Senadora Aida Quilcué habló tras ser secuestrada por las disidencias de las Farc: “Gracias a Dios y a los espíritus”

La congresista fue retenida junto a su esquema de seguridad cuando se movilizaba por una de las vías del Cauca

La congresista estuvo secuestrada durante alrededor de tres horas - crédito Ejército Nacional

El 10 de febrero, durante tres horas, fue secuestrada la senadora Aida Quilcué por las disidencias de “Iván Mordisco” cuando se movilizaba por la vía que conecta a los municipios de Inza y Totoró.

Con ayuda de la comunidad, sobre las 4:30 p. m. se registró la liberación de Quilcué, que minutos después se reencontró con sus familiares mientras era custodiada por hombres del Ejército Nacional.

Precisamente, a las 6:00 p. m. la congresista atendió a los medios de comunicación junto con el brigadier general Hernando Javier Africano López en el Cantón Militar Hilario López, en las instalaciones de la tercera brigada del Ejército Nacional.

Las palabras de la congresista Quilcué tras ser liberada

La senadora se reencontró con su familia minutos después de haber sido liberada - crédito Ejército Nacional

En primer lugar, la congresista agradeció a las personas que se pronunciaron pidiendo su liberación, reconociendo que la presión que se ejerció en la zona fue lo que provocó que fuera liberada tras su retención por parte de hombres armados.

“Tenía que pasar esa situación el día de hoy. Gracias a Dios y a los espíritus estoy bien. Agradecer a la guardia indígena, a la fuerza pública y la solidaridad que se movió. La presión hizo que saliéramos de ahí”.

Quilcué reveló detalles de lo registrado en la tarde del 10 de febrero cuando se movilizaba junto con su esquema de seguridad en una camioneta que fue abandonada en una vía del Cauca.

“No se identificaron, pero sé que era un grupo armado; nos cogieron en un sitio solo, nos llevaron, pero ya estamos a salvo”.

Quilcué habló ante los medios de comunicación horas después de ser liberada - crédito Ejército Nacional

Así fue la liberación de la senadora

El operativo de liberación se registró en el páramo de Guanacas, en la parte alta del municipio de Inzá, una zona de acceso complicado. El alcalde municipal, Delio Trujillo, confirmó que la recuperación de la senadora fue el resultado de una acción conjunta entre ciudadanía, guardia indígena, autoridades tradicionales y fuerza pública.

Trujillo explicó que la presión ejercida por estos actores permitió localizar a la congresista, quien fue hallada junto a dos integrantes de su esquema de seguridad en un sector sin señal de telefonía ni comunicación por radio.

Tras el contacto inicial, las autoridades confirmaron que la senadora Quilcué estaba en buen estado físico y tranquila, según relató el alcalde tras hablar con ella. Eduin Mauricio Capaz Lectamo, del Consejo Regional Indígena del Cauca, resaltó la peligrosidad de la zona y recordó que allí han ocurrido anteriormente varios hechos que han afectado a comuneros y ciudadanos.

La senadora fue resguardada por el ejército tras ser liberada - crédito Ejército Nacional

¿Quién es Aida Quilcué?

Aida Quilcué es una lideresa indígena del pueblo Nasa nacida en el Cauca. Durante su vida ha enfrentado grandes desafíos personales y políticos. Está formada como enfermera, profesión que ejerció en su comunidad antes de dedicarse de lleno al trabajo organizativo y la defensa de los derechos indígenas.

Su activismo se consolidó en el Consejo Regional Indígena del Cauca (Cric), donde promovió la autonomía y la defensa del territorio. En 2008 su esposo, Edwin Legarda, fue asesinado tras recibir varios disparos cuando transportaba a Quilcué, que había recibido amenazas por su papel en la Minga Social y Comunitaria.

Este hecho marcó profundamente su vida y la de su hija, pero no detuvo su lucha. Como senadora por el partido Mais, Quilcué ha defendido la paz, los derechos colectivos, el territorio y la justicia social, siendo una de las voces más reconocidas del movimiento indígena colombiano.

Por parte del Gobierno nacional, el presidente Gustavo Petro afirmó que la retención de la congresista es un “grito de guerra” de las disidencias contra las comunidades indígenas.

“Si no la sueltan, es un grito de guerra contra todos los indígenas del Cauca y del país. Enorme error que cometieron las Farc, que mataron a sus autoridades religiosas por no entender la diferencia, algo en lo que me he vuelto experto. Nos entendemos entre diferentes y aquí tenemos algo; ojalá se resuelva rápido, o si no, han cruzado una línea roja que es volver a lo que hicieron los españoles, exterminar a los pueblos a través de sus baluartes”, fueron las palabras del mandatario después de que se confirmó el secuestro de Quilcué en la tarde del 10 de febrero.

