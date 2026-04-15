Críticas a Roberto Velasquez, de ‘La casa de los famosos Colombia’, por comentarios a seguidora: “¿Hace cuánto no te depilas?”

EL productor fue blanco de comentarios debido al calibre de las palabras que utilizó para responder la crítica - crédito @maradonajc/X

La reciente actitud de Roberto Velásquez, conocido por muchos en las redes sociales de La casa de los famosos Colombia como El Jefe, ha desatado una fuerte controversia entre los seguidores del programa y ha puesto en entredicho el comportamiento del productor con los seguidores del programa.

Todo inició cuando realizaba una transmisión en el pódcast del reality ¿Qué hay pa’ dañar?, y dio una respuesta a una espectadora identificada como Sandra Otero recurriendo a insultos personales y comentarios sobre el aspecto físico de la mujer, llegando a preguntarle en público “¿Hace cuánto no te depilas?”.

Las palabras de Velásquez que desataron la indignación en redes sociales fueron esas en las que declaró: “Acá hay más de uno que se cree una chimba porque habla mierda detrás de una pantalla y todo el mundo les come”, algo que para muchos es la falta de respeto del también locutor por los críticos del reality.

No sería la primera vez en que Roberto Velásquez, conductor del programa, arremete contra una mujer - crédito cortesía Canal RCN

La invitación a que Otero abandonara el chat y la descalificación de sus opiniones se sumaron a una serie de expresiones consideradas ofensivas y sexistas por la audiencia.

“Es importante que no te quedes con nosotros, hay muchas más cosas por hacer, debes tener granos en la espalda. Vete del chat, aquí no eres bienvenida. Si queremos entrevistar a Karola es porque se nos dio la put@ gana y nadie nos va a decir qué vamos a decir y qué no”, fueron las palabras de Velásquez.

Al finalizar su intervención, Velásquez concluyó su polémico discurso diciendo: “Acá sí les vamos diciendo las cosas”.

El director de '¿Qué hay pa' dañar?' se pronunció en redes sociales por las críticas a la producción y la entrevista a Karola - crédito Cortesía Canal RCN

Tras el episodio, numerosos usuarios en redes sociales exigieron explicaciones al Canal RCN y cuestionaron la decisión de mantener a Velásquez en la conducción del programa de telerrealidad.

Comentarios como “Qué tipo tan asqueroso. Cómo RCN tiene a gente así” y “No sé cómo Karina trabaja con ese tipo” reflejan el clima de indignación que se extendió rápidamente entre el público.

La molestia entre los seguidores de La casa de los famosos Colombia se intensificó por la percepción de que no es la primera vez que el presentador se dirige de forma denigrante hacia mujeres, lo que ha alimentado el debate sobre los límites del respeto en la televisión abierta y la responsabilidad de los medios para garantizar un trato digno, tanto a los participantes como a la audiencia.

Carla Giraldo desmiente romance con Roberto Velásquez mediante publicación en Instagram -crédito @carlagiraldo/Instagram

El Canal RCN todavía no ha dado una respuesta oficial al incidente ni ha anunciado medidas respecto a la conducta de su conductor.

No es la primera vez que Velásquez está en el ojo del huracán, pues en el pasado arremetió en contra de Yaya Muñoz. En redes sociales circuló un video que muestra a Yaya Muñozapuntando directamente hacia el ambiente del programa por parte de los presentadores: “Eso es de los participantes que se peleen entre ellos”, cuestionando el rol de la conductora Carla Giraldo en específico.

Las respuestas desde la producción no tardaron en llegar. Roberto Velásquez rechazó las palabras de Muñoz con un tono irónico: “Yaya dijo que el programa no lo están viendo. Uy, pero Yaya sí está medio...”, señaló. Siguió con una crítica directa a la exparticipante, recomendándole informarse mejor: “Ilústrate. Edúcate. Pregunta... Estudia”.

El viral desencuentro entre Yaya Muñoz y Roberto Velásquez por “La casa de los famosos” lo explica todo - crédito @los.desenmascarados/titkok

Para Velásquez, los números del programa desmienten cualquier supuesto declive: “Si es un programa que no está visto, según tú, ¿cómo es posible que todavía haya clientes entrando? Y eso fue como el boom en todas partes, no es cualquier cosa...”, cuestionó al aire, reforzando la presencia de patrocinadores como un termómetro de relevancia.

El desencuentro fue más allá delrating. En otra transmisión de ¿Qué hay pa’ dañar?, Velásquez reveló la ruptura total con Muñoz: “Hay carta abierta para todos los participantes de las temporadas, porque a todos los amamos, menos a Yaya. De resto, a todos los amamos, los llevamos en el corazón, los tenemos aquí, los queremos entrevistar”, insistió con énfasis.