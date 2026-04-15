Este es el nuevo tramo de la ciclovía de Bogotáo: ya son más de 140 kilómetros para hacer deporte los domingos

La ampliación en la localidad de Suba incorpora 3,22 kilómetros adicionales, conectando importantes sectores como la avenida Boyacá y la calle 183 - crédito Alcaldía de Bogotá

La capital del país tendrá un nuevo tramo vial para que los ciudadanos puedan disfrutar de la popular ciclovía a partir del 19 de abril, lo que representa un avance en la oferta de actividades recreativas al aire libre en Bogota.

La red de rutas habilitadas para bicicletas, peatones y deportistas alcanzó 141,46 kilómetros, luego de que el Instituto Distrital de Recreación y Deporte (Idrd) sumara el nuevo tramo en la localidad de Suba.

La extensión corresponde a 3,22 kilómetros adicionales que ahora conectan sectores como la avenida Boyacá, la calle 183 y barrios como San José de Bavaria, ampliando la cobertura de este sistema recreativo. Esta medida fortalece el carácter inclusivo de la ciclovía, al permitir que un mayor número de ciudadanos tenga acceso a espacios seguros y organizados para ejercitarse, caminar o recorrer la ciudad los domingos y festivos.

La jornada dominical de la ciclovía de Bogotá se realiza sin costo para los usuarios, con horarios de 7:00 a. m. a 2:00 p. m. Durante este lapso, las vías se cierran al tráfico vehicular y se convierten en escenarios de recreación gratuita y promoción de la salud física y mental. El Idrd remarcó que la meta es seguir promoviendo la apropiación cívica del espacio público y fomentar una ciudad activa.

La Ciclovía de Bogotá suma un nuevo tramo y extiende su red a 141,46 kilómetros, fortaleciendo la movilidad sostenible y recreativa de la ciudad. - crédito Idrd

El anuncio oficial, realizado a través de las redes sociales de la entidad, destacó el objetivo de consolidar la ciclovía como uno de los sistemas de rutas recreativas más extensos de América Latina.

“La ciclovía de Bogotá sigue creciendo para que cada vez más personas puedan disfrutarla… Ahora se incorporan 3,22 km que fortalecen este espacio de bienestar y actividad física, alcanzando un total de 141,46 km para que la ciudadanía pueda pedalear, caminar y recorrer la ciudad con tranquilidad”, informó la entidad.

Nuevos sectores conectados y beneficios para la ciudad

Con la ampliación, la ciclovía ahora integra puntos como la calle 170, la calle 175, la carrera 54D, la autopista Norte y espacios comerciales reconocidos como Homecenter, el centro comercial Santa Fe y Alkosto. De esta manera, la red no solo incentiva la movilidad sostenible, sino que también permite a los habitantes de más barrios sumarse a la tradición dominical.

Este crecimiento implica que la capital fortalece su apuesta por la convivencia ciudadana y el uso responsable del espacio público. Familias, deportistas y turistas encuentran en la ciclovía un ambiente seguro y gratuito, preparado para la recreación y el encuentro social.

Cada domingo y festivo, la Ciclovía de Bogotá ofrece recreación gratuita entre 7:00 a.m. y 2:00 p.m., cerrando vías para fomentar la salud física y mental - crédito Idrd

El programa, vigente desde hace décadas, mantiene su atractivo por la facilidad de acceso y la variedad de actividades que ofrece. Por este motivo, la ciclovía sigue siendo uno de los planes preferidos para quienes buscan ejercitarse o simplemente conectarse con la ciudad en un entorno diferente al habitual tránsito vehicular.

Ciclovía: un plan emblemático que promueve la ciudad activa

La popularidad sostenida de la ciclovía obedece a su carácter gratuito e incluyente, que permite la participación de personas de todas las edades y perfiles. Cada fin de semana, miles de residentes y visitantes aprovechan la oportunidad de recorrer Bogotá sobre ruedas o a pie, en un espacio concebido para el bienestar físico y la integración social.

El Idrd resume su propósito en el lema “Sin ti no pasa Bogotá, mi ciudad, mi casa”, una consigna que busca motivar el sentido de pertenencia y el cuidado de los espacios comunes. El éxito de la ciclovía, según la entidad, reside en la participación activa de la ciudadanía, que transforma las calles en escenarios de encuentro y vida saludable.

Con la reciente ampliación, la capital reafirma su liderazgo regional en materia de recreación urbana y movilidad no motorizada, apostando por una ciudad más sana, conectada y participativa.