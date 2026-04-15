Así reseñó la FIFA a figura de Costa de Marfil a dos meses de comenzar el Mundial de 2026: “Está llena de talento”

Evann Guessand y Guela Doue celebrando un gol en el amistoso ante Corea del Sur en Milton Keynes Dons, Reino Unido-crédito Imágenes en acción Andrew Boyers/REUTERS

Faltan menos de 60 días para el comienzo de la Copa Mundo de Norteamérica de 2026, y una de las selecciones busca ser la revelación del torneo es Costa de Marfil.

Con una gran actuación en la última doble fecha FIFA tras las victorias ante Corea del Sur y Escocia en Gran Bretaña, los dirigidos por el técnico Emerse Faé se ilusionan con hacer un buen papel en la cita orbital de selecciones más importante del mundo.

En medio de este contexto, la Federación Internacional de Fútbol Asociado reseñó la buena labor que vienen haciendo los “Elefantes” previo a su debut ante Ecuador.

Evann Guessand siendo marcado por Jin-Gyu Kim en el Costa de Marfil vs. Corea del Sur-crédito imágenes en acción Andrew Boyers/REUTERS

El 9 de abril de 2026, la FIFA publicó una reseña sobre el buen presente del equipo africano, y en primer lugar destacó la buena labor que realizan en defensa, clave que hace que sean un equipo complicado de enfrentar:

“Su sólida defensa también quedó patente durante la fase de clasificación para la Copa Africana de Naciones, donde solo encajaron tres goles en seis partidos. A pesar de algunas actuaciones irregulares en la fase final continental en Marruecos, especialmente en la decepción de los cuartos de final, Les Elephants recuperaron rápidamente su disciplina defensiva en marzo, manteniendo la portería a cero contra Corea del Sur y Escocia“, explicaron.

Costa de Marfil quiere ser la revelación del Mundial-crédito Andrew Boyers/REUTERS

Complementaron el análisis de los marfileños con las declaraciones que entregó el delantero Evann Guessand, jugador del Crystal Palace de la Premier League de Inglaterra sobre el compromiso colectivo que existe para defender en equipo:

“Todos trabajamos sin descanso para proteger la portería”, añadió el delantero Evann Guessand, autor de un gol contra Corea del Sur.

La selección de Costa de Marfil buscará destacar en la Copa Mundial de la FIFA 2026 por la solidez de su defensa y la calidad de sus jugadores ofensivos, según el análisis publicado por la FIFA. El equipo, que forma parte del grupo F, ha sido identificado como uno de los representantes africanos con mayor potencial, debido a la combinación de fortaleza física y disciplina táctica que caracteriza su estilo de juego.

La capacidad de reacción tras situaciones adversas ha sido destacada como un factor determinante por la FIFA, que señala la importancia de la cohesión colectiva y el liderazgo en el plantel marfileño. La entidad subraya que la experiencia acumulada por el bloque defensivo podría marcar la diferencia en escenarios competitivos de alto nivel.

Entre los elementos señalados por la FIFA figura la presencia de atacantes con amplia trayectoria internacional, lo que refuerza las expectativas de rendimiento en el torneo. El análisis menciona que, para la fase de grupos, la combinación de solidez defensiva y recursos ofensivos aporta un equilibrio clave, de acuerdo con el organismo rector del fútbol mundial.

El informe destaca que Costa de Marfil llega a la cita mundialista respaldada por una generación de futbolistas capaces de adaptarse a diferentes contextos tácticos, lo que, según la FIFA, representa una ventaja ante los rivales de su grupo.

Costa de Marfil confirmó amistoso preparatorio ante Francia

A través de sus redes sociales, "Los Elefantes" confirmaron el amistoso ante Francia, vigente subcampeón del mundo en Qatar 2022, y rival de Colombia en la fecha FIFA de marzo-crédito @fif.ci/Instagram

La selección de Costa de Marfil disputará un partido amistoso frente a Francia como preparación para la Copa Mundial de la FIFA 2026, según confirmó la Federación Marfileña de Fútbol el 4 de abril de 2026 en sus canales oficiales. El duelo será clave en la puesta a punto dirigida por Emerse Faé, a menos de dos meses de su debut mundialista ante Ecuador, previsto para el 14 de junio en Filadelfia a las 6:00 p. m. (hora de Colombia).

Antes de este anuncio, Costa de Marfil acumuló dos victorias en su gira de preparación, incluyendo un triunfo por 1-0 contra Escocia en el Hill Dickinson Stadium de Liverpool y una victoria previa por 4-0 sobre Corea del Sur. Este balance positivo permitió a Faé alternar entre jugadores titulares y suplentes, buscando definir la nómina más competitiva para el torneo, señala la entidad deportiva.

En la confirmación del compromiso ante Francia, la federación hizo pública una imagen que reunió a Nicolás Pépé (Villarreal CF), Elye Wahi (Niza FC), Kylian Mbappé (Real Madrid) y Michael Olise (Bayern Múnich y selección francesa). El historial entre ambos equipos suma tres enfrentamientos, con dos victorias para Francia y un empate.

En lo que se refiere a su debut en el grupo E, será el 14 de junio de 2026 ante Ecuador en el estadio de Filadelfia, a partir de las 6:00 p. m. (hora de Colombia).

Fecha 1 - 14 de junio de 2026: Costa de Marfil vs. Ecuador - Estadio de Filadelfia

Fecha 2 - 23 de junio de 2026: Alemania vs. Costa de Marfil- Estadio de Toronto

Fecha 3 - 27 de junio de 2026: Curazao vs. Costa de Marfil - Estadio de Filadelfia