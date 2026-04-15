Supuesto video de Luisa Castro en Brasil desata rumores de que le fue infiel a Westcol: esta sería la identidad del otro hombre

Imágenes de Luisa Castro en Brasil desatan rumores de infidelidad y polémica en su relación con Westcol - crédito @westcol/ Instagram

En los últimos días, la relación entre el streamer colombiano Westcol y la creadora de contenido Luisa Castro ha vuelto a convertirse en tema central de conversación en redes sociales, luego de que circularan imágenes y videos que sugerirían una posible infidelidad por parte de Castro.

La controversia surgió tras la publicación de un clip donde se observa a una mujer, identificada por algunos usuarios como Luisa Castro, en compañía de un hombre en la playa de Brasil. En el video se ve a la pareja compartiendo en un yate y, posteriormente, besándose en la orilla.

El hombre señalado es Ruub, un empresario y creador de contenido nacido en Holanda, conocido en plataformas digitales por mostrar un estilo de vida lujoso y por compartir mensajes motivacionales basados en su historia personal. En varios de sus videos, Ruub relata cómo, a pesar de los desafíos económicos de su infancia, logró alcanzar el éxito en los negocios, lo que le ha permitido llevar una vida ostentosa y rodeada de fiestas y marcas de lujo.

Ruub, empresario y creador de contenido holandés, es el hombre señalado en el video que ha generado debate sobre la relación de Luisa Castro y Westcol - crédito @ruub/ Instagram

La supuesta infidelidad habría tenido lugar en enero de 2026, periodo en el que, según Westcol, ya mantenía una relación con Luisa Castro, aunque ambos aún no la habían hecho pública.

Una publicación en redes sociales que ya cuenta con más de 500 mil interacciones asegura: “Circulan videos y fotos del suceso en Brasil de Luisa castro y un dj “Luisa Castro está en el ojo del huracán tras filtrarse una foto besándose con un DJ en Brasil”.

En el video que circula en redes, que fue para promocionar la fiesta, se ve a Luisa usando una blusa amarilla y una pañoleta en la cabeza en tonos blancos y verdes, mismo look que se le ve en una foto en la que aparentemente se está besando con Ruub.

Según las fotos publicadas por Castro, su viaje a Brasil fue realizado en enero del 2026, fecha en la que tiene una imagen en la que lleva el mismo atuendo del de la foto en la que se le señala serle infiel a Westcol.

Luisa Castro aparece en el video y la foto con una blusa amarilla y pañoleta blanca y verde, el mismo look del momento en que, aparentemente, se besa con Ruub - crédito @leiderconrradoo/ X

Cabe recordar que la pareja oficializó su romance en redes sociales a principios de ese año, luego de meses de especulaciones y tras su encuentro en los Latin Grammy 2025, evento que marcó el inicio de su vínculo sentimental.

No obstante, ante la viralización del material, algunos seguidores han planteado la hipótesis de que las imágenes podrían haber sido alteradas mediante inteligencia artificial, poniendo en duda la veracidad del video y de las fotografías difundidas. Incluso, fue el propio Ruub quien compartió un video en el que confirmaría su presencia en la fiesta en Brasil, aunque no queda claro si la mujer que aparece besándolo es realmente Luisa Castro.

Hasta el momento, ni Ruub, ni Luisa Castro ni Westcol han realizado declaraciones oficiales sobre los hechos. La falta de pronunciamientos ha alimentado aún más la especulación en redes, donde los usuarios debaten sobre la autenticidad de las imágenes y el posible impacto de este episodio en la relación de la pareja.

En medio de la controversia, también se han publicado imágenes de Luisa Castro compartiendo con la influencer Carolina Picorios en un hotel de Brasil, lo que coincide con la fecha de la presunta fiesta. Sin confirmaciones oficiales, el tema sigue generando debate y comentarios divididos entre seguidores y detractores de los protagonistas.

La relación entre Westcol y Luisa Castro empezó a consolidarse tras un viaje conjunto a Las Vegas y la entrega de un obsequio de lujo durante una visita a Guatapé - crédito @westcol/IG

La relación entre Westcol y Luisa Castro comenzó a llamar la atención del público a finales de 2025, aunque ambos ya se movían desde tiempo atrás en los mismos círculos digitales y de creadores de contenido. Según el propio Westcol, el interés por Luisa no surgió de manera repentina. En una transmisión en su canal de Kick, el streamer explicó que “ese gusto venía desde siempre” y que varias personas de su entorno ya conocían de su atracción por la influencer, incluso antes de que existiera cualquier acercamiento sentimental visible para sus seguidores.

El punto de inflexión se dio durante un viaje conjunto a Las Vegas, en el que Westcol celebró el cumpleaños de Luisa Castro en un restaurante y luego la invitó a una rodada en el desierto con otros creadores de contenido.

Este episodio coincidió con la entrega de los Latin Grammy 2025, evento que marcó los primeros rumores sólidos sobre la cercanía entre ambos. Desde ese momento, la frecuencia de sus apariciones públicas y en redes sociales fue en aumento, y las especulaciones sobre un romance crecieron entre los seguidores.

Uno de los gestos que más llamó la atención fue la entrega de un reloj Cartier Santos rosado con diamantes, valorado en más de 10.000 dólares, que Westcol le obsequió a Luisa Castro durante una visita a Guatapé. El streamer se arrodilló para hacer la entrega, lo que muchos interpretaron como una confirmación tácita de su relación. A partir de ahí, circularon imágenes de la pareja besándose y compartiendo momentos juntos, tanto en eventos públicos como en actividades privadas y conciertos, como el de Blessd en Pereira, donde fueron vistos tomados de la mano y compartiendo con amigos.

La pareja hizo oficial su romance en redes sociales a principios de 2026, tras meses de especulaciones y rumores iniciados en los Latin Grammy 2025 - crédito @westcol y @luisa_castro1585/IG

La confirmación oficial llegó cuando Westcol publicó en sus redes sociales una fotografía en la que aparece abrazando a Luisa Castro en la parte trasera de una camioneta, dejando atrás los rumores y haciendo pública la relación.