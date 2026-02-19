Colombia

“Desde las cárceles ordenan asesinatos”: Policía de Santander activa plan dominó en San Gil

La Policía de Santander informó que recientes ataques sicariales, incluido uno el 14 de febrero con tres heridos, estarían siendo coordinados desde cárceles del país, por lo que activó el “plan dominó” junto al Inpec para trasladar internos

La escalada de ataques sicariales en Santander, especialmente en el municipio de San Gil, motivó una respuesta operativa por parte de las autoridades, tras un atentado ocurrido el 14 de febrero en el centro de esa localidad que dejó tres personas heridas. Según información divulgada por Blu Radio, la Policía señaló que los hechos harían parte de una ofensiva criminal que estaría siendo coordinada desde centros penitenciarios del país.

El coronel Néstor Arévalo, comandante de la Policía de Santander, indicó que las investigaciones preliminares apuntan a que las órdenes para cometer estos homicidios provendrían de cárceles. La advertencia se produce en un contexto de repetición de atentados en zonas urbanas y de alta circulación de personas.

De acuerdo con el reporte conocido por Blu Radio, el ataque del 14 de febrero ocurrió en vía pública, cuando hombres armados que se movilizaban en motocicletas dispararon contra tres personas. Las víctimas fueron trasladadas de urgencia al hospital local.

“Sin embargo, quiero informar a la opinión pública que este crimen se está dinamizando desde las cárceles del país; es por eso que en una coordinación que vamos a hacer con el Inpec, en el marco de lo que es el plan dominó, mover a este actor criminal que está dinamizando estos hechos criminales en el municipio”, afirmó el oficial.

Las autoridades señalaron que las tres personas atacadas son mayores de edad y registran más de 18 antecedentes judiciales. Este dato hace parte de las indagaciones que adelantan los investigadores para establecer responsabilidades y conexiones con estructuras delictivas.

La Policía de Santander sostuvo que los recientes hechos evidencian una coordinación criminal desde centros penitenciarios del país. En respuesta, anunció la activación del denominado “plan dominó” en articulación con el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, Inpec.

El comandante explicó que el objetivo de la estrategia es identificar a los internos que estarían ordenando los atentados y proceder a su traslado o aislamiento. La medida busca interrumpir la cadena de mando que, según las autoridades, estaría detrás de la dinámica de violencia.

“Estamos aplicando el plan dominó con el Inpec para investigar y desarticular estas redes. Pedimos a los ciudadanos que nos entreguen información que nos permita dar con los responsables”, agregó el coronel Arévalo.

Los ataques recientes se suman a otros hechos registrados en San Gil durante el mismo mes. En los últimos días fue asesinado Miguel Ángel Suescún Rodríguez, de 32 años, quien, según las autoridades, estaría vinculado al cartel de los más buscados del Valle de Aburrá. El hombre fue atacado a tiros mientras se encontraba en una tienda del municipio.

Solo en lo corrido del mes, San Gil registra al menos tres intentos de sicariato en sectores como Villa Olímpica y Villa Laura, con saldo de personas heridas y víctimas mortales. Estos episodios han generado inquietud entre residentes y comerciantes.

Habitantes del municipio han expresado preocupación por la repetición de hechos violentos en sectores céntricos, donde también transitan visitantes nacionales y extranjeros. San Gil es reconocido por su vocación turística, lo que incrementa la sensibilidad frente a episodios de inseguridad.

Las autoridades confirmaron que los ataques recientes responden a un patrón coordinado que motivó la activación de medidas especiales. Entre ellas se encuentra el fortalecimiento de patrullajes y controles a motocicletas, vehículo que habría sido utilizado en varios de los atentados.

La Policía también anunció el refuerzo de labores de inteligencia para identificar a los responsables y prevenir nuevos hechos. Estas acciones buscan contener la ola de violencia que afecta al municipio santandereano.

El coronel Arévalo reiteró que la coordinación con el Inpec permitirá intervenir frente a los internos que estarían dirigiendo actividades delictivas desde los establecimientos carcelarios. La estrategia contempla movimientos dentro del sistema penitenciario para cortar posibles vínculos operativos.

Mientras avanzan las investigaciones, las autoridades mantienen presencia reforzada en puntos estratégicos de San Gil y continúan recopilando información sobre la presunta participación de estructuras criminales y cabecillas que habrían comenzado a establecerse en la región, incrementando los niveles de violencia en el departamento de Santander.

