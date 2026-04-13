Karol G hace historia en Coachella 2026: así fue su show como primera mujer latina en encabezar el festival

Inicio del espectáculo de Karol G en Coachella con una introducción simbólica y la interpretación de “Latina Foreva”. - crédito Coachella

Karol G se convirtió en la primera mujer latina en liderar el cartel principal del festival Coachella 2026, presentando un espectáculo en California, que reunió a miles de asistentes y subrayó el crecimiento de la música en español en escenarios internacionales. La artista originaria de Medellín, destacó su logro durante su intervención ante el público, enfatizando el significado de su presencia en el escenario principal tras casi tres décadas de historia del festival.

El show de Karol G comenzó con una introducción visual y sonora donde la voz en español fue acompañada por proyecciones en inglés, estableciendo un contexto simbólico sobre la fuerza femenina y la conexión con la naturaleza. “Nació en luna llena, entre los brazos abiertos de madre naturaleza… Latina Foreva”, fue la frase elegida para abrir el concierto, marcando el tono de su propuesta artística e identitaria.

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Vestida de dorado y acompañada de una coreografía sincronizada, la cantante interpretó Latina Foreva, animando al público a ondear banderas y a participar activamente. Durante esta primera parte, la estructura escenográfica incluyó elementos alusivos a épocas ancestrales y motivos naturales, en una puesta en escena que integró agua, fuego y múltiples cambios de vestuario.

A pesar de un retraso en el inicio debido a la organización, el público se mantuvo expectante y la expectativa creció con el montaje del escenario, que incluyó una cueva de varios niveles, plataformas y escalinatas utilizadas por la artista y su equipo de bailarines.

Karol G interpreta “El Makinón” junto a Mariah Angeliq durante su show en el escenario principal de Coachella. - crédito Coachella

Invitadas, repertorio y colaboraciones

Mariah Angeliq fue la primera invitada de la noche, sumándose para cantar El Makinón. Antes de la interpretación de S91, Karol G se dirigió a los asistentes con un mensaje de agradecimiento y dedicación. Más adelante, Becky G subió al escenario para acompañar el tema MAMIII, en un momento que resaltó la colaboración entre artistas femeninas y la importancia de la representación latina.

En el repertorio del concierto figuraron también canciones como Un Gatito Me Llamó, OKI DOKI, Tropicoqueta y una versión en directo de Papasito, acompañada por la aparición de un guacamayo gigante en escena.

El espectáculo también incluyó interpretaciones de Gatúbela, A Su Boca La Amo, y Rompe, mostrando la versatilidad de la artista y la variedad de géneros presentes en su discografía. La puesta en escena incorporó elementos visuales como tocados de plumas, abanicos y una gama de colores que remitían a las banderas latinoamericanas.

Estreno de nueva canción con Greg González

Uno de los momentos más destacados de la noche fue la presentación de una canción inédita junto a Greg González, líder de Cigarettes After Sex. Karol G explicó al público que la canción, aún sin título ni lanzamiento oficial, surgió como un tema personal sobre la pérdida de un ser querido y la ausencia.

La artista resaltó la importancia emocional de este estreno y pidió que el público pensara en alguien especial al escucharla. González, reconocido por su trabajo en el género dream pop, acompañó a Karol G en una interpretación íntima que contrastó con la energía de otros segmentos del show.

Estreno de una nueva canción en Coachella 2026, con la participación de Greg González de Cigarettes After Sex junto a Karol G. - crédito Coachella

Incorporación de elementos de la cultura latina

Uno de los momentos destacados fue la actuación de un grupo de mariachis integrado exclusivamente por mujeres, que acompañó a la artista en Negrita de Mis Pesares y Ese Hombre Es Malo. La intérprete, vestida de azul y con referencias a la cultura mexicana, saludó a la comunidad de ese país presente en el evento, reforzando el carácter integrador del espectáculo.

El bloque folclórico incluyó referencias a la cumbia y la bachata, además de un cambio de vestuario en clave carnaval, con tocado de plumas y los colores de la bandera colombiana. Karol G aprovechó para comentar la diversidad de estilos entre los asistentes y recordó que llevaba cerca de 600 días sin ofrecer conciertos antes de este regreso.

Durante la sección dedicada al reguetón clásico, Wisin participó en un medley de piezas emblemáticas del género, reafirmando la evolución y el impacto de la música urbana latina. La puesta en escena incluyó un bloque de canciones como Pam Pam, Saoco y Mayor que yo, ejecutadas con participación activa del público. Karol G definió este momento como un homenaje a “una leyenda que ha hecho del reguetón y la música urbana una representación de los latinos en el mundo”.

Cambios de vestuario, despliegue visual y cierre

A lo largo del recital, Karol G mostró seis cambios de vestuario, destacando la variedad de estilos y la utilización de elementos visuales como tocados de plumas, trajes inspirados en la naturaleza y atuendos con los colores de la bandera de Colombia. Al interpretar Amargura, la artista descendió junto al público y compartió el micrófono, generando una interacción directa con los asistentes.

El despliegue visual incluyó agua sobre el escenario, efectos de humo, fuego, y una plataforma que simuló un lago donde la artista y sus bailarinas realizaron coreografías complejas, especialmente durante las canciones Bandida Entrenada y Ojos Ferrari. La presentación también incluyó una versión tropical de Tusa y una interpretación de Yvonny Bonita, en la que la artista personalizó la letra para mencionar su propio nombre.

El cierre incluyó las canciones Tusa, Si Antes Te Hubiera Conocido y Provenza, esta última acompañada de fuegos artificiales y la bandera colombiana. La artista pidió a los asistentes levantar las banderas de sus países y agradeció la presencia de representantes de diversas nacionalidades.

Antes de retirarse, solicitó que se detuviera la música para despedirse con un mensaje final y una última canción, reconociendo que el tiempo de inicio se había extendido, pero confirmando su deseo de terminar con un tema emblemático.

Homenaje al reguetón clásico con la presencia de Wisin en el show de Karol G en Coachella. - crédito Coachella

Declaraciones y reivindicación de la comunidad latina

Durante su intervención, Karol G declaró: “Soy la primera mujer latina en encabezar Coachella”, y señaló que este reconocimiento llega tras veintisiete años desde la fundación del festival. Expresó su orgullo y satisfacción por el hito, al mismo tiempo que invitó a todos los presentes a valorar sus raíces y sentirse bienvenidos en la cultura latina.

La cantante homenajeó a figuras como Gloria Estefan interpretando Mi Tierra, y reiteró su compromiso con la representación de la comunidad latina en Estados Unidos. Recordó que este logro no solo le corresponde a ella, sino también a los latinos que han trabajado y migrado al país, y mencionó la importancia de la unidad, la fuerza y la resiliencia de su comunidad.