Colombia

El actor de ‘La reina del flow’ Andrés Sandoval reveló por qué terminó durimiendo en la calle del Cartucho en Bogotá: “Utilicé un vidrio y empecé a cortarme”

El intérprete relató cómo atravesó episodios de adicción en una de las etapas más difíciles de su vida, a pesar de encontrarse en la cima de su carrera actoral en Colombia

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Andrés Sandoval denunció suplantación de identidad
El testimonio de Andrés Sandoval revela el impacto de las crisis emocionales en la vida de figuras públicas y la importancia de hablar abiertamente sobre salud mental - crédito @andresando/Instagram

El actor colombiano Andrés Sandoval, conocido por su papel en telenovelas como La Reina del Flow, Tres milagros, Juego limpio, entre otras, sorprendió al compartir uno de los episodios más difíciles de su vida.

En entrevista con el programa La Red, Sandoval relató cómo atravesó una etapa marcada por la depresión, el vacío emocional y los excesos, situación que lo llevó a pasar una noche en el Cartucho, sector emblemático de Bogotá conocido históricamente por la marginalidad y el consumo de sustancias.

Sandoval explicó que, aunque vivía un momento de éxito profesional, su vida personal estaba lejos de reflejar esa estabilidad. “Atravesaba un periodo de depresión y vacío interno”, confesó el actor, y agregó que esas circunstancias lo impulsaron a tomar decisiones impulsivas y a involucrarse en situaciones autodestructivas.

“Me dejé llevar por los excesos, lo que terminó afectando mi estabilidad emocional y mi entorno”, reconoció.

Andrés Sandoval habló abiertamente de su lucha contra la depresión y los excesos durante una entrevista- crédito @andresando
Andrés Sandoval habló abiertamente de su lucha contra la depresión y los excesos durante una entrevista- crédito @andresando

Sobre el episodio que generó más comentarios, Sandoval aclaró que su paso por la llamada Calle del Cartucho no respondió a una situación de calle, como se ha especulado en algunos medios y redes sociales, sino que formó parte de un proceso de preparación actoral. “Mi presencia en ese lugar respondió a un proceso de preparación actoral y no a una situación de calle”, puntualizó, aunque admitió que solo permaneció allí una noche. Este hecho coincidió con una etapa personal de deterioro emocional y altos niveles de angustia.

Durante la conversación, el actor abordó abiertamente su lucha con la depresión y el consumo de sustancias. No dudó en reconocer que llegó a enfrentar pensamientos relacionados con acabar con su vida en dos ocasiones, evidenciando la gravedad de la crisis que atravesaba. “El intento fue cortarme, utilicé un vidrio y empecé a cortarme así a la loca. Al día siguiente, estaba la sangre alrededor y la gente curándome y mis mejores amigos regañándome”, reveló.

El testimonio de Sandoval deja en evidencia que el reconocimiento y la fama no garantizan bienestar emocional. “Los artistas suelen ser personas altamente sensibles, lo que puede hacerlos más vulnerables a este tipo de crisis”, expresó Sandoval y subrayó la importancia de hablar de salud mental y buscar ayuda en los momentos más complejos.

El actor Andrés Sandoval posa para una foto de su Book actoral
El actor aclaró que su paso por el Cartucho fue parte de una preparación actoral y no consecuencia de una situación de calle - crédito @andresando/Instagram

Su historia se convierte en un llamado a romper el silencio sobre la salud mental y a derribar los estigmas que persisten en torno a este tema, especialmente en el mundo del entretenimiento.

Andrés Sandoval enfrenta juicio por presunta violencia intrafamiliar y agresión contra su expareja

Andrés Sandoval enfrenta desde hace varios años un complejo conflicto judicial con su expareja Katty Osorio, también actriz. El caso cobró mayor notoriedad en 2026, cuando ambos volvieron a verse ante un juez en Bogotá durante una nueva fase del proceso legal. Las acusaciones principales formuladas por Osorio giran en torno a presunta violencia intrafamiliar, maltrato emocional y lo que ella ha descrito como “violencia vicaria”, es decir, daño ejercido a través de terceros, en este caso sus hijos.

El historial del conflicto incluye denuncias cruzadas. En 2024, Sandoval denunció a Osorio por presunto abuso sexual infantil, pero la Fiscalía archivó la investigación al no encontrar pruebas, permitiendo a Osorio recuperar la custodia de los menores. Por su parte, Osorio ha sostenido que teme por su seguridad y la de sus hijos, y ha acusado al actor de liderar una “campaña de desprestigio”. Sandoval, en declaraciones públicas, ha insistido en que no existen pruebas en su contra y que el proceso ha afectado profundamente tanto su vida personal como su carrera profesional.

El actor ha recalcado que la Fiscalía ha desestimado algunos de los cargos y ha mostrado fotografías de lesiones que, según su versión, fueron ocasionadas durante discusiones con su expareja. Sandoval también ha denunciado que no ha podido ver a sus hijos durante largos periodos debido a restricciones legales y dificultades económicas, situación que asegura le ha causado un profundo impacto emocional.

Katty Osorio y Andrés Sandoval fueron una pareja feliz, pero actualmente se enfrentan legalmente - crédito Instagram
El conflicto judicial entre Sandoval y Osorio incluye acusaciones de maltrato emocional, violencia vicaria y señalamientos de agresión física y psicológica - crédito Instagram

La disputa legal ha incluido señalamientos de agresión física y psicológica, valoraciones de Medicina Legal y múltiples audiencias en el complejo judicial de Paloquemao. El proceso continúa en curso y sigue bajo la atención pública y mediática, dada la notoriedad de ambos involucrados y la complejidad de las acusaciones.

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