Nicolás Arrieta sorprendió con revelación sobre el manejo de su dinero en ‘La casa de los famosos’: “Mi mujer me gobierna”

El clip que se viralizó en redes sociales demuestra que la cercanía del creador de contenido con su pareja va mucho más allá de un interés romántico, pues ella le ayuda a manejar su dinero - crédito TikTok

La confesión de Nicolás Arrieta sobre su vida financiera dentro de La casa de los famosos Colombia llamó la atención tanto de sus compañeros como de los espectadores del popular concurso, que no dejaron pasar por alto sus declaraciones y las viralizaron rápidamente en las plataformas digitales.

El creador de contenido se refirió a la dinámica que tiene con su pareja sentimental para el manejo de sus ganancias, producto de su trabajo en redes sociales, teniendo en cuenta que los dos se dedican a esta actividad y él es reconocido a nivel nacional desde la llamada época dorada de YouTube.

El polémico participante se encontraba en medio de una conversación con Eidevin López y Yuli Ruiz, cuando habló del manejo de su dinero, lo que desató revuelo a través de las diferentes plataformas digitales, donde los internautas no dudaron en expresar su opinión sobre sus declaraciones.

El creador de contenido desató risas y empatía al contar que es Manuela Ortiz quien toma todas las decisiones sobre su dinero - crédito Cortesía Canal RCN

En medio del diálogo, el famoso dijo lo siguiente: “Mi novia maneja mis finanzas. Entonces, si tengo plata por ahí ahora me dicen: ‘De dónde sacaste plata’ y yo: ‘Por ahí’ y le tengo que mostrar de dónde saqué el dinero”, admitió el creador de contenido.

Estas palabras demostraron que las decisiones sobre el dinero en su vida personal quedan en manos ajenas: “No ves que ahorita yo no manejo mis finanzas y a mí ya no me permiten tener dinero”, dijo, lo que desató comentarios sobre el manejo del premio de La casa de los famosos, en dado caso de que se convierta en el ganador de la temporada.

La frase más sorpresiva de todo el diálogo para sus compañeros y seguidores fue: “Mi novia maneja mis finanzas”, demostrando así que su pareja sentimental lo ayuda mucho más allá de la grabación de sus videos y la administración de sus cuentas en las plataformas digitales.

La reacción en redes a esta revelación fue inmediata, debido a que los seguidores del formato se pronunciaron con una gran cantidad de comentarios que expresaron sorpresa, admiración y hasta humor. Entre los mensajes destacados, algunos usuarios de TikTok, donde el video se viralizó ampliamente dijeron: “Jajajajajja! Me encanta! Y esa novia vale oro”, “Le toca ser juicioso, lo sabe y lo dice” y “El clásico Mi mujer me gobierna”.

Nicolás Arrieta vuelve a sorprender en La casa de los famosos Colombia al hablar de su romance con Manuela Ortiz - crédito @manuelaortizsantacruz/IG

Cabe mencionar que la atención en las búsquedas de las redes sociales se ha centrado en Manuela Ortiz, novia de Nicolás Arrieta, que agregó lo siguiente en medio de su conversación con sus compañeros: “Si quiero ganarme este premio, si llega a entrar la plata que me va a entrar me la voy a gastar en fiesta. Yo no voy a controlar nada, me voy a volver loco. No, no sé quién sabe”, resaltando que por esta razón es que una persona adicional está atenta a sus gastos.

¿Quién es la novia de Nicolás Arrieta?

La pareja del famoso creador de contenido se llama Manuela Ortiz y es comunicadora social, periodista y también creadora digital. La joven no solo es reconocida por su relación con el famoso, sino porque mantiene una comunidad numerosa en sus plataformas digitales.

Su contenido gira en torno a su estilo de vida, su afición a los tatuajes y el baile. Además, desde que Nicolás empezó su participación en el reality, ella ha respaldado públicamente cada avance.

Manuela Ortiz apoya a Nicolás Arrieta en cada paso y él la recuerda en 'La casa de los famosos Colombia' - crédito @manuelaortizsantacruz/IG

En tono humorístico, Manuela ha respondido a aquellas seguidoras que la denominan en redes como la pareja de “su novio”, teniendo en cuenta que el famoso cuenta con una gran cantidad de admiradores, no solo por su característico humor, sino por su estilo irreverente. Pese a los elogios para su novio, la joven ha asegurado que “puede compartirlo”.