En Colombia los millonarios se están fugando, según estudio: cifras recientes de migración de acaudalados son negativas

Los superricos de Colombia estarían buscando otros destinos, fuera del país - crédito Juan Páez/Colprensa

La consultora Henley & Partners proyectó que Colombia podría convertirse en uno de los países latinoamericanos más afectados por el éxodo de grandes patrimonios durante 2026, tras registrar que 150 millonarios abandonaron el país en 2025.

El estudio advirtió que la salida de millonarios afecta a economías como Brasil, México, Argentina y Colombia, donde factores económicos, políticos y fiscales socavan la confianza de quienes gestionan grandes fortunas.

El fenómeno respondería, de la misma manera, a la percepción de riesgo entre individuos con alto poder adquisitivo, que han optado por migrar su residencia o modificar la estructura de sus inversiones.

Así lo informó el medio empresarial Portafolio en su cobertura reciente sobre tendencias de migración de capital en América Latina.

150 millonarios se fueron del país en 2025, principalmente, a Estados Unidos - crédito Henley&Partners

Según reportó el medio, en Colombia, la incertidumbre política interna, en un año electoral como 2026, podría intensificar la percepción de riesgo por parte de estos patrimonios, que anticipan escenarios menos previsibles y buscan proteger su capital.

En términos generales, el estudio afirmó que en los países que reportaron número negativos en el flujo migratorio de la riqueza, “las familias con un alto patrimonio neto deciden mudarse por diversas razones, entre las que se incluyen:

Seguridad y protección.

Preocupaciones financieras.

Impuestos.

Jubilación.

Oportunidades laborales y empresariales.

Factores relacionados con el estilo de vida, como el clima, la naturaleza y el paisaje.

Oportunidades escolares y educativas.

Atención médica.

Nivel de vida.

Una de las claves identificadas por el medio es la inquietud ante posibles reformas tributarias y el impacto de medidas como el decreto de emergencia económica propuesto por el Gobierno Nacional, que contemplaba aumentos en el impuesto al patrimonio.

También influyen las fluctuaciones económicas y cambiarias, así como las presiones sobre los balances fiscales.

De acuerdo con el análisis que publicó el medio financiero, muchos individuos de alto patrimonio trasladan activos a jurisdicciones con regímenes fiscales más predecibles y estables, buscando seguridad jurídica y ventajas tributarias.

Henley & Partners aseguró que entre los destinos preferidos se encuentran Estados Unidos, España y Portugal, que han emergido como receptores de este tipo de capital.

Millonarios se seguirán yendo del país - crédito Henley&Partners

Pero no solo estos tres destinos son los que reciben millonarios colombianos. Hay otros como las Islas Caimán, Costa Rica y Panamá, que son elegidos por los poseedores de grandes capitales.

“En América Latina, se prevé que Brasil (-1200) y Colombia (-150) sufran una considerable fuga de riqueza, siendo los destinos más populares para los millonarios que abandonan el país Estados Unidos (especialmente Florida), Portugal, las Islas Caimán, Costa Rica y Panamá”, se leyó en el estudio.

El empresario Gustavo Aponte Fonnegra había recibido amenazas de muerte, al parecer, por grupos ilegales

El asesinato de Gustavo Andrés Aponte, empresario del sector arrocero, ocurrido frente a un gimnasio en la calle 85 con carrera 7, en el norte de Bogotá, expuso que la víctima había denunciado amenazas de grupos armados ilegales.

Según declaró el periodista Felipe Arias en entrevista con La FM, su amigo le confesó que recibía llamadas intimidatorias y temía desplazarse al departamento del Tolima por la presencia de estos grupos.

“Él tenía susto de ir a las tierras en Tolima, pero era el único temor que tenía. Yo le pregunté por qué solo andaba con dos escoltas y me respondía: ‘Yo estoy con Dios y con la Virgen, me dedico a obras sociales, lo único que hago es rezar’. Desestimó esas amenazas de las que me habló”, detalló el periodista.

Gustavo Andrés Aponte Fonnegra fue asesinado a tiros cuando salía del gimnasio, en la calle 85 con carrera 7, norte de Bogotá - crédito Fedearroz y @mercyblog123/X

Aponte había manifestado preocupación por el resurgimiento de actividades de grupos armados ilegales en la región, una situación que, según Arias, el empresario ya había vivido décadas atrás.

“Me decía que estaba volviendo a pasar algo que vivió hace 30 años”, agregó el periodista, amigo del empresario.

De acuerdo con el relato de Arias, la última conversación entre ambos se produjo días antes del crimen, cuando planificaban una campaña de ayuda para los afectados por las inundaciones en Córdoba.

“Siempre que yo llamaba a Gustavo, porque sabía su calidad de empresario, él me apoyaba con campañas y con todo. Lamentablemente, esa cita no se cumplió”, expresó el presentador en el diálogo. El encuentro estaba agendado para el 12 de febrero de 2026.

El ataque sicarial también cobró la vida de Luis Gabriel Gutiérrez, escolta y expolicía, que acompañaba a Aponte en el momento en el que el sicario abordó a la víctima. Los investigadores analizan un video en el que se observa al presunto sicario recorriendo la zona y hablando por teléfono minutos antes de accionar un arma de 9 milímetros.