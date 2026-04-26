Gabriela Tafur y Esteban Santos celebran su luna de miel en exótico destino tras año y medio de casados

La pareja publicó varias imágenes en las que se les ve disfrutando de los paisajes y edificios icónicos - crédito Gabriela Tafur / Instagram

Después de una larga espera, Gabriela Tafur y Esteban Santos celebraron finalmente su luna de miel y escogieron como primer destino Tailandia, el país exótico que conquista por su infraestructura y paisajes icónicos, además de sus playas que son consideradas muy románticas para turistas y locales.

Aunque el viaje fue postergado durante casi un año y medio desde su boda que se se llevó a cabo en septiembre de 2024, la pareja tenía seguro que quería disfrutar de semanas de tranquilidad tras esforzarse en sus proyectos personales. Así, tras una larga espera, no solo se fueron a vivir la experiencia, sino que decidieron compartir imágenes con sus seguidores en redes sociales a través de sus perfiles oficiales.

Las publicaciones fueron realizadas desde el 25 de abril de 2026 mostrando el momento en el que la pareja disfrutó de su anhelado viaje para conmemorar su unión. En las imágenes se aprecia que los dos disfrutaron una experiencia que combinó lujo, cultura y descanso.

Y es que tanto Gabriela como Esteban compartieron detalles de la travesía con sus seguidores, que pudieron ver su paso por los lugares más icónicos de la cultura tailandesa, además de una mezcla entre la arquitectura tradicional y comodidades modernas en su alojamiento para tener un descanso óptimo después de lidiar con sus apretadas agendas.

La pareja mostró en Instagram detalles de su viaje, desde la arquitectura tradicional hasta experiencias de confort en su alojamiento de lujo - crédito Esteban Santos / Instagram

El matrimonio de Gabriela Tafur y Esteban Santos se celebró en la Hacienda Manuelita, ubicada en el Valle del Cauca. Sin embargo, tras el enlace, los dos priorizaron sus compromisos personales y profesionales, puesto que la modelo continuó con su proyección internacional y fortaleció su presencia en medios digitales.

Por su parte, el hijo del expresidente Juan Manuel Santos aprovechó el tiempo para cursar estudios de posgrado en la Universidad de Stanford, lo que llevó a la pareja a establecer su residencia en Estados Unidos y pausar durante algún tiempo la luna de miel.

Superadas las obligaciones, hicieron realidad el inicio de su travesía nupcial en el país asiático. Así lo demostró Tafur con las imágenes que compartió en redes sociales y se viralizaron rápidamente por resaltar los templos y paisajes que ofrece el destino. Además, escribió lo siguiente en la publicación: “Luna de miel en nuestro primer destino: Tailandia”.

Con estas palabras, la modelo demostró que ese no será el único país que visitarán y sus seguidores están atentos a cada una de sus actualizaciones para conocer más detalles del tan esperado viaje.

La presentadora y reina de belleza posó para el lente de su esposo durante el viaje - crédito Esteban Santos / Instagram

Cabe mencionar que Esteban decidió compartir los mejores momentos de su viaje a través de sus stories de Instagram, donde reflejó su admiración por su esposa, puesto que compartió imágenes en las que se le ve posando con la destreza que la caracteriza en su trabajo, lo que fue reconocido por aquellos que siguen a la pareja desde hace años.

Después de casados, Gabriela y Esteban vivieron en la casa de Juan Manuel Santos

En febrero de 2026 Gabriela Tafur aclaró por qué vivía en la casa de los padres de Esteban, asegurando que estaban a la espera de concluir la remodelación de su propio apartamento. En medio de las especulaciones surgidas en redes sociales, la exseñorita Colombia explicó que la convivencia respondía únicamente a un asunto logístico, debido a que la vivienda donde se instalarían estaba en obras.

Del mismo modo, la famosa aseguró que mudarse temporalmente a otro lugar habría supuesto realizar dos traslados en poco tiempo, lo que fue descartado por su incomodidad. Aunque expresó sentirse cómoda por lo bien recibida que fue en la familia de su esposo desde el primer momento.

Gabriela Tafur y Esteban Santos son de las parejas más codiciadas del país - crédito @estebansantos10/Instagram

Y es que, desde la boda celebrada en septiembre de 2024, la pareja enfrentó retos para establecer un hogar definitivo, por causa de sus estudios y labores a nivel internacional , por lo que la modelo expresó que varios de los obsequios que recibió en su matrimonio tuvieron que ser guardados hasta que pudieran ubicarse en su espacio propio.