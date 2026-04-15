Estudiante terminó atrapado tras caer en una alcantarilla en Bogotá: fue rescatado por los bomberos

Un menor del colegio Rafael Goberna fue atendido por el Cuerpo Oficial de Bomberos tras caer en una alcantarilla en la localidad de Kennedy - cédito Canva

La caída de un estudiante en una alcantarilla en el suroccidente de Bogotá provocó inquietud entre vecinos y padres de familia, al evidenciar presuntas fallas en el mantenimiento del espacio público en Bogotá.

El hecho ocurrió en la tarde del martes 14 de abril de 2026, cuando el menor quedó atrapado tras ceder la tapa del registro frente al colegio Rafael Goberna, ubicado en la localidad de Kennedy, y necesitó la intervención del Cuerpo Oficial de Bomberos, que le brindó atención prehospitalaria inmediata.

De acuerdo con el testimonio de testigos, el estudiante esperó cerca de 40 minutos antes de recibir ayuda especializada. Durante ese tiempo, residentes y transeúntes intentaron prestarle auxilio y alertaron a los servicios de emergencia sobre la urgencia de la situación.

La operación de rescate tomó cerca de 40 minutos, generando preocupación por la respuesta de los equipos de emergencia - crédito @ElJuliSastoque/X

“Realizamos el rescate y brindamos atención prehospitalaria a un menor de edad que cayó en una alcantarilla en la carrera 86D con calle 38C Sur. Se solicitó apoyo de la Secretaría de Salud y se aseguró el área”, señalaron voceros de la entidad.

Tras la extracción, los equipos de emergencia solicitaron el acompañamiento de la Secretaría de Salud, que acudió para completar la valoración médica del estudiante. El área fue acordonada para evitar nuevos incidentes.

El hecho fue denunciado por el concejal de Bogotá, Julián Sastoque: “Grave lo ocurrido en Kennedy. Un estudiante del colegio Rafael Goberna cayó en una alcantarilla con la tapa mal asegurada en la carrera 86G con 39″.

El cabildante expresó en su cuenta de X que además, el menor “permaneció cerca de 40 minutos sin recibir auxilio oportuno. La negligencia en el mantenimiento pone en riesgo a los ciudadanos. Exigimos acciones inmediatas de las autoridades”.

El Cuerpo Oficial de Bomberos informó que brindó atención prehospitalaria y solicitó apoyo de la Secretaría de Salud en el lugar del incidente - crédito @BomberosBogota/X

Vecinos y padres de familia han insistido en la urgencia de reforzar la supervisión de los registros y alcantarillas, especialmente en los alrededores de colegios. Señalan que el deterioro y la ausencia de controles preventivos exponen a los menores a situaciones peligrosas en plena vía pública.

Niño cayó a una alcantarilla sin tapa en obras de la primera Línea del metro en Bogotá

El caso de un niño de 9 años que resultó gravemente herido tras caer en una alcantarilla en el barrio Villa Nelly, en la localidad de Kennedy, Bogotá, en agosto de 2025.

Según el relato de Jefferson Perea, padre del menor, el accidente ocurrió cuando su hijo regresaba a casa después de visitar a su padre en el trabajo, ubicado a solo cuatro cuadras del domicilio familiar.

La alcantarilla, parte del área intervenida por las obras de la primera línea del metro, estaba cubierta apenas con tablas sueltas y sin ningún tipo de anclaje al suelo ni señalización de peligro.

El menor de edad resultó con una herida en la pierna izquierda, que requiere injerto de piel, pero en la clínica de Occidente, donde lo atendieron, no le pudieron hacer el procedimiento porque no tiene contrato con la EPS Salud Total - crédito Luisa Gonzalez/ REUTERS

El niño no detectó el riesgo y, al pisar la tapa improvisada, cayó directamente al fondo del hueco. La caída le provocó una herida profunda en la pierna izquierda que requirió atención médica urgente.

Pese a la gravedad, el menor logró salir por sus propios medios y, en el camino, fue auxiliado por un trabajador de señalización vial de la misma obra. El empleado lo acompañó hasta el sitio de trabajo del padre, desde donde ambos se dirigieron de inmediato a la Clínica de Occidente para solicitar ayuda sanitaria.

En el centro asistencial, los especialistas diagnosticaron la herida y determinaron que el menor necesitaba un injerto de piel. Sin embargo, la familia se encontró con una dificultad inesperada: la clínica les informó que no podía realizar el procedimiento debido a la falta de un convenio vigente con la EPS Salud Total, entidad a la que está afiliado el niño.

De acuerdo con el testimonio del padre, el tramo donde ocurrió el accidente carecía de avisos preventivos o advertencias sobre el peligro. Las autoridades solo instalaron señalización tras el incidente, una medida que, según los vecinos, llegó demasiado tarde para evitar el daño.

Un auxiliar de tráfico presente en el lugar del accidente asistió al niño de inmediato y lo acompañó hasta el punto de encuentro con sus padres, quienes se encontraban cerca. Posteriormente, el menor fue trasladado a una clínica para la valoración médica inicial.

La empresa Metro Línea 1, encargada de la obra, mantuvo contacto con la familia y ofreció acompañamiento durante todo el proceso, de acuerdo con la información oficial.