Tarifas de energía en Colombia se estabilizarían en el primer semestre de 2026: Gobierno Petro explicó la razón

Los colombianos están aburridos de ver incrementos en los servicios públicos, sobre todo, en la factura de energía - crédito Colprensa

La Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) prevé que Colombia contará con un mecanismo para estabilizar tarifas de energía eléctrica a finales del primer trimestre, lo que podría tener efectos notables en los usuarios del país. El proceso se encuentra dentro de consulta pública y talleres regionales desarrollados para definir los detalles.

Así lo confirmó el director de la entidad, Antonio Jiménez, que aseguró que espera que, a finales de este primer trimestre o principios del próximo trimestre, se puedan tener unas reglas más detalladas, sobre todo, en aspectos relacionados con el ajuste y el traspaso tarifario del gas importado a la tarifa.

Jiménez explicó la importancia de esta etapa en el proceso regulatorio. “Nosotros tenemos un proceso regulatorio donde hay varias fases: desde unas consultas previas hasta la toma de decisiones. En este momento estamos en el proceso de consulta con los diferentes actores de la cadena”, dijo a Valora Analitik. Detalló que se recopila información valiosa durante los talleres regionales, lo que permitirá formular propuestas dirigidas a mayor eficiencia y a establecer márgenes de distribución tanto para mayoristas como para minoristas.

Antonio Jiménez es el director ejecutivo de la Creg - crédito Creg

Según él, la expectativa de la entidad es concluir la resolución definitiva “por lo menos antes de que termine el primer semestre de este año o a principio del próximo semestre de 2026”.

Aclaró al medio que la regulación se aplica de forma general a todos los agentes del sector. “No hablamos de agentes en particular, porque la comisión regula de manera general, no particular. Los agentes que hacen parte del mercado mayorista o minorista deben acatar las reglas relacionadas con las resoluciones que nosotros definamos”, apuntó.

Ajustes regulatorios para la eficiencia tarifaria de energía y gas

De igual manera, recalcó que en 2025 la Comisión tomó decisiones clave, lo que permitió la comercialización de gas importado y flexibilizó el mercado mayorista. “Ya tomamos decisiones en términos de posibilitar tener gas importado. En 2025 publicamos la resolución donde flexibilizamos todo el mercado mayorista de gas. Ahí dimos la posibilidad de que se pudiera comercializar el gas importado”, resaltó.

Agregó que también se modificaron reglas para que los importadores de gas accedieran a mejores contratos de larga duración. Informó que se alinearon los eventos eximentes y ahora entendemos que están dadas las condiciones para poder conseguir mejores contratos de largo plazo.

Sobre el ajuste tarifario del gas importado, Jiménez comentó que los agentes hicieron observaciones, en particular, sobre cómo hacer el ajuste tarifario del gas importado en la estructura del costo unitario del gas. Añadió que la comisión analiza estos aspectos con el fin de lograr una estructura tarifaria más eficiente: “La gente puede estar segura de que la comisión va a buscar la mayor eficiencia posible para que esos precios sean buenos. Que la tarifa de gas sea más eficiente”, dijo al medio.

Expertos aseguran que Colombia podría registrar un apagón en los próximos meses, lo que encarecería el servicio de energía - crédito Ministerio de Minas y Energía

Asimismo, proyectó que para finales del primer trimestre estarán listas las reglas específicas para el traspaso tarifario. “A finales de este primer trimestre o principios del próximo trimestre, podemos tener unas reglas más detalladas sobre todo en aspectos relacionados con el traspaso tarifario de ese gas a la tarifa”, puntualizó.

Mecanismos de protección y estabilidad ante cambios en los precios

Antonio Jiménez expuso que el precio de escasez es un instrumento diseñado para proteger al usuario ante condiciones de baja hidrología. “Cuando tenemos unas bajas hidrológicas, los precios suben a niveles altos. Pero el precio de escasez controla el precio máximo al que puede subir, porque, a través del cargo por confiabilidad, se paga una prima a los agentes para que cumplan una función en momentos de escasez”, explicó.

Además, insistió en que la señal del precio de escasez “nunca se activó” pese a periodos de aportes hídricos bajos. “Lo que hemos hecho recientemente es ajustar la liquidación relacionada con el agua. Ajustamos los precios de escasez y luego hicimos unos ajustes a la liquidación para dar señales a los agentes de una mayor contratación, una mayor cobertura de la demanda en contratos en bolsa”, sostuvo en diálogo con Valora Analitik.

Respecto a los agentes y la ventana regulatoria, Jiménez señaló que la última resolución abre la opción voluntaria para acogerse al esquema de escasez. “Se abrió de nuevo esa ventana, y ya salió a comentarios esa resolución que permite nuevamente dar la ventana a los agentes que se quieran acoger a esos precios. Es opcional, no obligatorio”, precisó. Además, manifestó que “antes de 15 días estará la posibilidad de que los agentes que así lo deseen, lo hagan”.

Agregó que el mecanismo tiene como objetivo brindar estabilidad tarifaria frente a aumentos bruscos de los precios en bolsa. “Sí, eso es lo que hace. Pagar un precio máximo a los agentes en bolsa bajo unas condiciones críticas, estabilizar tarifas por la volatilidad de los precios de bolsa”, agregó.

El precio de escasez no se activó en ningún momento, a pesar de que hubo periodos con bajos aportes hídricos - crédito Luisa González/Reuters

Contratación a largo plazo para asegurar tarifas estables

La Creg impulsa medidas para disminuir la exposición de los agentes al mercado mayorista. “Estamos buscando que la contratación sea mayoritariamente en contratos y que la bolsa sea solamente para eventos de cierre de oferta y demanda en días particulares”, detalló el director de la entidad.

El funcionario enfatizó en la creación de herramientas para fortalecer los contratos a largo plazo. “Sacamos a comentarios una resolución donde creamos mecanismos de contratación de largo plazo y mejoramos los mecanismos que tiene el mercado. Es para que todos los generadores y comercializadores tengan mayor posibilidad de contratar energía”, expuso.

Jiménez valoró los avances y dijo que se hacen esfuerzos bien importantes en esa dirección para que la bolsa sea un mecanismo de cierre y no tengamos esa discusión de que si llueve o no. Según él, eso puede pasar a un segundo plano si los agentes se contratan en mayor proporción.

Añadió que se desarrollan nuevas soluciones: “Estamos a punto de sacar un mecanismo de mercado de contratación anónima que fue presentado por un particular. Eso nos ayudará a aumentar la posibilidad de que los comercializadores se contraten”, añadió.

El Gobierno Petro anunció una reforma a los servicios públicos, pero por ahora no la presentó al Congreso de la República - crédito Colprensa

Proyecciones y garantías de abastecimiento energético

Con la atención puesta en el suministro energético, Jiménez indicó que la comisión revisa de forma periódica el balance entre energía en firme y las obligaciones firmadas. Remarcó que la última subasta de expansión, adjudicada en 2024, permitió incorporar cuatro gigavatios de proyectos nuevos, principalmente de energía solar. “Eso es una capacidad bien importante para el país. En su mayoría vienen de energía solar”, precisó.

Sobre los riesgos de faltantes eléctricos en 2027 y 2028, el director explicó que lo que se presenta está relacionado con obligaciones que no han sido adjudicadas, pero que sí están en energía en firme. Resaltó que se debe revisar ese balance que se está presentando como déficit.

Señaló que la estimación de la demanda corresponde a la Unidad de Planeación Minero-Energética (Upme). “Estamos a la expectativa de la producción de demanda de la UPME, que esperamos que saquen los próximos en este mes, y si mal no estoy, para poder definir si realmente hay déficit o no”, explicó.