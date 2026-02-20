Aranceles impuestos por Estados Unidos a Colombia no se elimarán automáticamente, según presidenta de AmCham

La presidenta de AmCham recomendó a los empresarios colombianos revisar el esrados de sus operaciones y estar atentos a las directrices de la Aduana - crédito @mclacouture/X

La Corte Suprema de Estados Unidos invalidó la base jurídica de los aranceles “recíprocos” aplicados por el Gobierno de Donald Trump a distintos países amparándose en la Ley de Poderes Económicos en Emergencias Internacionales (Ieepa). El fallo, con seis votos contra tres, establece que la autoridad para establecer impuestos, incluidos los aranceles, recae exclusivamente en el Congreso.

“En la práctica, esto significa que, desde hoy, la base jurídica de los aranceles impuestos bajo la Ieepa queda invalidada”, explicó María Claudia Lacotoure, presidenta ejecutiva de la Cámara de Comercio Colombo Americana (AmCham) en un video publicado en sus redes sociales.

AmCham Colombia, liderada por María Claudia Lacouture, advirtió a los empresarios no asumir la eliminación de los aranceles impuestos por Estados Unidos hasta que haya comunicados oficiales - crédito Colprensa

Sin embargo, advirtió que, a pesar de este cambio legal, los aranceles impuestos a países como Colombia, al que se le aplicó un tributo del 10% par algunos de sus productos de exportación, seguirán cobrándose en la frontera hasta que la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos emita nuevas directrices y complete los ajustes administrativos necesarios para frenar ese cobro.

Afirmó que actualmente no existe un mecanismo automático para la devolución de lo recaudado. “Las posibles reclamaciones van a depender del estado de cada una de las importaciones, si está liquidada, en revisión o dentro de los plazos de protesta, conforme a la normatividad aduanera de Estados Unidos”, precisó.

De igual manera, explicó que el fallo no afecta a los aranceles sustentados en otras leyes estadounidenses como las secciones 232, 301, 201 o 122, ya que esos procedimientos permanecen sin cambios legales.

Con el paso de los meses, Estados Unidos liberó de aranceles a más del 70% de los productos colombianos - crédito Ministerio de Transporte

En consecuencia, instó a los empresarios colombianos a no asumir automáticamente la suspensión de los aranceles hasta que existan comunicados oficiales y se aclaren los procedimientos. Recomendó revisar el estado de todas las operaciones de importación junto a asesores aduaneros y estar atentos a próximas actualizaciones de la Aduana estadounidense.

La situación comercial de Colombia desde la imposición de aranceles

La guerra arancelaria de Trump inició en abril de 2025, cuando estableció impuestos a los productos de más de 100 países del mundo. En el caso de Colombia, estableció un arancel del 10% para todos sus productos, mientras que para otras naciones fijó tributos mucho más altos.

La Corte solo invalidó los aranceles sustentados en la Ieepa - crédito Kai Pfaffenbach/Reuters

Ante esta situación el Gobierno nacional, liderado por el presidente Gustavo Petro, puso en marcha una estrategia para proteger a los productores nacionales y minimizar el impacto de la medida. Una de sus acciones fue adelantar diálogos con gremios y productores para ampliar su participación en los mercados de Europa, Asia, Medio Oriente y América Latina.

Sin embargo, la tormenta comercial que causó el presidente Trump en Colombia se redujo meses después. En noviembre, Estados Unidos dejó libres de aranceles al 72% de las exportaciones colombianas, y esto, según la Cámara de Comercio Colombo Americana reforzó la competitividad del país en el país norteamericano, que es su principal destino de exportaciones.

“Estados Unidos sigue siendo el mercado más importante para Colombia. Este nuevo marco arancelario es una oportunidad para consolidar lo que ya exportamos, diversificar la oferta y subir de nivel en valor agregado. El reto ahora es pasar de la ventaja en el papel a la ventaja en contratos, inversión y empleo”, detalló en su momento María Claudia Lacotoure, citada en un comunicado.

Un nuevo arancel que impactará a todos los países

Donald Trump impondrá un aracnel global del 10% basado en otra normativa - crédito Evan Vucci/AP

Aunque la Corte Suprema de Estados Unidos puso un alto a las medidas arancelarias de Trump, el presidente se mantiene en su posición de establecer impuestos a los productos de otros países que llegan a su territorio. En respuesta a la decisión del alto tribunal, informó que impondrá un arancel global del 10%, sustentado en otra normativa y no en la Ieepa.

Se trata de la Sección 122 de la Ley de Comercio de 1974, que habilita al presidente para imponer aranceles temporales a los países. Los impuestos se mantienen período máximo de 150 días (5 meses, aproximadamente). En ese sentido, todavía es incierta la situación comercial de Colombia y las demás naciones con Estados Unidos.