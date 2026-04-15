Tatiana Franko fue criticada por “promover” terapias de conversión para personas Lgbt+ en su programa ‘Vos Podés’: “Cómplice”

El programa Vos Podés es acusado de supuestamente promover terapias de conversión para personas Trans y de la comunidad - crédito Imagen Ilustrativa Infobae - Vos Podés el pódcast/YouTube

En el pódcast Vos Podés, conducido por Tatiana Franko, se compartió el testimonio de Karen Quiñones, quien relató su experiencia al revertir un proceso de transición de género.

Quiñones explicó que durante casi una década vivió bajo una identidad masculina y adoptó el nombre de Tomás. La transición incluyó terapia de reemplazo hormonal con testosterona, iniciada tras un diagnóstico de disforia de género que, según ella, se realizó en una sola sesión de quince minutos: “El diagnóstico fue rápido y el proceso médico se centró en la hormonización, sin un acompañamiento psicológico sostenido”.

“Mi voz jamás va a volver a ser igual”, confesó Quiñones, al describir las secuelas físicas y emocionales de la hormonización, incluyendo el aumento abrupto de peso, el cese del ciclo menstrual y el impacto en su salud mental.

“Me subí de peso de manera abrupta. Te estoy hablando de 18, 19, 20 kilos en dos meses. Era una cosa que yo veía en el espejo y decía: ‘¿Por qué, si esto es lo que quiero, ya no me siento bien?’”, dijo en su testimonio. La aceptación social contrastó con conflictos familiares y pensamientos suicidas: “Llegaba a mi casa y eran pensamientos incluso suicidas. Me sentaba al borde de la cama a mirar qué viga utilizaron…”.

La reversión de la transición se dio tras una etapa de introspección y acercamiento a la fe católica.

“Encontré en psicólogos católicos el apoyo que no había tenido antes. Empezaron terapias exploratorias, viendo la raíz, preguntándose si era una baja autoestima, desde dónde, por qué”, explicó la mujer durante la conversación con Franko.

Quiñones destacó la falta de acompañamiento profesional en su proceso: “No hubo ningún acompañamiento psicológico. Todo esto lo pasé sola”. Además, enumeró las secuelas físicas como endometriosis, hemorragias, hipertensión y riesgo de infertilidad. “No sé si podré ser madre”, expresó.

En este contexto y tras la difusión del video, las reacciones en redes sociales y de referentes de la comunidad Lgbt+ no tardaron en aparecer, señalando tanto al espacio como a la entrevistada por, presuntamente, promover las terapias de conversión que algunas comunidades religiosas ofrecen en el país.

Las críticas y cuestionamientos surgieron porque, aunque Karen no menciona explícitamente las terapias de conversión al describir el acompañamiento de “psicólogos católicos”, sí detalló que, pese a haber acudido de manera voluntaria, fue el grupo religioso quien la orientó y guió el proceso de reversión de su transición a partir de principios basados en la fe.

“Es fundamental entender que el testimonio de una persona que decidió transicionar y luego se arrepintió es su caso individual, no la definición de toda una comunidad. Esa persona tiene la responsabilidad ética de no desinformar: su experiencia personal no justifica poner en tela de juicio el daño de las “terapias de conversión”, prácticas que no deberían existir", dice una de las reacciones cuestionando el enfoque que le dio la invitada al espacio.

Una de las figuras Lgbt+ que cuestionó la publicación del capítulo fue Grecia Duque, personalidad trans que cuenta con más de 68 mil seguidores en redes sociales y distinguida por su impacto en el mundo del arte drag en Colombia.

Duque compartió un mensaje en sus redes sociales en el que criticó el mensaje que envió Tatiana con el reciente episodio. “Las ‘terapias de conversión’ no son debate, son daño real. Y no, nuestras vidas no son contenido” escribió Greta en el video en el que aseguró que no considera “apropiado” darle un espacio a una persona que estaría promoviendo las terapias de conversión.

“Vos podés tener un podcast, vos podés tener una audiencia y prender una cámara, pero lo que no podés, es usar esa plataforma para legitimar violencia. Hay que decirlo sin adornos, darle voz a alguien que promueve las llamadas terapias de conversión, no es contenido valiente, no es abrir diálogo, es irresponsable, peligroso y es cómplice”, detalló Grecia.

La artista drag continuó explicando: “Las terapias de conversión no tienen bases científicas y han sido denunciadas a nivel mundial por el daño profundo que causan: depresión, ansiedad, traumas y en muchos casos, pensamientos suicidas”, añadió.

Grecia cerró el mensaje con una frase directa para Tatiana Franko. “Vos podés tener un micrófono, pero no todo es debatible, no todo merece plataforma, no todo merece ser escuchado, hay discursos que no son opinión, son violencia. Qué desconectada hay que estar de la realidad para poner eso en una mesa y tratarlo como si fuera válido”,

En 2025, el debate sobre las terapias de conversión en Colombia tomó relevancia nacional tras la aprobación, en primer debate, de un proyecto de ley en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes. La iniciativa, denominada “Quiérele siempre, porque no hay nada que curar”, busca prohibir y sancionar las prácticas orientadas a cambiar la orientación sexual, la identidad o la expresión de género de una persona, conocidas como terapias de conversión.

Uno de los puntos clave del proyecto es la creación de un delito autónomo en el Código Penal colombiano, bajo un nuevo capítulo sobre “Delitos contra la libertad, integridad y formación sexuales”. Este incluiría sanciones de hasta seis años de prisión para quienes promuevan o realicen estas prácticas, incluso si la persona accede a ellas de manera voluntaria.

De acuerdo con cifras citadas en el debate, al menos una de cada seis personas de la comunidad Lgbtiq+ en Colombia ha sido víctima de estas prácticas. Sin embargo, la protección que propone el proyecto es para todos los ciudadanos, independientemente de su orientación sexual o identidad de género.