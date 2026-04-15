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Karol G se presentará más tarde en el segundo fin de semana de Coachella: esta es la hora exacta de su show

Sus fans en Colombia tendrán la oportunidad de verla en vivo de nuevo durante la presentación programada para la noche del domingo 19 de abril

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Karol G se presentará más tarde en su segundo fin de semana como headliner de Coachella 2026 - crédito montaje @karolg @coachella / Instagram - REUTERS/Daniel Cole
Karol G se presentará más tarde en su segundo fin de semana como headliner de Coachella 2026 - crédito montaje @karolg @coachella / Instagram - REUTERS/Daniel Cole

La colombiana Karol G hizo historia en Coachella 2026 al convertirse en la primera artista latina en encabezar el escenario principal del festival, un logro celebrado por miles de asistentes y por la comunidad latina en todo el mundo.

La artista colombiana, reconocida por su impacto global y su capacidad para conectar con públicos diversos, cerró el primer fin de semana del festival la noche del domingo 12 de abril con una presentación que dejó huella.

La expectativa era alta y, aunque el show estaba originalmente programado para iniciar a las 9:55 p. m. hora local (11:55 p. m. hora de Colombia), la presentación de Karol G se retrasó y comenzó finalmente a las 10:26 p. m. en California, es decir, a las 12:26 a. m. del lunes 13 de abril en Colombia.

La presentación de Karol G, programada para las 9:55 p.m. hora local, comenzó 25 minutos tarde debido a contratiempos técnicos en el montaje del escenario - crédito REUTERS/Daniel Cole
La presentación de Karol G, programada para las 9:55 p.m. hora local, comenzó 25 minutos tarde debido a contratiempos técnicos en el montaje del escenario - crédito REUTERS/Daniel Cole

Este retraso generó una ola de comentarios y memes en redes sociales, donde los usuarios hicieron referencia a la “hora latina” y al ambiente de anticipación que se vivía tanto en el recinto como en la transmisión en vivo.

Sin embargo, la demora no restó energía al espectáculo ni al entusiasmo del público. Karol G subió al escenario luciendo los colores de la bandera de Colombia. El repertorio incluyó éxitos como TQG, Bichota, Provenza y Tusa, en un show que combinó visuales impactantes, fuegos artificiales y un mensaje de orgullo para la música latina.

En medio de la euforia por la primera fecha de Karol en Coachella, la organización del festival publicó en la madrugada del 15 de abril los horarios en los que se presentarán los artistas, ubicando el show de Karol un par de minutos más tarde de lo que se programó para el primer fin de semana.

Para el domingo 12 de abril, Karol G estaba programada para salir al escenario a las 9:55 p.m. (11:55 p.m hora Colombia), Sin embargo, la presentación para el domingo 19 de abril fue corrida unos minutos, quedando programada para las 10:10 p. m., hora California, es decir 12:10 a. m. hora colombia.

El festival modificó los horarios para la segunda presentación de Karol G, que será el domingo 19 de abril a las 10:10 p.m. hora California (12:10 a.m. en Colombia) - crédito @coachella / Instagram
El festival modificó los horarios para la segunda presentación de Karol G, que será el domingo 19 de abril a las 10:10 p.m. hora California (12:10 a.m. en Colombia) - crédito @coachella / Instagram

La banda bogotana Morat tiene programada una nueva presentación el sábado 18 de abril en el escenario Gobi a las 10:10 p.m., lo que corresponde a las 12:10 a.m. del domingo en Colombia, mismo horario del primer fin de semana.

Las presentaciones de los artistas colombianos, así como las del resto del cartel, podrán verse a través de la transmisión en vivo del canal oficial de Coachella en YouTube. La señal está dividida por escenarios, lo que permite a los espectadores elegir y seguir cada show en tiempo real según el escenario del festival.

Karol G debió recortar su show en Coachella 2026 por retrasos en el escenario y fallas técnicas

El esperado debut de Karol G como artista principal en Coachella 2026 no solo marcó un hito para la música latina, sino que también estuvo rodeado de interrogantes por el retraso en el inicio de su show. La presentación, originalmente programada para comenzar a las 9:55 p.m. (hora local), empezó 25 minutos más tarde de lo previsto, lo que tuvo consecuencias directas en el desarrollo del espectáculo.

De acuerdo con lo reportado, esta demora se habría debido a dificultades técnicas relacionadas con el montaje del escenario, específicamente con una estructura de escaleras en el lado izquierdo, que el equipo de Karol G no logró armar a tiempo. Un asistente presente en el lugar compartió en redes sociales: “Estamos esperando a que salga la Bichota, bebé, pero nada que terminan con el stage, son esas pinches escaleras que no terminan de armar”.

Por el retraso, Karol G debió acortar su repertorio y no pudo interpretar todas las canciones previstas para la noche - crédito REUTERS/Daniel Cole
Por el retraso, Karol G debió acortar su repertorio y no pudo interpretar todas las canciones previstas para la noche - crédito REUTERS/Daniel Cole

Este contratiempo obligó a la cantante a recortar su repertorio y adaptar la lista de canciones a las estrictas normas de tiempo del festival. Aunque Karol G logró ofrecer un espectáculo con más de 20 canciones en 90 minutos, la reducción del tiempo le impidió interpretar la totalidad del setlist planeado.

El momento más evidente de este ajuste se vivió cuando, durante la interpretación de Si antes te hubiera conocido, la producción le indicó que debía finalizar su presentación. “Parala, parala. Yo quiero que la paren un momento, pues resulta que cuando estábamos empezando, se nos fue un poquito el tiempo y ya tengo que acabar el show”, explicó Karol G ante el público.

El montaje de una escalera podría haber causado la demora en la presentación de Karol G - crédito @LoaizaGFlowGate/ X

A pesar de este inconveniente, la artista decidió cerrar la noche con Provenza, una canción que tiene un significado especial en su carrera, ya que la interpretó por primera vez en Coachella en 2022. Karol G expresó su deseo de despedirse con ese tema, destacando la emoción de volver al mismo escenario cuatro años después.

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