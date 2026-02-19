Colombia

Esto fue lo que se halló en el lugar donde fue encontrado el estudiante de El Bosque en Gachancipá: alcalde dio detalles

Cristian Martín fue localizado en un área boscosa del municipio y tenía consigo sus efectos personales, por lo que los organismos de seguridad avanzan en la investigación para determinar lo ocurrido

Cristian Esneider Martín Martín, de
Cristian Esneider Martín Martín, de 16 años, fue reportado como desaparecido tras salir de su casa a las 4:40 del lunes y perder contacto con su familia - crédito Fotocomposición Infobae (Jorge Emilio Rey/Facebook-CTI)

La muerte de Cristian Esneider Martín Martín, un estudiante de 16 años, cuyo cuerpo fue encontrado en una zona boscosa de Gachancipá, en Cundinamarca, sigue generando consternación entre familiares, compañeros y autoridades.

La desaparición del joven fue reportada luego de que saliera de su casa a las 4:40 a. m. del lunes 16 de febrero, perdiéndose todo contacto con sus allegados. Finalmente, la localización de su celular permitió a las autoridades ubicarlo en la vereda San Bartolomé, un sector aislado reconocido por la práctica de ciclomontañismo.

El alcalde Alfonso López describió el hallazgo como de carácter desolado del lugar: “Resultó en un sitio completamente desolado (...) No tenemos la más mínima idea de qué fue lo que sucedió”, señaló al diario regional El Dorado Radio.

López explicó que la búsqueda se centró gracias a la ubicación del dispositivo móvil, y que al llegar al punto encontraron el cuerpo del joven suspendido.

Las autoridades recopilan pruebas clave
Las autoridades recopilan pruebas clave como sus últimas comunicaciones y el sitio del hallazgo para esclarecer el caso - crédito Redes sociales

Lo que más llamó la atención de las autoridades fue que junto al cuerpo estaban todas sus pertenencias. El alcalde resaltó en Noticias RCN: “Lo que se nos hace extraño es que tenía su computador, su celular, su plata, su maleta. Todo lo tenía junto a él cuando lo encontraron en la vereda”.

Esta situación alimenta las interrogantes, dado que no se evidenciaron signos de violencia ni robo.

El alcalde también indicó que, según las primeras indagaciones, Cristian habría llegado solo a Gachancipá, aunque la investigación sigue abierta. Actualmente, las autoridades revisan los registros de las cámaras de seguridad locales para esclarecer si otra persona pudo acompañarlo.

“Estamos buscando por todo el sistema de cámaras que tenemos en el municipio, pero todavía no hemos podido determinar si llegó solo o llegó con alguien. Eso es lo que estamos realmente investigando, si de pronto hubo alguien que haya intervenido en el fatal fallecimiento de este joven”, sostuvo López.

La ubicación del celular permitió
La ubicación del celular permitió a las autoridades localizar el cuerpo del estudiante en una zona boscosa frecuentada por ciclomontañistas en el municipio de Gachancipá - crédito Alcaldía de Gachancipá

Policía y familia: hallazgos y confirmaciones

El reporte oficial de la Policía detalló los pasos del procedimiento en el sitio: “Durante la verificación en el sector, fue hallado el cuerpo sin vida de una persona de sexo masculino, el cual se encontraba suspendido”. Los uniformados preservaron el lugar y notificaron a las autoridades competentes para la respectiva inspección forense.

Por su parte, Fernanda Martín, hermana de Cristian, confirmó a El Tiempo que la víctima fue hallada con las mismas pertenencias y prendas que llevaba cuando salió de su hogar, entre ellas una maleta Tommy, una bufanda y un pantalón marca True.

En medio del dolor, Augusto Martín, padre del estudiante, planteó fuertes dudas sobre la versión oficial de los hechos. “Él no la conocía. Nosotros nunca vinimos por acá, nunca conocíamos nada. ¿Por qué va a conocer la montaña que hay ahí? La verdad, es algo muy ilógico que él viniera por acá”, expresó Augusto ante los micrófonos de Blu Radio. La familia insiste en que Cristian jamás había visitado la zona donde fue encontrado.

El caso adquirió tintes aún más inquietantes tras las declaraciones del padre, quien sostuvo ante la emisora: “En esto hay manos criminales”. Augusto Martín confía en que las pruebas de Medicina Legal sean determinantes para aclarar lo sucedido.

La inspección preliminar descartó signos
La inspección preliminar descartó signos evidentes de maltrato o violencia en el cuerpo del estudiante de la Universidad El Bosque - crédito Alcaldía Gachancipá/Captura video

Por su parte, Janeth Martín, madre del estudiante, relató a City Noticias cómo accedieron a los primeros indicios al revisar el computador de Cristian. Gracias a que las sesiones de mensajería y correo electrónico seguían abiertas, la familia pudo ubicar la última localización conocida: una zona de la vereda San Bartolomé.

Janeth compartió el recuerdo del último instante junto a su hijo: “Me dio un beso en la mejilla y yo le dije: ‘Papi, que Dios y la vida te proteja’. Y hasta ahí fue la conversación de los dos”. La madre destacó así la normalidad de aquella despedida, sin señales de alarma.

Mientras la familia se desplazaba hacia el municipio, la situación se tornó más tensa debido a llamadas de desconocidos. Los interlocutores exigieron cerca de 2 millones de pesos para la supuesta devolución de Cristian, lo que incrementó la angustia de los padres y abrió nuevas líneas de investigación en torno a un posible secuestro o extorsión.

Hasta el momento, las autoridades no han encontrado evidencia de maltrato, rasguños o señales de violencia en el cuerpo del joven. La investigación continúa su curso, mientras la comunidad universitaria y los habitantes de Gachancipá esperan respuestas sobre lo ocurrido con Cristian Esneider Martín Martín.

