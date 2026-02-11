Colombia

Salario mínimo 2026: empresas en Colombia no aguantaron el aumento y cambiaron la forma de pago para estos empleados

Las compañías siguen evaluando alternativas ante el impacto del incremento decretado por el Gobierno Petro

El alza del salario mínimo
El alza del salario mínimo impulsa cambios salariales y automatización en empresas colombianas - crédito Colprensa

El aumento del Salario Mínimo Legal Vigente (SMLV) decretado por el Gobierno nacional, que alcanzó un 23% en 2026, llevó a que las empresas en Colombia implementaran cambios en su nómina. Precisamente, un estudio de la Federación Colombiana de Gestión Humana (Acrip) confirmó que el 14% de las compañías optaron por trasladar los salarios integrales a ordinarios para mitigar el impacto financiero.

Del mismo modo, la situación desató dudas entre los empresarios, debido a que más del 50% de las compañías aún no han definido si mantendrán o modificarán este esquema salarial ante el fuerte incremento que desató todo tipo de reacciones entre los diferentes sectores a finales de 2025.

El análisis, realizado con la participación de más de 200 organizaciones de diferentes regiones y tamaños, evidencia que el sector empresarial sigue evaluando alternativas frente al alza del SMLV.

Los más afectados por estos
Los más afectados por estos cambios en los salarios serían los gerentes - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

En cargos de alta gerencia, el 26% de las empresas que aplican el modelo de salario integral planean pasarlo a régimen nominal, mientras que el 18% lo mantendría. Para la gerencia media, el 39% realizaría el cambio a salario ordinario y el 7% conservaría el esquema integral. En el caso de la gerencia general, el 25% de las organizaciones consultadas mantendría el régimen integral.

Del mismo modo, el estudio demostró que el 32% de las compañías implementó recortes de gastos y medidas de austeridad para contrarrestar el incremento del SMLV, mientras que el 24% apostó por la automatización de procesos mediante inteligencia artificial.

Además, se confirmó que algunas empresas han optado por limitar los aumentos salariales a aquellos colaboradores que reciben el mínimo, así como ajustar estructuras salariales, renegociar tarifas con proveedores, o incrementar precios para poder suplir los gastos de nómina.

Ante este panorama se pronunció Juan Carlos Ramírez, presidente de la Federación Colombiana de Gestión Humana (Acrip), que explicó lo siguiente: “El incremento desmedido del salario mínimo decretado por el Gobierno ha impactado las finanzas de las empresas, llevándolas a crear estrategias para mitigar su impacto. Con este análisis evidenciamos que los esquemas salariales, la empleabilidad y, en algunos casos, el precio final de los consumidores o usuarios, son los más afectados”.

Empresas en Colombia enfrentan retos
Empresas en Colombia enfrentan retos para mantener competitividad salarial tras incremento del SMLV - crédito Colprensa

Así también, se dio a conocer que el estudio indicó que el 82,4% de las empresas consultadas planea incrementar los salarios en 2026, el 14,8% aún no ha tomado una decisión y el 2,9% ya determinó que no los aumentará. Por otro lado, se confirmó que el 47,1% de las organizaciones realizó los ajustes en enero, el 22,8% los hará en febrero, el 15% en marzo y el 9,2% en abril mientras se adecúan gradualmente a la nueva realidad.

En cuanto a los incrementos, el análisis indicó que el personal base tendrá el mayor aumento, con un promedio del 13,3%, superando en más de cinco puntos porcentuales la proyección establecida en diciembre de 2025, antes de conocerse el alza del SMLV. Los incrementos para el personal técnico serán del 8,2%, para los profesionales del 6,9%, gerencia media del 6,4% y alta gerencia del 6,3%. Para estos últimos, la expectativa de incremento en diciembre de 2025 era del 6%.

El ajuste del salario mínimo
El ajuste del salario mínimo desafía la sostenibilidad financiera y obliga a las organizaciones a revisar estructuras, recortar gastos y tomar decisiones - crédito Colprensa

Sobre los incrementos, Ramírez aseguró: “Una de las principales conclusiones que resulta de este estudio es que, aunque el Gobierno nacional haya decidido incrementar el SMLV en un 23%, el mercado laboral no tiene la capacidad financiera de aumentar los salarios a ese nivel”.

Entre los principales retos para el año en curso, las empresas se refirieron a la necesidad de mantener la competitividad salarial y nivelar los sueldos técnicos para evitar que queden por debajo del personal base.

