Gobierno mexicano reforzará la vigilancia migratoria ante posible llegada de narcos colombianos durante el Mundial 2026

Imagen de referencia. Las autoridades mexicanas refuerzan las medidas migratorias ante el incremento de extranjeros por el Mundial 2026, especialmente colombianos - crédito Jairo Kasssiani/Colprensa

El Gobierno de México confirmó que reforzará las medidas migratorias ante el incremento de extranjeros, especialmente colombianos, que podrían intentar ingresar durante el Mundial de fútbol 2026, en un contexto de creciente preocupación por la infiltración de personas asociadas al narcotráfico.

Esta vigilancia busca evitar que carteles mexicanos faciliten la entrada a exmilitares extranjeros bajo la cobertura del masivo flujo turístico que se espera por el torneo, según información del gobierno de Jalisco enviada a la agencia AFP.

El dispositivo responde al temor fundado de que integrantes de organizaciones criminales colombianas y personal con entrenamiento militar busquen aprovechar la llegada de hinchas, en particular porque la selección Colombia disputará dos partidos de la fase de grupos en suelo mexicano y uno más en Estados Unidos.

Miles de aficionados colombianos compraron entradas con la esperanza de asistir sin mayores obstáculos migratorios, lo que para las autoridades representa un motivo de alerta.

El temor a la infiltración de exmilitares extranjeros asociados al narcotráfico motiva el endurecimiento de los controles migratorios en las sedes del torneo - crédito Gobierno de México

Roberto Alarcón, Coordinador General Estratégico de Seguridad del estado de Jalisco, informó a la AFP que la coordinación con el Instituto Nacional de Migración y la Guardia Nacional es constante. En ese marco, han “retornado a su país a algunos ciudadanos colombianos que no acreditaban el motivo de su presencia” en Jalisco.

Esta decisión se apoya en antecedentes recientes de cooperación criminal internacional y casos concretos que aumentaron el foco sobre este grupo de riesgo.

La preocupación oficial se intensificó luego de que en junio de 2025, el Ejército mexicano detuvo a diez exmilitares colombianos en Michoacán tras una explosión que provocó la muerte de seis soldados mexicanos. Ese hecho sirvió como advertencia del potencial de estos perfiles en la violencia organizada, un fenómeno cada vez más presente y advertido en las zonas que serán sede del torneo.

En los últimos años, las autoridades mexicanas y expertos han advertido sobre la llegada de exmilitares y exguerrilleros colombianos motivados por el desarme de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) y por los recortes en el presupuesto militar de ese país. Según la autoridad, esta tendencia ha favorecido el reclutamiento de personal especializado para grupos delictivos en distintos escenarios globales, como se ha documentado también en conflictos recientes en Sudán y Ucrania.

En Jalisco, la deportación de ciudadanos colombianos sin motivo documentado refleja la vigilancia prioritaria sobre grupos de riesgo para la seguridad nacional, según Roberto Alarcón, Coordinador General Estratégico de Seguridad del estado de Jalisco - crédito Gobierno de Jalisco

Alarcón señaló que, en Jalisco, ya se detectaron intentos de reclutamiento directo por parte de cárteles: “Ha habido gente que ha llegado a reclutarse con uno de los carteles”, explicó el funcionario estatal a la AFP, lo que refuerza los temores sobre un ingreso camuflado entre turistas legítimos.

Según las autoridades, los extranjeros que prestan servicios a las organizaciones criminales pueden usar “paquetes turísticos y todo para, entre ellos, meterse” a las sedes del Mundial y dificultar los controles migratorios tradicionales. Este modus operandi complica la identificación de amenazas potenciales entre los miles de visitantes previstos.

Con la llegada inminente de decenas de miles de extranjeros a Guadalajara, capital de Jalisco y una de las ciudades sedes del Mundial, las autoridades locales han puesto en marcha un despliegue sin precedentes de tecnología de seguridad.

Se instalaron más de 2.000 cámaras de vigilancia, además de drones y sistemas antidrones que permitirán blindar tanto las zonas urbanas como el espacio aéreo circundante a los recintos deportivos.

Alarcón resaltó: “Tenemos desde luego el uso de todo el equipamiento necesario, desde vehículos automotores hasta drones, antidrones para cubrir el espacio aéreo, los helicópteros de las propias instituciones que vamos a estar trabajando”.

La zona metropolitana de Guadalajara, que cuenta con 3.5 millones de habitantes, se prepara para recibir a los miles de fanáticos que asistirán a los cuatro partidos programados en el Estadio de Guadalajara, el cual tiene capacidad para cerca de 48.000 personas.

El operativo incluye patrullajes preventivos y medidas adicionales centradas en la identificación y el rechazo de personas sin justificación documentada para permanecer en el estado, como ya se ha practicado en semanas recientes con nacionales colombianos retornados.

L:a selección Colombia disputará dos encuentros del Mundial 2026 en territorio mexicano - crédito Jairo Cassiani/Colprensa

La Copa Mundial de la FIFA 2026, que se celebrará entre el 11 de junio y el 19 de julio y contará con 48 selecciones nacionales, representará el mayor desafío logístico y de seguridad que haya afrontado México junto a Estados Unidos y Canadá, los otros dos países anfitriones del evento.

Colombia figura entre los países que más entradas han adquirido para ver a su selección en el Mundial. El conjunto cafetero disputará partidos clave en el estadio Azteca de Ciudad de México y en Guadalajara, lo que ha incentivado a miles de hinchas a planificar su viaje, a menudo confiados en la eliminación de la visa para ingresar al país.

Ante la magnitud del evento y el precedente de violencia atribuido a la participación de extranjeros en organizaciones criminales mexicanas, las autoridades han decidido mantener un estado de “alerta permanente”, reiteró Alarcón.

La estrategia combina rechazo preventivo en los puntos de entrada, vigilancia electrónica y cooperación internacional para monitorear flujos migratorios irregulares y anticipar posibles amenazas durante la mayor cita del fútbol mundial.