Colombia

Jhonny Rivera sorprendió con su outfit de matrimonio: no tuvo que cumplir 80 para dar el sí

El artista de música popular contrajo matrimonio con Jenny López y así lucía el día de su boda

El famoso sorprendió al mostrar su traje para el día de su boda con la joven artista, debido a que su boda era uno de los eventos más esperados del año - crédito Instagram

La expectativa por una de las bodas más esperadas de la música popular colombiana terminó el domingo 22 de febrero de 2026, en el momento en el que Jhonny Rivera y Jenny López celebraron su matrimonio en Arabia (Risaralda), ante cerca de 300 invitados.

El cantante compartió el siguiente mensaje en redes sociales: “Se llegó el día, mi gente, aquí estamos listos”, mostrando el outfit elegido con visible nerviosismo y emoción.

Y es que sorprendió con un traje de camisa, chaleco y blazer blanco, con detalles negros en el corbatín, así como un pantalón negro clásico que le dio el toque diferencial. Los videos compartidos en su cuenta oficial muestran su felicidad al casarse con su novia, tras haber superado todas las críticas en redes sociales por la diferencia de edad.

Andy Rivera, hijo de Jhonny, calificó el atuendo de su padre: “No, pa’, estás precioso, qué pinta”. Para la ocasión, ambos optaron por vestimenta formal descrestando a sus seguidores.

Asimismo, la pareja incluyó a sus cinco perros como parte de la ceremonia, todos llevaban pequeños corbatines para no desentonar con la elegancia del evento.

La presencia de los risaraldenses demostró el cariño que le tienen al artista, pues le desearon lo mejor en su vida de casado - crédito Instagram

Jenny López reveló detalles inéditos del vestido de novia

Jenny López explicó en el programa Se dice de mí por qué eligió alquilar su vestido de novia en lugar de comprarlo, pues considera que no es necesario gastar tanto para algo que nunca más volverá a usar. La joven aseguró que encontrar un diseño elegante y cómodo fue suficiente para cumplir su sueño sin destinar recursos excesivos.

La cantante también mostró el calzado seleccionado y dio relevancia a cada detalle para la jornada, reiterando que el lujo no fue la prioridad para la pareja. Según la artista, la mayor parte del presupuesto se reservó para la luna de miel, que planean disfrutar plenamente una vez finalizada la celebración.

Familiares y allegados respaldan la boda

La diferencia de edad, cercana a los 30 años, desató numerosos comentarios tras el anuncio de la relación. Ante el revuelo generado, en su momento, Andy Rivera compartió su postura en una sesión de preguntas en Instagram: “¿Quién soy yo para opinar de la vida de los demás? Nadie, pero como es mi papá lo respaldo, lo respeto, siento que se lo merece (…) Jenny es una mujer súper chévere... yo donde vea a mi papá feliz, ahí quiero que esté siempre”.

Por su parte, Jenny López compartió con sus seguidores el asombro inicial en su familia, particularmente por parte de su padre, debido a la diferencia generacional, y afirmó que asumió el vínculo de manera consciente y tranquila.

Jhonny Rivera y Jenny López
Jhonny Rivera y Jenny López se casaron en un evento privado y romántico - crédito @jennylopez_oficial/Instagram
  • En cuanto a la relación con la madre de Andy, que fue otro tema sonado en las redes sociales, Jhonny Rivera también aclaró que su expareja, llamada Luz Mery Galeano, con la que mantuvo una relación de 1999 a 2010, está presente en sus celebraciones privadas, por lo que el artista dijo en su momento: “Yo la llevo supremamente bien con ella, con el esposo de ella también. Uno no tiene por qué ser enemigo de sus ex, al contrario, debe haber gratitud”.
La artista y su novio
La artista y su novio tienen una de las relaciones más famosas del país - crédito @jennylopez_oficial/Instagram

Más detalles de la boda celebrada el 22 de febrero

Jhonny Rivera detalló que la celebración se realizó en su tierra natal y relató las condiciones climáticas del día, asegurando que inicialmente se sintió algo de brisa: “Una lluviecita muy bonita, si me toca me mojo, no pasa nada. Desde que no sea un aguacero que me quite el copete”, dijo con su humor característico.

Del mismo modo, sus seguidores no dudaron en recordar la canción Soy soltero, en la que el artista canta: “Soy un hombre soltero, no tengo compromiso para irme pa’ la calle a nadie pido permiso. Tengo un corazón grande, muy fiel y muy leal, puedo querer a muchas y a todas por igual. Eso no es vida no, no, no, eso no es vida. Si eso no es vida, ¿entonces qué es la vida? Es serle fiel a una mujer y entregarle su querer. Cuando cumpla 80 yo lo pienso hacer”, bromeando con que no tuvo que esperar hasta esa edad para comprometerse.

