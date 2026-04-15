Una patrulla de Policía se volcó en Bogotá: incidente causó desvíos en Transmilenio y afectaciones en la movilidad por la avenida Caracas

Patrulla de la Policía volcada en la avenida Caracas con calle 76, en Chapinero, tras accidente que afectó la movilidad y la operación de Transmilenio en la mañana del 15 de abril - crédito Bogotá Tránsito/X

Un volcamiento de una patrulla de Policía ocurrido en la avenida Caracas con calle 76, en la localidad de Chapinero, generó afectaciones al tránsito en Bogotá en la mañana del 15 de abril, según informó el Tránsito de la ciudad. El incidente se produjo en medio de una compleja jornada marcada por fuertes lluvias que han impactado de forma generalizada la movilidad en la capital.

Como consecuencia directa, la patrulla quedó volcada en el carril exclusivo de TransMilenio, hecho que obligó a implementar desvíos operativos en el sistema.

La obstrucción de la vía troncal llevó a que los buses articulados fueran desplazados hacia corredores alternos, generando retrasos en los servicios y afectaciones para miles de usuarios.

La empresa de transporte público comunicó que la flota que circula por la calle 80 hacia el occidente realizó un retorno en el sector de Héroes, mientras que los buses en sentido oriente operaron hasta la estación Polo.

Desde allí, los vehículos salieron al carril mixto antes de reincorporarse a la troncal Caracas Norte-Sur, en un intento por mantener la continuidad del servicio pese a la emergencia.

A pesar del aparatoso accidente, ningún uniformado resultó herido. Así lo confirmaron fuentes de tránsito, que destacaron la rápida reacción de los organismos de emergencia.

Patrulla de la Policía volcada en la avenida Caracas con calle 76, en Chapinero, tras accidente que bloqueó el carril exclusivo de TransMilenio y afectó la movilidad en Bogotá - crédito SVCNOTICIAS/X

Al lugar acudieron unidades del Cuerpo de Bomberos y una ambulancia, que atendieron la situación y apoyaron las labores para restablecer la movilidad en uno de los corredores más importantes de la ciudad.

Las causas del volcamiento continúan bajo investigación. De manera preliminar, las autoridades señalan que la intensa lluvia registrada durante las primeras horas del día pudo haber influido en el accidente, al generar condiciones resbaladizas en la vía. Sin embargo, no se descarta que exista una falla mecánica, por lo que se adelantan las revisiones correspondientes.

Desde TransMilenio se alertó sobre posibles demoras en los servicios y se solicitó paciencia a los usuarios en las estaciones afectadas, especialmente en el norte de la ciudad, donde la congestión fue más evidente durante la mañana.

El incidente no fue un hecho aislado. Durante este 15 de abril, Bogotá enfrenta una jornada crítica en materia de movilidad debido a las lluvias persistentes que comenzaron desde la madrugada. Las precipitaciones han generado inundaciones en múltiples puntos de la ciudad, afectando tanto vías principales como zonas residenciales.

Fuertes lluvias generan inundaciones y congestión en varias vías de Bogotá durante la jornada del 15 de abril, afectando la movilidad y el transporte público en la ciudad - crédito Bogotá Tránsito/X

Entre los sectores más impactados se encuentran localidades como Fontibón, Kennedy, Ciudad Bolívar, Teusaquillo, Rafael Uribe y Tunjuelito, donde la capacidad del sistema de drenaje se ha visto superada.

En estas zonas se han reportado encharcamientos significativos que dificultan el paso de vehículos y peatones, además de aumentar el riesgo de accidentes.

Las autoridades también han identificado puntos críticos en corredores estratégicos como la avenida Caracas a la altura de la calle 33 y la autopista Norte con calle 170, donde se han presentado inundaciones que han reducido la capacidad de las vías. Estas condiciones han derivado en extensos trancones, especialmente en horas pico, cuando la demanda de movilidad es mayor.

La baja visibilidad en El Dorado generó retrasos, reprogramaciones y posibles cancelaciones de vuelos según el reporte oficial de la Aeronáutica Civil - crédito Camila Díaz / Colprensa/Captura de video

A lo largo de la mañana se registraron varios accidentes de tránsito adicionales, lo que agravó aún más el panorama. Choques entre vehículos particulares y de carga, sumados a las dificultades por el estado de las vías, han generado demoras considerables en diferentes sectores de la capital.

Incluso el transporte aéreo se ha visto afectado. Las condiciones climáticas adversas, como la baja visibilidad y la nubosidad densa, han provocado retrasos en las operaciones del Aeropuerto Internacional El Dorado, donde se han reportado demoras en vuelos de salida y llegada.

Ante este panorama, las autoridades distritales mantienen un monitoreo constante de la situación y han hecho un llamado a la ciudadanía para extremar las medidas de precaución. Recomiendan reducir la velocidad, mantener la distancia entre vehículos y estar atentos a los reportes oficiales sobre el estado de las vías.