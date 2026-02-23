Karol G publicó un emotivo mensaje tres la muerte de Willie Colón: “Para siempre”

Karol G y su reacción al conocer la muerte de Willie Colón - crédito Mario Anzuoni/Reuters y La Fania

La noticia sobre el fallecimiento de Willie Colón provocó una ola de tributos y mensajes en la comunidad musical internacional.

Entre estos homenajes, Karol G optó por una evocación silenciosa pero cargada de simbolismo. Desde sus redes sociales, la cantante de origen colombiano compartió el momento en que en su carro sonaba el sencillo Oh, qué será, uno de los temas más emblemáticos del salsero, en el interior de su vehículo.

Karol G dejó corto, pero conmovedor mensaje en su cuenta de Instagram tras la muerte de Willie Colón - crédito @karolg/IG

El gesto de Karol G no incluyó palabras extensas ni discursos directos frente a la cámara. Eligió, en cambio, la fuerza de la música y una breve inscripción: “Para siempre”, junto a una paloma blanca.

Ese mensaje, difundido a través de sus historias de Instagram, resonó entre sus millones de seguidores y se sumó a las expresiones de admiración y respeto que distintos artistas y figuras de la industria han manifestado tras la pérdida del músico.

Reacciones de la industria y legado de Willie Colón

La muerte de Willie Colón, a los 75 años, fue confirmada el sábado 21 de febrero de 2026 por un comunicado de su familia. El texto, divulgado en redes sociales, detalló que el músico había sido hospitalizado de urgencia el día previo, tras sufrir complicaciones respiratorias severas y que permaneció internado en el Lawrence Hospital de Bronxville, Nueva York.

Los cantantes y artistas del país se pronunciaron en redes sociales tras conocerse el fallecimiento de Willie Colón - crédito @discosfuentes/Instagram

Las condolencias y mensajes de reconocimiento no tardaron en aparecer. Artistas de diferentes generaciones, tanto del ámbito de la salsa como de otros géneros, recordaron la influencia y el impacto de Colón en la evolución de la música latina.

La respuesta de Karol G, representante del género urbano, sirvió como ejemplo del alcance intergeneracional del legado del salsero. Así las coas, la Bichota se sumó así a una larga lista de músicos que, desde sus tribunas digitales, compartieron recuerdos y agradecimientos hacia la figura del trombonista y compositor.

La relación de Willie Colón con Colombia

La muerte de Willie Colón, figura central de la salsa, generó una profunda conmoción en Colombia, país con el que mantuvo una relación artística y afectiva destacada.

El músico falleció el 21 de febrero de 2026, a los 75 años, tras permanecer hospitalizado. Su familia comunicó la noticia a través de sus redes oficiales, donde expresaron: “Es con profunda tristeza que anunciamos el fallecimiento de nuestro amado esposo, padre y renombrado músico, Willie Colón. Partió en paz esta mañana, rodeado de su amada familia”.

La última vez que el artista se presentó en Colombia fue en diciembre de 2023, durante la tradicional Feria de Cali. En medio de aquel espectáculo, el salsero abandonó temporalmente el escenario debido a un problema de salud, pero logró despedirse del público.

Willie Colón murió la mañana del 21 de febrero tras permanecer hospitalizado, dejando un legado imborrable en la salsa y en el público colombiano - crédito AP/Gregory Bull

Posteriormente, agradeció el apoyo y declaró: “Gracias a Dios pude recuperar suficiente para cerrar mi tanda. Estoy bien y gracias por estar pendiente de mí, estoy consultando con mis médicos”. Aquella noche, el músico dejó abierta la posibilidad de que ese fuera su concierto final: “Si mis médicos determinan que ese es el caso, entonces el 27 de diciembre del 2023 en Cali, Colombia, habrá sido el último concierto de Willie Colón”.

La relación entre el artista y Colombia trascendió los escenarios. En 2019, durante la Feria de las Flores en Medellín, Colón reconoció el papel crucial del país en la preservación de la salsa: “Si no fuera por Colombia la salsa estaría caída totalmente”. Además, dedicó al país la canción Pa’ Colombia, que se integró a su repertorio como homenaje a la cultura y la historia musical colombianas.

El legado de Willie Colón en Colombia se consolidó a través de múltiples visitas a festivales en Cali y Medellín, ciudades clave para la salsa. En palabras del propio músico: “Nosotros, los puertorriqueños, tenemos una deuda muy grande con ustedes porque han mantenido el apoyo a la salsa, sino fuera por el colombiano y su impulso este género ya se hubiera caído totalmente”.