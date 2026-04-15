Ciro Quiñónez sorprendió al confesar que Yeison Jiménez presentía su muerte: “Ese día estaba muy diferente”

Ciro Quiñónez reconoció que días antes del accidente de Yeison Jiménez estaba diferente, como si presintiera su muerte - crédito Instagram

En los días previos a su muerte por causa de un accidente aéreo el sábado 10 de enero de 2026, el cantante Yeison Jiménez mostró una actitud diferente ante su círculo más cercano.

Así lo reveló en una entrevista reciente Ciro Quiñónez, amigo y colega del cantante, que compartió detalles de esos momentos que vivió con el intérprete de Aventurero en su paso por la emisora La Kalle, recordando que el día que se vieron por última vez “ese día Yeison sí estaba muy diferente. Estaba muy pensativo”.

El ambiente fue íntimo y cargado de conversaciones profundas, pues fallecido artista trató de compartir mucho más junto a sus amigos y seres queridos.

Entonces Quiñónez recordó: “Se bajaba al vallenato y compartía, cantaba, pero se subía a hablar con su mamá, con su familia”. Para Ciro, ese comportamiento marcó una diferencia con otras ocasiones, ya que “estaba muy reflexivo”, tanto que lo comentaron entre quienes lo acompañaban.

Así quedó la avioneta en la que se transportaba con destino a Medellín -crédito Suministrada a Infobae Colombia

La jornada incluyó un viaje en yate durante el que, según Quiñónez, Yeison reconoció la importancia de cambiar el ritmo de su vida. “Este es el año que voy a disfrutar”, afirmó el cantante mientras compartía música y contemplaba el mar.

La conversación se orientó a la importancia de aprovechar el presente y dedicar tiempo a la familia y los amigos.

Otro de los puntos que tocó el músico a la emisora, eran los planes que Jiménez tenía para las vacaciones junto a Ciro y otros allegados.

“Nos íbamos dos fines de semana, casi tres, para Dubái. Nos íbamos para Brasil y después para Dubái con su familia”, relató Quiñónez, haciendo especial énfasis en el entusiasmo con el que Yeison esperaba esos viajes. Estas palabras reflejan un punto de inflexión en la mentalidad del artista: “Me dijo: ‘Este es el año que me voy a dedicar a disfrutar, a viajar, a bajarle tres’”.

El 14 de enero, en el Movistar Arena de Bogotá, Pipe Bueno, Ciro Quiñonez y otros artistas de la música popular colombiana estrenaron "El aventurero en el cielo" - crédito @pipebueno/Instagram

El trágico accidente aéreo que terminó con la vida del cantante ocurrió cuando la aeronave en la que viajaba se dirigía a Medellín y transportaba a seis personas. Las autoridades desplegaron un operativo de búsqueda tras la activación de la señal de emergencia y confirmaron la muerte de todos los ocupantes, incluido Jiménez.

La Aeronaútica Civil anunció que sigue activo el protocolo de investigación para esclarecer las causas del siniestro y comunicó que informará sobre los avances a medida que se obtengan resultados.

Por qué se ausentó Ciro de redes sociales

El anuncio de Quiñónez de alejarse temporalmente de su entorno habitual ha generado reacciones entre sus seguidores, quienes se mantienen atentos a cada paso que da luego de la pérdida de Yeison. La ausencia en redes sociales es la primera decisión visible del cantante tras los homenajes y expresiones de duelo que marcaron los días recientes.

En un mensaje difundido en sus propias cuentas, Quiñónez explicó: “Voy a estar alejado de las redes sociales, quiero replantear mi carrera para seguir el legado de Yeison”.

El intérprete enfatizó su necesidad de desconexión, tanto para procesar la situación personal que atraviesa como para definir el futuro de su carrera musical.

La decisión de Ciro Quiñónez generó reacciones divididas entre seguidores y usuarios de redes sociales - crédito @ciroquinonez/ Instagram

La noticia más concreta es que Quiñónez ha decidido tomar una pausa breve, alejándose de las plataformas digitales y del escrutinio público. El propio cantante manifestó que busca “unos tres o cuatro días de descanso”, en los que espera apartarse de “todo comentario bueno o malo, positivo o negativo”, y encontrar un espacio para reflexionar.

El cantante admitió que el duelo también lo ha llevado a reconsiderar sus próximos pasos en lo personal y lo profesional. “Empezar a replantear nuestra carrera, nuestra vida sin Yeison, sin ese guía, sin ese líder que tenía las banderas de mi proyecto”, expresó. Reconoció así la importancia que tuvo Yeison en su trayectoria y la dificultad de continuar sin su apoyo.

En este momento, la prioridad de Quiñónez es el retiro provisional. Según sus palabras, la intención es “perderse unos tres o cuatro días” y buscar un lugar donde pueda estar completamente desconectado, sin importar el destino exacto. El futuro inmediato del artista queda en suspenso mientras atraviesa este proceso de introspección y redefinición personal.