colombianos. La industria produce alrededor de 53 millones de huevos diarios, una cantidad equivalente a la población del país.

El consumo también es alto en comparación internacional. Según Montoya, en Colombia se consumen en promedio 366 huevos por persona al año, es decir, aproximadamente uno diario. Esto ubica al país entre los mayores consumidores del mundo, solo por debajo de México en la región.

Los costos del maíz importado y los problemas de transporte también inciden en el precio final del huevo- crédito Mauricio Due/ EFE

La logística y el transporte son otros elementos que pueden impactar el precio final. Bloqueos en vías y dificultades de movilidad afectan la distribución del producto, lo que puede generar incrementos temporales en algunas regiones. En la entrevista se mencionó que el precio de un huevo, que en condiciones normales puede ubicarse entre 250 y 300 pesos en segmentos económicos, ha llegado a duplicarse en contextos de restricciones logísticas.

En este contexto, el comportamiento del precio del huevo en Colombia responde a un sistema cíclico, donde la oferta, los costos de producción y factores logísticos se combinan para generar variaciones periódicas en uno de los alimentos más consumidos del país.