Colombia

Atentado contra el empresario de carnicerías en el norte de Bogotá: imágenes de cámaras de seguridad revelaron la ruta de escape de los sicarios

Videos de seguridad permitieron reconstruir el desplazamiento de los implicados tras el ataque, mientras nuevas imágenes muestran la reacción de civiles que intervinieron en medio del enfrentamiento armado en el norte de la capital

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los heridos de este hecho fueron traslados en una patrulla de la Policía de Bogotá - crédito Colombia Oscura/X

Nuevas grabaciones aportaron detalles clave sobre el intento de asesinato contra un comerciante en el barrio Barrancas, en el norte de Bogotá, hecho que dejó seis personas heridas, entre ellas un niño de ocho años, durante una balacera ocurrida el pasado lunes 13 de abril.

Las imágenes, divulgadas por Citytv y Noticias Caracol, han sido incorporadas como piezas fundamentales dentro de la investigación que adelantan las autoridades para esclarecer la autoría y las circunstancias del ataque.

De acuerdo con los videos, el hecho se registró cuando el comerciante Yahir Ruiz Rojas fue interceptado por un hombre armado justo al descender de su vehículo en una zona concurrida del sector.

En cuestión de segundos, se desató un intercambio de disparos que alteró la rutina del barrio y generó pánico entre transeúntes y residentes. Las imágenes muestran la rapidez con la que se desarrolló el ataque, lo que refuerza la hipótesis de una acción planeada.

Las cámaras de seguridad registraron la ruta de huida de los presuntos atacantes, quienes escaparon en motocicletas tras el intercambio de disparos en el barrio Barrancas, en el norte de Bogotá - crédito Citytv
Las cámaras de seguridad registraron la ruta de huida de los presuntos atacantes, quienes escaparon en motocicletas tras el intercambio de disparos en el barrio Barrancas, en el norte de Bogotá - crédito Citytv

Uno de los elementos más llamativos de las nuevas grabaciones es la intervención de dos empleados con uniforme blanco, presuntamente trabajadores de una carnicería cercana, quienes intentan auxiliar a la víctima en medio del enfrentamiento armado.

Sin embargo, en la confusión del tiroteo, también se observa que estos hombres habrían disparado contra uno de los atacantes, quien ya había resultado herido y buscaba refugio detrás del vehículo del comerciante.

Este aspecto del caso es ahora objeto de análisis por parte de los investigadores, que buscan establecer con precisión el rol de cada persona presente en el lugar.

Las cámaras de seguridad también permitieron reconstruir la ruta de escape de los agresores. Según los registros, uno de los presuntos sicarios huye corriendo hasta una esquina cercana, donde lo esperaban dos motocicletas que facilitaron su fuga inmediata.

Otro de los implicados logra escapar en una moto que se encontraba estacionada en el sector, lo que sugiere una coordinación previa para garantizar la salida tras el ataque.

Otros videos captados en la zona muestran además momentos previos al hecho, en los que se observa el desplazamiento de los presuntos atacantes por el sector.

Estas imágenes han sido clave para los investigadores, ya que podrían indicar que hubo vigilancia previa o reconocimiento del área antes de ejecutar el atentado, lo que fortalecería la hipótesis de un ataque planificado.

En medio del enfrentamiento, los mismos trabajadores también habrían accionado un arma de fuego contra uno de los atacantes, quien ya se encontraba herido y buscaba refugio detrás del vehículo del comerciante - crédito Noticias Caracol
En medio del enfrentamiento, los mismos trabajadores también habrían accionado un arma de fuego contra uno de los atacantes, quien ya se encontraba herido y buscaba refugio detrás del vehículo del comerciante - crédito Noticias Caracol

De acuerdo con la Policía Metropolitana de Bogotá, la principal línea de investigación sigue siendo un ataque sicarial asociado a un posible ajuste de cuentas, descartando por ahora el robo como móvil del hecho.

Las autoridades señalaron que no se evidencian indicios de hurto durante el ataque, lo que refuerza la idea de que el objetivo era específicamente el comerciante.

La institución también indicó que Yahir Ruiz Rojas no contaba con denuncias previas por amenazas o extorsión, aunque aclaró que esto no descarta otras hipótesis dentro del proceso investigativo.

En ese sentido, los investigadores continúan recolectando testimonios y analizando el material probatorio para establecer si existían conflictos personales, comerciales o criminales que puedan estar relacionados con el ataque.

El saldo del tiroteo fue de seis personas heridas, entre ellas el comerciante objetivo del ataque, uno de los presuntos agresores y cuatro transeúntes que se encontraban en la zona. Entre los lesionados se encuentra un niño de ocho años, quien fue trasladado a un centro asistencial junto con los demás afectados.

Varios de los heridos permanecen bajo observación médica en la Fundación Cardio Infantil, donde reciben atención especializada debido a la gravedad de las lesiones por arma de fuego. Según los reportes médicos, algunos pacientes presentan impactos en abdomen, extremidades y otras zonas del cuerpo, lo que ha requerido seguimiento constante y en algunos casos intervención quirúrgica.

Dos empleados con uniforme blanco, presuntamente de una carnicería cercana, intentaron auxiliar a la víctima en medio de la balacera ocurrida en el sector de Barrancas - crédito Noticias Caracol
Dos empleados con uniforme blanco, presuntamente de una carnicería cercana, intentaron auxiliar a la víctima en medio de la balacera ocurrida en el sector de Barrancas - crédito Noticias Caracol

La condición del menor ha sido especialmente monitoreada por el personal médico, que ha señalado que su estado es estable dentro de la gravedad, aunque continúa en observación para descartar complicaciones posteriores.

En paralelo, uno de los presuntos implicados en el ataque permanece bajo custodia policial en un centro asistencial, luego de haber resultado herido durante el intercambio de disparos. Su situación es considerada clave dentro de la investigación, ya que podría aportar información sobre la planeación del ataque y la participación de otros involucrados.

Las autoridades de Bogotá continúan analizando los videos de seguridad cuadro a cuadro, con el fin de identificar plenamente a todos los responsables y reconstruir la secuencia exacta de los hechos. También se avanza en la recolección de pruebas físicas en la escena del crimen.

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