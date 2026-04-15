Colombia

Nuevo enfrentamiento entre el gerente del Banco de la República y el ministro de Hacienda por afirmaciones de Gustavo Petro: “Fui guerrillero”

Leonardo Villar defendió a la codirectora del Banco de la República, Olga Lucía Acosta, luego de que el presidente la tildara de “marxista” y “guerrillera”

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Leonardo Villar, gerente del Banco de la República; Germán Ávila, ministro de Hacienda - crédito Luis González/REUTERS
Leonardo Villar, gerente del Banco de la República; Germán Ávila, ministro de Hacienda - crédito Luis González/REUTERS

Desde que el Banco de la República anunció el aumento de las tasas de interés en Colombia, persiste la tensión con el Gobierno nacional, tanto con el presidente Gustavo Petro, como con el ministro de Hacienda, Germán Ávila.

Este miércoles 15 de abril de 2026, el gerente del Banco de la República, Leonardo Villar, solicitó al ministro Germán Ávila, desde la Comisión Cuarta del Congreso de la República, que el Gobierno nacional modere su lenguaje y detenga la “campaña de descrédito” contra el Banco de la República.

“Aprovecho que estoy sentado con el ministro Germán Ávila para pedir algo que considero importante: bajar los ánimos y moderar el lenguaje con el cual se está manejando la relación con el Banco de la República”, expresó Villar.

El gerente del Banco de la República, Leonardo Villar, solicitó al ministro Germán Ávila, desde la Comisión Cuarta del Congreso de la República, que el Gobierno nacional modere su lenguaje y detenga la “campaña de descrédito” contra el Banco de la República - crédito Luisa González/REUTERS
El gerente del Banco de la República, Leonardo Villar, solicitó al ministro Germán Ávila, desde la Comisión Cuarta del Congreso de la República, que el Gobierno nacional modere su lenguaje y detenga la “campaña de descrédito” contra el Banco de la República - crédito Luisa González/REUTERS

Para el gerente del Banco de la República, la posición que ha adoptado el Gobierno perjudica a Colombia, ya que se deteriora la confianza internacional.

“Esta no perjudica al Banco de la República, que tiene su credibilidad bastante sólida, sino que perjudica al país porque se deteriora la confianza internacional, cuando se insiste en atacar persistentemente al banco y atacarlo de formas que degradan el debate”, aseveró.

Villar también advirtió que la ausencia del Ministro de Hacienda en las sesiones de la Junta Directiva podría funcionar como un “veto” e impedir que el banco tome decisiones con la autonomía que le otorgan la Constitución y la ley.

Leonardo Villar también advirtió que la ausencia del Ministro de Hacienda en las sesiones de la Junta Directiva podría funcionar como un “veto” - crédito Luisa González/REUTERS
Leonardo Villar también advirtió que la ausencia del Ministro de Hacienda en las sesiones de la Junta Directiva podría funcionar como un “veto” - crédito Luisa González/REUTERS

Villar indicó la importancia de la participación del ministro Germán Ávila para garantizar la independencia operativa del emisor.

El funcionario también señaló que, en caso de que la Junta Directiva no pueda sesionar por la inasistencia del ministro de Hacienda, sería necesario revisar el decreto que regula el funcionamiento del Banco de la República.

“Si la junta no puede sesionar porque el Gobierno y su representante, el ministro de Hacienda, no asisten, esto podría transformarse en una forma de impedir que la junta funcione y de vetar que el banco tome decisiones con la autonomía que la Constitución y la ley le asignan. En ese caso, debería revisarse el decreto que la regula, el cual ha funcionado correctamente durante todos estos años”, aseveró Villar.

En su intervención, Leonardo Villar aseguró que la codirectora Olga Lucía Acosta, nombrada por Gustavo Petro, no fue guerrillera.

“Rechazo rotundamente esa afirmación. Decir genocida es hablar de un asesino de un pueblo completo, de una sociedad. Es algo que debemos evitar”, aseveró Villar

Respuesta de Germán Ávila

En respuesta a las declaraciones de Villar, el ministro de Hacienda, Germán Ávila, afirmó que esperaba que el gerente Villar abordara el tema de la reducción de las tasas de interés.

“Escuché, doctor Villar, hablar con mucha vehemencia sobre la necesidad de bajar los ánimos y el descrédito al Banco de la República. Pensé que abordaría el tema de la reducción de las tasas de interés”, expresó Ávila.

Sobre la situación de la codirectora Olga Lucía Acosta y la referencia a las “mujeres guerrilleras”, el funcionario afirmó que fue guerrillero y desmovilizado del M-19. Señaló que no le causa vergüenza y pidió que se tenga en cuenta, debido a que, según Ávila, existe una falta de comunicación por parte de la junta directiva del Banco de la República.

“El conflicto relacionado con las mujeres guerrilleras. Doctor Villar, fui guerrillero y soy un desmovilizado del M-19. No me avergüenza, no lo oculto ni lo considero una degradación. Le pido que lo tenga presente, porque esto forma parte de la falta de comunicación y de lenguaje que existe en el Banco de la República y en su junta directiva”, aseveró Ávila.

Germán Ávila es el cuarto ministro de Hacienda que pasa por el Gobierno Petro - crédito Ministerio de Hacienda
Germán Ávila señaló que no le causa vergüenza y pidió que se tenga en cuenta, ya que, según Ávila, existe una falta de comunicación por parte de la junta directiva del Banco de la República- crédito Ministerio de Hacienda

El ministro de Hacienda señaló que no sabría que pensaría Lucía Topolansky o Dilma Rousseff sobre las declaraciones de Leonardo Villar.

“No sé qué pensaría al escucharlo Lucía Topolansky, esposa de Pepe Mujica, quien fue —y creo que aún es— presidenta del Congreso de la República en Uruguay. Tampoco sé qué pensaría Dilma Rousseff, expresidenta de Brasil, al oírlo. Ambas siempre han manifestado con orgullo su pasado como guerrilleras. No lo esconden ni lo evitan, y lo expresan con dignidad. Muchos de los que, en algún momento de la vida, decidimos arriesgarla por unas ideas, no sentimos vergüenza de ello“, puntualizó.

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