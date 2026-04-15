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Scotiabank confirmó el final de su operación en Colombia tras casi 70 años: así anunció su salida en redes sociales

La marca dejará de operar en entornos digitales como parte de su integración con otra entidad bancaria, pero sus productos continuarán vigentes bajo la nueva identidad

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La marca Scotiabank Colpatria inició su retiro de redes sociales tras su integración con Davivienda, luego de casi 70 años de operación en el país- crédito VisualesIA
La marca Scotiabank Colpatria inició su retiro de redes sociales tras su integración con Davivienda, luego de casi 70 años de operación en el país- crédito VisualesIA

Uno de los nombres tradicionales del sector financiero en Colombia comenzó su salida definitiva del mercado bajo su marca histórica. Se trata de Scotiabank Colpatria, que informó el cierre de sus canales en redes sociales como parte del proceso de transición hacia DAVIbank, luego de casi siete décadas de operación en el país.

La comunicación se realizó a través de Linkedin, red en la que la entidad mantenía presencia institucional. Allí, el banco explicó que ese perfil dejaría de estar activo y que, en adelante, la información oficial se publicará en los espacios digitales de la nueva marca.

“Este perfil es parte de nuestra historia, el futuro está en DAVIbank Colombia. Estamos a punto de completar nuestra mudanza digital. Queremos que sigas conectado con la información y el respaldo de siempre. ¡Te esperamos en nuestra nueva casa!”, indicó el mensaje.

La decisión se enmarca en la integración con Davivienda, operación que se concretó en diciembre de 2025 y que implicó la transferencia de los negocios de Scotiabank en Colombia, Panamá y Costa Rica. Este movimiento respondió a la estrategia del grupo canadiense de reorientar sus operaciones hacia mercados de Norteamérica.

Publicación en LinkedIn con la que Scotiabank Colpatria anunció el cierre de su perfil y la migración de su comunicación digital hacia DAVIbank.- crédito Scotia Bank Colpatria/Linkedin
Publicación en LinkedIn con la que Scotiabank Colpatria anunció el cierre de su perfil y la migración de su comunicación digital hacia DAVIbank.- crédito Scotia Bank Colpatria/Linkedin

Con el avance de este proceso, la marca Colpatria deja de tener presencia en entornos digitales. La modificación de nombres en plataformas como Instagram, Facebook y X confirma el retiro progresivo de esa identidad y su reemplazo por DAVIbank en los distintos canales de comunicación.

Más allá del cambio de nombre, la integración supone transformaciones en la estructura del negocio. Davivienda incorporó activos relevantes, especialmente en líneas como crédito de consumo y tarjetas, lo que amplía su alcance dentro del sistema financiero colombiano. Esta operación también le permitió aumentar su base de clientes y consolidar su posición frente a otros actores del sector.

El proceso, iniciado en 2025, incluyó la incorporación de una cartera de crédito de alto volumen proveniente de Colpatria. Esto obligó a la entidad a realizar ajustes en sus plataformas tecnológicas y en sus procesos operativos, con el objetivo de unificar la operación bajo una sola marca.

La alianza entre Davivienda y Scotiabank suma 29 millones de clientes y fortalece la presencia multilatina del grupo financiero - crédito DAVIbank
Los clientes podrán seguir usando sus tarjetas y cuentas sin cambios, pese a la desaparición de la marca Scotiabank Colpatria en canales digitales.- crédito DAVIbank

Tras el anuncio del cierre de redes sociales, surgieron dudas entre los usuarios sobre posibles cambios en sus productos financieros. Frente a esto, desde DAVIbank se reiteró que no habrá modificaciones en el funcionamiento de las cuentas, tarjetas o servicios asociados.

El presidente de la entidad, Jorge Rojas Dumit, explicó que los clientes no deberán realizar trámites adicionales. “No tienen que acercarse a oficinas, ni modificar claves o accesos. Todo continúa igual; lo único diferente es la marca”, afirmó.

En consecuencia, los usuarios podrán seguir utilizando sus productos con normalidad, sin interrupciones ni procesos de actualización. La entidad también señaló que no será necesario cambiar tarjetas ni realizar gestiones adicionales, pese a la desaparición de la marca anterior en los canales digitales.

La integración permitirá ampliar la red de cajeros de cerca de 700 a 2.800 puntos, tras la unificación entre Davivienda y DAVIbank- crédito REUTERS/Luisa González
La integración permitirá ampliar la red de cajeros de cerca de 700 a 2.800 puntos, tras la unificación entre Davivienda y DAVIbank- crédito REUTERS/Luisa González

Otro de los aspectos destacados es la continuidad del personal. Según lo informado, los equipos de atención y los asesores seguirán operando sin cambios, aunque ahora bajo la identidad de DAVIbank, lo que busca mantener la estabilidad en el servicio.

En términos de infraestructura, la integración traerá una expansión en la red de cajeros automáticos. Con la unificación, los clientes pasarán de tener acceso a cerca de 700 cajeros a un total de 2.800 puntos, resultado de la suma de las redes de Davivienda y DAVIbank.

Este aumento en cobertura busca facilitar el acceso a servicios financieros y mejorar la disponibilidad de canales para los usuarios en diferentes regiones del país.

El cierre de la presencia digital de Colpatria representa un paso más dentro de la integración, que apunta a consolidar todas las operaciones bajo una sola marca. Desde la entidad se ha señalado que la meta es fortalecer su presencia internacional y ampliar la oferta de productos dirigidos a personas y empresas.

De esta manera, se formaliza la salida de una de las marcas tradicionales del sistema financiero colombiano, mientras sus operaciones continúan bajo una nueva identidad dentro del mismo grupo empresarial.

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