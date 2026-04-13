Colombia

Petro reaccionó a resultados presidenciales en Hungría, en donde ganó la oposición y las comparó con el proceso electoral en Colombia

Con una extensa publicación en sus redes sociales, el mandatario reaccionó a la victoria del conservador Péter Magyar, que derrotó en las elecciones legislativas al actual primer ministro, el ultranacionalista Viktor Orbán, que llevaba 15 años en el poder

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El presidente Gustavo Petro aseguró que no permitirá que la población con menos recursos enfrente la crisis fiscal actual - crédito Ovidio González/Presidencia/Flickr
El presidente Gustavo Petro ha intervenido de forma abierta en el proceso electoral en el que se elegirá a su sucesor, que gobernará a partir del 7 de agosto - crédito Ovidio González/Presidencia

El presidente de la República, Gustavo Petro, comparó el domingo 12 de abril los resultados de las recientes elecciones en Hungría, en las que triunfó la oposición, con el proceso político en Colombia, pese a que el ganador fue el conservador Péter Magyar, que derrotó en las elecciones legislativas al actual primer ministro, el ultranacionalista Viktor Orbán, que completó tres lustros en el cargo.

En una extensa reflexión pública, en la que intentó hacer un paralelismo entre lo ocurrido en el país europeo con el proceso que se avecina en el país, el 31 de mayo, el primer mandatario reivindicó la idea de una “revolución por la vida” y aseguró que, tras años de conflicto y violencia, el país sudamericano atraviesa un cambio estructural en las condiciones de vida y la dignidad de su población.

De acuerdo con datos presentados por Petro, la tasa de mortalidad infantil en Colombia se redujo a la mitad en solo tres años. A su vez, el jefe de Estado indicó que hoy “hay mucho menos hambre en la bella Colombia que antes” y describió un escenario de mayor acceso a la alimentación, la educación y la autonomía económica de las mujeres, como señales de un reciente proceso social sin precedentes.

Gustavo Petro y una extensa reflexión
Tras los resultados electorales en Hungría, Gustavo Petro reivindicó un proceso de cambio en Colombia, señalando que el país experimenta mejoras medibles en la calidad de vida y la dignidad de la población, en contraste con décadas de conflicto y exclusión social - crédito @petrogustavo/X

El propio presidente relató que, durante una reciente visita a Austria, reflexionó sobre el papel de los movimientos revolucionarios en la historia europea y la actualidad colombiana. Y contó que se detuvo en un cuadro sobre la revolución vienesa de 1848 para señalar que “el arte hace hablar a quienes fueron los protagonistas de las revoluciones derrotadas”, como espera que ocurra en el país.

“El pueblo colombiano en realidad ha iniciado una revolución en el corazón del mundo”, detalló en su análisis, en el que vinculó este impulso a una mejora concreta en la vida cotidiana. Lo anterior, en contraste con su silencio sobre las denuncias hechas por la senadora y aspirante presidencial Paloma Valencia, que estaría siendo víctima de amenazas de muerte, con imágenes con arreglos fúnebres.

Las cocinas y comedores de las casas del pueblo en el campo o la ciudad, tienen mucha más comida que antes, los y las jóvenes entran más a estudiar, las mujeres pobres tienen más ingresos y la bella mujer colombiana, al tener más opciones, no necesita de la prostitución o de irse del país para buscar los dineros para la familia”, afirmó el gobernante, al que le restan 117 días en la Casa de Nariño.

Gustavo Petro y un enigmático mensaje en X
En la segunda parte de su mensaje, el presidente Gustavo Petro hizo mención a la obra del nobel García Márquez - crédito @petrogustavo/X

Petro asegura que Colombia vive una “revolución de la vida” y la asocia con cambios sociales medibles

Y es que, a raíz de lo sucedido en Hungría, Petro consideró que la derrota de fuerzas “fascistas” en Europa Central representa un hito político y evidencia una “segunda oportunidad sobre la tierra”. Y señaló que Colombia ha emprendido una ruta distinta, alejada de “poderes aristocráticos de familias que heredan el poder”, y orientada hacia “páginas de libertad y revoluciones y pueblos dignos victoriosos”.

Y explicó la magnitud del presunto cambio. “Llegamos a tener regiones enteras que ya no vivían de su propio trabajo sino de las mujeres jóvenes que se habían ido a Europa, Japón, Dubai o los Estados Unidos, y mandaban remesas en dólares sin que les preguntarán de dónde salía el dinero. Esa época ha terminado, ahora los campos germinan de nuevo y la abundancia de alimentos llena las neveras”.

Peter Magyar, líder del partido opositor Tisza, fue el gran ganador de las elecciones parlamentarias en Hungría, efectuadas el domingo 12 de abril - crédito Marton Monus/REUTERS
Peter Magyar, líder del partido opositor Tisza, fue el gran ganador de las elecciones parlamentarias en Hungría, efectuadas el domingo 12 de abril - crédito Marton Monus/REUTERS

En ese sentido, Petro atribuyó la conducción de este proceso a una mayoría popular. “Es el pueblo el que decide, no tuvo esa oportunidad en el momento de la traición de Santander contra Bolívar que destruyó la Gran Colombia, la Gran Traición”, afirmó el presidente, que en su análisis, vinculó la actual coyuntura nacional con valores democráticos y progresistas presentes en la historia latinoamericana.

Y al ser consultado sobre la trascendencia del camino iniciado, el presidente concluyó en su extensa publicación. “Colombia está escribiendo las páginas de una historia universal sobre las nuevas revoluciones por la Vida que implica a toda la humanidad y ya se han iniciado”, refirió el mandatario, al atreverse comparar la experiencia colombiana con la reciente alternancia en Hungría en el poder.

De hecho, en su extenso mensaje, que dividió en dos partes, el mandatario incluyó referencias explícitas a figuras históricas del pensamiento como Sigmund Freud y Georg Lukács y el accionar de Simón Bolívar para argumentar que las luchas actuales retoman el espíritu de resistencia y transformación social que movilizó a generaciones anteriores en Europa y América Latina.

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