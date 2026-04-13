Colombia

Deportado extranjero que organizó megafiestas y escandalizó por años a los vecinos en Medellín: Federico Gutiérrez se pronunció

La acción conjunta de Migración Colombia, la Alcaldía de Medellín y la Policía Metropolitana derivó en su captura y posterior expulsión del territorio nacional

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George Wolfe, ciudadano de origen ruso radicado en Medellín, fue expulsado luego de más de dos años de fiestas con música a todo volumen que generaron malestar entre los vecinos de El Poblado - crédito Migración Colombia
George Wolfe, ciudadano de origen ruso radicado en Medellín, fue expulsado luego de más de dos años de fiestas con música a todo volumen que generaron malestar entre los vecinos de El Poblado - crédito Migración Colombia

La expulsión de George Laevsky Wolfe, conocido por organizar fiestas desbordadas en el barrio El Poblado, Medellín, marcó el final de un prolongado conflicto entre este residente ruso con nacionalidad estadounidense y los habitantes del sector que durante dos años tuvieron que lidiar con su comportamiento.

La medida fue ejecutada durante la jornada del lunes 13 de abril, en una acción conjunta de Migración Colombia, la Alcaldía de Medellín y la Policía Metropolitana.

Durante más de dos años, Wolfe de 40 años fue denunciado por alteraciones a la convivencia en su apartamento del Edificio Málaga, en la Comuna 14 de Medellín. De acuerdo con reportes de El Colombiano, las autoridades consolidaron un expediente con múltiples denuncias, sanciones y reiteradas intervenciones en su contra.

El proceso de expulsión se confirmó tras la acumulación de denuncias y la reincidencia en las faltas, a pesar de intentos previos como acuerdos de salida voluntaria que no se cumplieron. Wolfe abandonó Colombia en un vuelo hacia Miami, una vez que se concluyó el expediente con las pruebas de su desacato.

Declaraciones de Fico Gutiérrez sobre el caso

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, advirtió que vendrán más extranjeros expulsados por su comportamiento desmedido - crédito @FicoGutierrez/X
El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, advirtió que vendrán más extranjeros expulsados por su comportamiento desmedido - crédito @FicoGutierrez/X

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, manifestó en la red social X la postura de su administración: “El Ruso pa fuera. Tras dos años de constantes desórdenes, afectaciones a la convivencia y múltiples denuncias ciudadanas, hemos logrado que se expulse del país el ciudadano extranjero George Laevsky Wolfe, quien residía en El Poblado”, afirmó.

Gutiérrez insistió en que la prioridad de su gestión es proteger la tranquilidad de los residentes. “Aquí es diciendo y haciendo: quien venga a irrespetar a nuestra gente, a violar la ley, alterar la convivencia o burlarse de la ciudadanía, se tiene que ir. No nos tiembla la mano para actuar y proteger a nuestra gente”, advirtió el alcalde, remarcando que la aplicación estricta de las normas será constante.

Finalmente, el alcalde dejó claro que se mantendrán medidas de este tipo en casos semejantes. “Vienen más…”, advirtió.

Reacciones, contexto legal y declaraciones de Migración Colombia

Por otra parte, la directora general de Migración Colombia, Gloria Esperanza Arriero López, señaló que la expulsión de Wolfe sienta un precedente en la protección del orden público. “Este ciudadano ignoró de manera sistemática las normas, las sanciones y los llamados de atención. Desde Migración Colombia actuamos y tomamos decisiones contundentes”, declaró Arriero López en una publicación de la entidad recogida en sus cuentas oficiales.

“Este caso envía un mensaje claro: Colombia es un país abierto a los extranjeros, pero con reglas. Quien no las respete, no tiene cabida”, subrayó la directora.

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