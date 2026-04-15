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Martín Palermo habría revelado la baraja de equipos colombianos que lo han llamado para ser su entrenador

El histórico delantero de Boca Juniors se consagró campeón con Olimpia de Paraguay en 2024, año en que fue elegido mejor entrenador

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Martin Palermo tiene experiencia como entrenador en Argentina, Brasil y México - crédito Reuters
Martin Palermo tiene experiencia como entrenador en Argentina, Brasil y México - crédito Reuters

Martín Palermo, exdelantero y actual director técnico, figura entre los entrenadores cuyos antecedentes han sido evaluados por varios presidentes de clubes colombianos. En las últimas semanas, habría recibido llamados de diferentes equipos del fútbol colombiano interesados en contratarlo como entrenador.

Hugo Illera, periodista de Win Sports, en medio del cubrimiento del partido del Junior FC contra Cerro Porteño en Asunción de Paraguay por Copa Libertadores, detalló que pudo cruzar algunas palabras con Palermo, que habría confesado que tanto Atlético Nacional, Deportivo Cali, América de Cali como Atlético Bucaramanga han tenido contacto con el exdelantero argentino, quien ve con buenos ojos la posibilidad de arribar al país en algún momento.

“Sí, me llamaron de Atlético Nacional. En algún momento hablé con el Deportivo Cali. Don Tulio fue el primero en llamarme para el América de Cali y recientemente lo llamó el Atlético Bucaramanga”, citó Hugo Illera las palabras del histórico delantero.

Tulio Gómez
Tulio Gómez es el máximo accionista del América de Cali y está en planes de desvincularse del club - crédito Colprensa

Al profundizar sobre el contacto con América de Cali, Illera explicó que fue consultado por Palermo sobre el nombre del dueño del club. El intercambio fue: “¿Cómo se llama el dueño?”. Illera respondió: “Don Tulio”. Palermo repitió: “¿Tulio?”. El periodista aclaró que incluso la hija de Tulio Gómez, Marcela, fue mencionada en la conversación, aunque Palermo no tenía un recuerdo preciso de todos los detalles. Lo que sí quedó claro es que el primer acercamiento formal para dirigir en Colombia vino de parte del máximo accionista de los Diablos Rojos.

Así fue la última experiencia de Martín Palermo como entrenador

Martín Palermo
Martín Palermo en Fortaleza de Brasil rozó la épica evitando el descenso de un equipo condenado a esta suerte cuando llegó - crédito GE

El club Fortaleza Esporte Clube confirmó la salida de Martín Palermo como entrenador del primer equipo tras culminar una temporada marcada por el descenso a la Segunda División, hecho que desencadenó el cierre de su ciclo al frente de la institución.

Aunque asumió en septiembre y revitalizó al plantel con una serie de resultados positivos, la caída en la última fecha selló el desenlace y abre un futuro incierto para el técnico argentino, quien ya figura en la órbita del Remo para la próxima campaña en la elite del fútbol brasileño.

La directiva de Fortaleza agradeció de manera explícita la labor desarrollada por Palermo y su cuerpo técnico, subrayando su “profesionalismo, dedicación y fuerte conexión con el club” durante el breve periodo en el que dirigió al León de Pici. El club destacó que el ex goleador de Boca Juniors se incorporó tras la salida de Juan Pablo Vojvoda, quien fue apartado luego de una racha de malos resultados y la eliminación en octavos de final de la Copa Libertadores frente a Vélez Sarsfield.

Martín Palermo fue campeón en Olimpia de Paraguay en 2024 - crédito EFE/David Martínez Pelcastre
Martín Palermo fue campeón en Olimpia de Paraguay en 2024 - crédito EFE/David Martínez Pelcastre

El arribo del argentino representó un punto de inflexión para la plantilla, que enlazó nueve partidos sin derrotas y alimentó la esperanza de la permanencia hasta la última jornada del Brasileirao, en la que el equipo cayó 4-2 ante Botafogo y consumó el descenso. Uno de los momentos clave bajo su gestión fue la victoria por 1-0 sobre Flamengo, que más tarde se consagró campeón tanto del torneo nacional como de la Copa Libertadores.

En diálogo con ESPN F12, Martín Palermo precisó que la decisión de salir respondió a un desgaste personal tras dirigir diecisiete partidos en tres meses, y reveló que el club buscaba su continuidad pese a la frustración por la pérdida de categoría: “El lunes después del descenso me dijeron que querían que siguiera. Fue toda una vorágine de estrés que me hizo vivir cosas que no había vivido, con diecisiete partidos en tres meses. Fortaleza estaba bien, tenía una estructura muy buena que lo sostenía y le había permitido llegar a la Sudamericana”.

El futuro inmediato de Martín Palermo permanece abierto, aunque el ex delantero manifestó, en conversación con ESPN, que siempre ha soñado con dirigir a Estudiantes de La Plata y a Boca Juniors. “Todos saben que mi deseo es dirigir a Estudiantes y a Boca”.

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