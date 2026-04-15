Millonarios vs. Boston River: hora y dónde ver el partido del cuadro azul por la Copa Sudamericana

Millonarios viene de empatar el clásico capitalino ante Santa Fe-crédito Lina Gasca/Colprensa

Millonarios, que vuelve a la acción en la Copa Sudamericana, tendrá una prueba de fuego junto a su hinchada en el estadio El Campín de Bogotá.

El rival será Boston River, de Uruguay, equipo dirigido por un viejo conocido y jugador que supo ganarse el cariño de la hinchada “Embajadora” en el 2012: el exdefensor uruguayo Ignacio Ithurralde.

Los Embajadores vuelven a la acción en la Copa Sudamericana

David Mackaslister Silva se perfila como un posible titular ante el equipo dirigido por Ignacio Ithurralde-crédito Lina Gasca/Colprensa

El partido se jugará el 15 de abril de 2026 a partir de las 9:00 p. m. (hora de Colombia) en el estadio El Campín de Bogotá, y se podrá ver en exclusiva a través de las pantallas de Dsports y de la aplicación de DGO.

El árbitro del partido será el ecuatoriano Guillermo Guerrero, y estará acompañado en la sala VAR por su compatriota Gabriel González.

Cómo vienen ambos equipos al encuentro

Millonarios

Millonarios tuvo la opción más clara en el primer tiempo del clásico de Bogotá de la fecha 16 de la Liga BetPlay - crédito Colprensa - Lina Gasca

El cuadro Embajador empató en la edición número 346 del clásico capitalino a un gol ante Santa Fe, el 12 de abril de 2026.

El gol inicial para Millonarios llegó por intermedio de Sebastián Valencia al minuto 60 del juego, pero Hugo Rodallega empató las acciones al 78 de partido.

De esta forma, los dirigidos por Fabián Bustos tendrán que sumar ante América de Cali, en su visita al Pascual Guerrero de Cali, y con la preocupación de acumular cuatro juegos sin conocer la victoria.

A continuación, así viene el cuadro Azul en sus últimos cinco juegos:

12 de abril de 2026 - Liga BetPlay: Millonarios 1-1 Independiente Santa Fe

7 de abril de 2026 - Copa Sudamericana: O’Higgins 2-0 Millonarios

2 de abril de 2026 - Liga BetPlay: Jaguares de Córdoba 1-0 Millonarios

30 de marzo de 2026 - Liga BetPlay: Millonarios 2-2 Fortaleza

21 de marzo de 2026 - Liga BetPlay: Once Caldas 1-4 Millonarios

En lo que se refiere al debut en Copa Sudamericana, hay que recordar que Millonarios cayó por 2-0 ante O’Higgins con los goles de Arnaldo Castillo al minuto 12 y de Francisco González al 83 de partido.

Estos son los convocados de Millonarios para el partido ante Boston River:

Los dirigidos por Fabián Bustos para el duelo ante el equipo uruguayo por la segunda fecha de la Copa Sudamericana-crédito @MillosFCoficial/X

Arqueros

Guillermo de Amores

Diego Novoa

Defensores

Carlos Sarabia

Samuel Martín

Édgar Elizalde

Danovis Banguero

Sebastián Valencia

Andrés Llinás

Álex Moreno Paz

Volantes

Carlos Darwin Quintero

Dewar Victoria

David Mackalister Silva

Rodrigo Ureña

Mateo García

Stiven Vega

Sebastián del Castillo

Álex Castro

Delanteros

Falcao García

Beckham Castro

Leonardo Castro

Julián Angulo

Rodrigo Contreras

Jorge Cabezas Hurtado

Boston River

Boston River será el rival de Millonarios en El Campín por la Copa Sudamericana el 15 de abril - crédito Boston River

Por los lados de Boston River, tampoco viene en un buen momento tras sumar su segunda derrota en línea, el 11 de abril de 2026 ante Defensor Sporting.

Con los goles de Alexander Machado al minuto 35 y de Facundo Castro al 64 de partido, “El Sastre” (apodo acuñado en 1939 a Boston River debido a la admiración que tenían los fundadores del club por el club de fútbol de esa época, Sastrería Boston), cayó por en el campeonato uruguayo.

En lo que se refiere al debut de la Copa Sudamericana, cayó en el estadio Centenario por 1-0 ante São Paulo con la anotación de Damián Bobadilla al 61 de partido.

A continuación, así viene Boston River en sus últimos cinco partidos:

11 de abril de 2026 - Liga Uruguaya de Fútbol: Defensor Sporting 2-0 Boston River

7 de abril de 2026 - Copa Sudamericana: Boston River 0-1 São Paulo

3 de abril de 2026 - Liga Uruguaya de Fútbol: Boston River 4-1 Montevideo Wanderers

30 de marzo de 2026 - Liga Uruguaya de Fútbol: Juventud 1-2 Boston River

25 de marzo de 2026 - Liga Uruguaya de Fútbol: Boston River 0-2 Peñarol

En lo que se refiere al historial directo, esta será la primera ocasión que colombianos y uruguayos jueguen en torneos Conmebol.

Para hablar del balance de Millonarios jugando ante equipos uruguayos en Bogotá en torneos continentales, hay que destacar el balance de cinco victorias y tan solo una derrota ante clubes de dicho país.

26 de julio de 1988 - Copa Libertadores: Millonarios 3-0 Montevideo Wanderers

29 de julio de 1988 - Copa Libertadores: Millonarios 6-1 Nacional de Montevideo

14 de abril de 1997 - Copa Libertadores: Millonarios 1-2 Peñarol

23 de abril de 1997 - Copa Libertadores: Millonarios 2-0 Peñarol

23 de mayo de 2023 - Copa Sudamericana: Millonarios 3-1 Peñarol