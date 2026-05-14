Colombia

El Icfes dio a conocer las mejores universidades de Colombia, según los resultados de las pruebas Saber Pro 2025

El reporte del Icfes indicó que, tras varios años de supremacía en las evaluaciones, la Universidad de los Andes y la Universidad Nacional fueron relegadas por los avances sostenidos de la Escuela de Ingeniería de Antioquia (EIA)

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La Universidad EIA de Medellín alcanza el primer lugar nacional en pruebas Saber Pro 2025 con 188 puntos sobre 300 - crédito Universidad EIA
La Universidad EIA de Medellín alcanza el primer lugar nacional en pruebas Saber Pro 2025 con 188 puntos sobre 300 - crédito Universidad EIA

La Universidad EIA de Medellín alcanzó por primera vez el primer lugar nacional en las pruebas Saber Pro 2025 al obtener 188 puntos sobre 300 posibles, relegando a la Universidad de los Andes y a la Universidad Nacional de Colombia, según los resultados oficiales divulgados por el Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (Icfes).

Este desempeño sobresaliente indica un cambio en la tradicional hegemonía de instituciones capitalinas y resalta el avance sostenido de la EIA en el panorama académico nacional.

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El listado puso en segundo lugar a la Universidad de los Andes de Bogotá, que obtuvo 187 puntos, un aumento respecto a los 184 del año anterior.

El tercer y cuarto lugar, con 183 puntos cada uno, son compartidos por la Universidad Nacional de Colombia (sede Bogotá) y la Universidad Icesi.

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Las universidades privadas dominan los primeros puestos del ranking Saber Pro 2025, seguidas por la Universidad Nacional - crédito Icfes
Las universidades privadas dominan los primeros puestos del ranking Saber Pro 2025, seguidas por la Universidad Nacional - crédito Icfes

El quinto puesto es para el Colegio de Estudios Superiores de Administración (Cesa) con 182 puntos, seguido por la Universidad de la Sabana y la Universidad del Rosario, ambas con 180 puntos.

Completan el top nacional la Universidad Eafit (179), Universidad Nacional - sede Medellín (177), Universidad del Norte (176), Pontificia Universidad Javeriana - sede Bogotá (175), Universidad Externado de Colombia (174) y Escuela Colombiana de Ingeniería (172). Instituciones públicas como el Colegio Mayor de Antioquia (151), el Instituto Tecnológico Metropolitano (150) y la Universidad de Envigado (150) figuraron entre las entidades con mejores resultados dentro de Antioquia, aunque por debajo del promedio de la EIA.

A partir de 2016, año en que se instauró el esquema de calificación actual de las pruebas Saber Pro, el promedio del país no ha superado los 150 puntos, cifra máxima histórica registrada en ese mismo año. El reciente ascenso a 148 puntos representa solo un avance de tres unidades en dos años, pero expertos como Ricardo Rodríguez, citado por El Tiempo, señala que este tipo de mejoras suelen demandar mayor tiempo y esfuerzo sostenido por parte del sistema educativo.

“El país sigue bajo el punto más alto alcanzado; es momento de pensar no solo en aumentar los cupos, sino en la calidad que se ofrece”, explicó Rodríguez, especialista en educación, a propósito de los resultados consignados en la medición oficial.

Colombia posicionó 170 programas académicos de 17 universidades en el ranking QS World University Rankings by Subject 2026, 31 de ellos entre los 100 mejores del mundo en su respectiva área- crédito Universidad de los Andes/Universidad de la Sabana/Universidad Nacional/Universidad Javeriana/VisualesIA
La Universidad de los Andes obtiene 187 puntos y mantiene el segundo lugar, mientras que la EIA consolida su avance académico - crédito Universidad de los Andes/Universidad de la Sabana/Universidad Nacional/Universidad Javeriana/VisualesIA

La persistencia de brechas entre universidades de élite y demás instituciones emerge como uno de los principales retos señalados por expertos y directivos. De acuerdo con la clasificación del Icfes, las universidades privadas dominaron los primeros puestos en 2025; la Universidad Nacional, aunque mantiene altos estándares, ocupó la séptima posición.

La Universidad de los Andes, dirigida actualmente por Raquel Bernal Salazar, ha profundizado en políticas de personalización, digitalización y sostenibilidad educativa. Bernal advierte que, con la evolución tecnológica y el avance de la inteligencia artificial, cerca del 30% de las tareas actuales tenderán a desaparecer, lo que exigirá nuevas estrategias de formación universitaria.

Según el Icfes, más de 200 instituciones participaron en la medición aplicada en 2025, que evaluó a estudiantes de universidades, instituciones universitarias y técnicas. Los resultados no constituyen un ranking oficial, pero son considerados referencia central para el diagnóstico de la calidad y desempeño académico en la educación superior colombiana.

El promedio nacional de las pruebas Saber Pro creció levemente en los últimos dos años: se ubicó en 148 puntos, un incremento frente a los 145 de 2023 y 146 de 2024, según el Icfes.

El ascenso de la EIA y la reconfiguración de los primeros puestos

El programa de Medicina de la EIA se ubica en el 11% superior de los programas evaluados a nivel nacional - crédito EIA
El programa de Medicina de la EIA se ubica en el 11% superior de los programas evaluados a nivel nacional - crédito EIA

Esta tendencia positiva contrasta con años de estancamiento y coloca al país más cerca de su récord histórico de 150 puntos, alcanzado en 2016. El dato comparativo resalta aún más el liderazgo de la EIA, que superó en 40 puntos el promedio nacional.

La Escuela de Ingeniería de Antioquia (EIA) se consolidó, con sus 188 puntos, una trayectoria de resultados destacados: desde 2016 ha superado los 179 puntos de manera ininterrumpida en las pruebas Saber Pro y había ocupado el segundo lugar nacional en 2023 y 2024, como indican los informes publicados por el Icfes.

Este año, por primera vez, la participación de su programa de Medicina —desarrollado junto al Hospital Pablo Tobón Uribe— ubicó a dicha carrera en el 11% superior entre los programas evaluados, según datos de la misma EIA.

El logro coincidió con la graduación, en diciembre, de la primera promoción de médicos formados en esa institución.

La dirección de la EIA cambió recientemente: en marzo de 2026, Nathalia Vélez López asumió el cargo de rectora. Su antecesor, José Manuel Restrepo Abondano, lideró la universidad por cerca de cuatro años antes de incorporarse a la campaña presidencial de Abelardo De la Espriella.

Durante su gestión y la de su predecesor Carlos Felipe Londoño, la EIA consolidó un enfoque que combina formación técnica en ingeniería con habilidades gerenciales y orientaciones en economía y administración. Restrepo, economista egresado de la Universidad del Rosario, desempeñó también funciones como ministro de Hacienda y de Comercio en el gobierno de Iván Duque.

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