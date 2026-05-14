Colombia

Joven patrullero apareció muerto con un tiro en la cabeza en el baño de un comando de la Policía en Bogotá

Las autoridades realizaron el levantamiento del cuerpo y comenzaron la recolección de pruebas para esclarecer el origen y las circunstancias del hecho. Además, la Inspección General abrió una investigación disciplinaria y Justicia Penal Militar inició una indagación preliminar

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Un hombre con uniforme de policía yace boca abajo en el suelo de una habitación poco iluminada; su gorra de policía está a su lado.
Un oficial de la policía yace sin vida en el suelo de una estación de policía en Bogotá - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

El hallazgo del cuerpo sin vida de Julián David Benítez, patrullero de 19 años perteneciente al Grupo de Operaciones Especiales (Goes) de la Policía Nacional de Colombia, ha generado inquietud en la institución y entre sus familiares. El incidente ocurrió la noche del miércoles 13 de mayo en una sede policial ubicada en la intersección de la calle sexta con la avenida Caracas, en Bogotá.

De acuerdo con la información suministrada por Noticias Caracol y Blu Radio, el joven inició su turno de servicio según los procedimientos habituales. Recibió su arma de dotación y, poco después de las 20:15 p. m., se dirigió hacia la zona de baños. Cuando sus compañeros advirtieron que no respondía a los llamados, ingresaron al lugar y encontraron a Benítez con una herida mortal, junto a su arma de dotación, lo que provocó una rápida movilización de las autoridades dentro del recinto.

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Actualmente, la investigación busca establecer si el fallecimiento de Benítez fue producto de un accidente o de una decisión autoinfligida. Las autoridades realizaron el levantamiento del cuerpo y comenzaron la recolección de pruebas para esclarecer el origen y las circunstancias exactas del hecho, y se inició una investigación disciplinaria por parte de la Inspección General y la indagación preliminar por Justicia Penal Militar.

El hallazgo del cuerpo sin vida de Julián David Benítez, patrullero de 19 años perteneciente al Grupo de Operaciones Especiales (Goes) de la Policía Nacional de Colombia, ha generado inquietud en la institución y entre sus familiares - crédito Policía Metropolitana de Bogotá
El hallazgo del cuerpo sin vida de Julián David Benítez, patrullero de 19 años perteneciente al Grupo de Operaciones Especiales (Goes) de la Policía Nacional de Colombia, ha generado inquietud en la institución y entre sus familiares - crédito Policía Metropolitana de Bogotá

Subintendente Jenyfer Marciales antes de ser hallada sin vida en Providencia

El hallazgo del cuerpo sin vida de la subteniente Jenyfer Alexandra Marciales Londoño, comandante de la estación de Policía en Providencia, ha desatado inquietud sobre el ambiente laboral dentro de la institución y reabierto el debate sobre el acoso en la fuerza pública.

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La oficial fue encontrada el sábado 2 de mayo de 2026 en las instalaciones donde residía. Fuentes oficiales informaron que la escena sugería una autolesión.

El caso ha tomado relevancia nacional por la existencia de pruebas dejadas por la propia subteniente antes de su muerte. Videos, mensajes de voz y documentos respaldan las denuncias de hostigamiento que había compartido con sus familiares y superiores.

Ilustración de una mujer oficial en uniforme militar verde oscuro con gorra, emblema de Colombia y detalles dorados, sobre un fondo difuso marrón.
Las autoridades iniciaron la investigación para establecer si el deceso ocurrido dentro de una instalación policial está vinculado a denuncias previas de hostigamiento laboral - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Horas antes de su fallecimiento, Marciales grabó un video dentro de la estación policial. En la grabación, observada por los investigadores, se le escucha decir en voz baja: “Dije como de cumplir y eso, pero bueno... pero ya no cumplo años, bendito sea Dios”.

Las autoridades están evaluando este material fílmico junto con otros testimonios y mensajes. La Fiscalía General de la Nación dirige la investigación, centrando su análisis en determinar si las denuncias previas de hostigamiento laboral tienen relación directa con el deceso de la subteniente.

El fallecimiento de la subteniente Jenyfer Marciales ocurrió dentro de una instalación policial en Providencia, lo que ha obligado a la Fiscalía y a la Policía Nacional a investigar si existieron faltas en la atención a sus denuncias por acoso laboral.

Testimonios familiares y denuncias formales

Lady Marciales, hermana de la oficial, relató a Noticias Caracol la situación que vivía Jenyfer: “Mi hermana primeramente ya me había contado de que el teniente Daniel Felipe Guzmán Medina había estado haciendo una persecución y ella había informado de este acoso laboral que estaba recibiendo en Providencia”.

Jenyfer Marciales había reportado acoso laboral a sus superiores, identificando a un teniente de la misma estación como presunto responsable - crédito Policía nacional
Jenyfer Marciales había reportado acoso laboral a sus superiores, identificando a un teniente de la misma estación como presunto responsable - crédito Policía nacional

Entre los episodios recogidos en los mensajes y documentos, la subteniente detalló: “No me dejó en paz ni en el supuesto descanso porque me mandaba tocar la puerta de la habitación, pitaba desde el vehículo abajo para llamarme”.

En un informe fechado el lunes 16 de marzo de 2026, Marciales describió un episodio frente a la estación de Policía Providencia y Santa Catalina Islas, en el sector Aguadulce: “En la vía pública inmediatamente afuera de la estación, utilizó palabras soeces, me gritó, me ridiculizó delante de ciudadanos turistas, delante de la tropa, es decir, el personal bajo nuestro mando, asimismo con miradas y palabras retadoras”.

La familia insiste en que las denuncias de acoso fueron conocidas por superiores, pero no se obtuvo una respuesta efectiva. El caso sigue bajo investigación, mientras el entorno policial y la sociedad civil exigen esclarecer si existió omisión institucional ante los llamados de auxilio de la subteniente Marciales.

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Julián David BenítezPatrullero muertoEstación de policíaTiro en la cabezaColombia-Noticias

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