Colombia

Nicolás Arrieta sorprendió con revelación sobre el manejo de su dinero en ‘La casa de los famosos’: “Mi mujer me gobierna”

Los internautas reaccionaron con humor a las declaraciones del popular creador de contenido

Guardar
El clip que se viralizó en redes sociales demuestra que la cercanía del creador de contenido con su pareja va mucho más allá de un interés romántico, pues ella le ayuda a manejar su dinero - crédito TikTok

La confesión de Nicolás Arrieta sobre su vida financiera dentro de La casa de los famosos Colombia llamó la atención tanto de sus compañeros como de los espectadores del popular concurso, que no dejaron pasar por alto sus declaraciones y las viralizaron rápidamente en las plataformas digitales.

El creador de contenido se refirió a la dinámica que tiene con su pareja sentimental para el manejo de sus ganancias, producto de su trabajo en redes sociales, teniendo en cuenta que los dos se dedican a esta actividad y él es reconocido a nivel nacional desde la llamada época dorada de YouTube.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El polémico participante se encontraba en medio de una conversación con Eidevin López y Yuli Ruiz, cuando habló del manejo de su dinero, lo que desató revuelo a través de las diferentes plataformas digitales, donde los internautas no dudaron en expresar su opinión sobre sus declaraciones.

El creador de contenido desató
El creador de contenido desató risas y empatía al contar que es Manuela Ortiz quien toma todas las decisiones sobre su dinero - crédito Cortesía Canal RCN

En medio del diálogo, el famoso dijo lo siguiente: “Mi novia maneja mis finanzas. Entonces, si tengo plata por ahí ahora me dicen: ‘De dónde sacaste plata’ y yo: ‘Por ahí’ y le tengo que mostrar de dónde saqué el dinero”, admitió el creador de contenido.

Estas palabras demostraron que las decisiones sobre el dinero en su vida personal quedan en manos ajenas: “No ves que ahorita yo no manejo mis finanzas y a mí ya no me permiten tener dinero”, dijo, lo que desató comentarios sobre el manejo del premio de La casa de los famosos, en dado caso de que se convierta en el ganador de la temporada.

La frase más sorpresiva de todo el diálogo para sus compañeros y seguidores fue: “Mi novia maneja mis finanzas”, demostrando así que su pareja sentimental lo ayuda mucho más allá de la grabación de sus videos y la administración de sus cuentas en las plataformas digitales.

La reacción en redes a esta revelación fue inmediata, debido a que los seguidores del formato se pronunciaron con una gran cantidad de comentarios que expresaron sorpresa, admiración y hasta humor. Entre los mensajes destacados, algunos usuarios de TikTok, donde el video se viralizó ampliamente dijeron: “Jajajajajja! Me encanta! Y esa novia vale oro”, “Le toca ser juicioso, lo sabe y lo dice” y “El clásico Mi mujer me gobierna”.

Nicolás Arrieta vuelve a sorprender
Nicolás Arrieta vuelve a sorprender en La casa de los famosos Colombia al hablar de su romance con Manuela Ortiz - crédito @manuelaortizsantacruz/IG

Cabe mencionar que la atención en las búsquedas de las redes sociales se ha centrado en Manuela Ortiz, novia de Nicolás Arrieta, que agregó lo siguiente en medio de su conversación con sus compañeros: “Si quiero ganarme este premio, si llega a entrar la plata que me va a entrar me la voy a gastar en fiesta. Yo no voy a controlar nada, me voy a volver loco. No, no sé quién sabe”, resaltando que por esta razón es que una persona adicional está atenta a sus gastos.

¿Quién es la novia de Nicolás Arrieta?

La pareja del famoso creador de contenido se llama Manuela Ortiz y es comunicadora social, periodista y también creadora digital. La joven no solo es reconocida por su relación con el famoso, sino porque mantiene una comunidad numerosa en sus plataformas digitales.

Su contenido gira en torno a su estilo de vida, su afición a los tatuajes y el baile. Además, desde que Nicolás empezó su participación en el reality, ella ha respaldado públicamente cada avance.

Manuela Ortiz apoya a Nicolás
Manuela Ortiz apoya a Nicolás Arrieta en cada paso y él la recuerda en 'La casa de los famosos Colombia' - crédito @manuelaortizsantacruz/IG

En tono humorístico, Manuela ha respondido a aquellas seguidoras que la denominan en redes como la pareja de “su novio”, teniendo en cuenta que el famoso cuenta con una gran cantidad de admiradores, no solo por su característico humor, sino por su estilo irreverente. Pese a los elogios para su novio, la joven ha asegurado que “puede compartirlo”.

Temas Relacionados

Nicolás ArrietaNicolás Arrieta noviaNicolás Arrieta parejaLa casa de los famososLa casa de los famosos ColombiaColombia-EntretenimientoColombia-Noticias

Más Noticias

Gobernador de Córdoba respondió a Petro tras culpar a la hidroeléctrica de Urrá por inundaciones en la región: “No busquen culpables aguas arriba”

Las intensas precipitaciones que han provocado desbordamientos, evacuaciones y daños en amplias zonas del departamento provocaron un cruce de declaraciones sobre la responsabilidad y las acciones institucionales frente a la emergencia

Gobernador de Córdoba respondió a

Cierres y daños en vías por lluvias afectan la movilidad, Gobierno refuerza monitoreo en Córdoba y otras regiones: estos son los puntos críticos

Un despliegue de recursos y personal técnico busca evaluar daños, remover obstáculos y restablecer el tránsito seguro en los territorios donde la emergencia ha generado mayores interrupciones para el transporte

Cierres y daños en vías

Oficializan becas para 900 estudiantes que podrán cursar maestrías y doctorados en Colombia sin necesidad de endeudarse

La iniciativa pública permitirá que comunidades indígenas, afrocolombianas y jóvenes de zonas rurales se integren al desarrollo de áreas tecnológicas estratégicas en el país

Oficializan becas para 900 estudiantes

Estos son los ocho subsidios a los que pueden acceder las madres cabeza de familia de Colombia en 2026

Actualizar los datos en Sisbén IV permitirá a estas personas recibir incentivos en dinero, vivienda y educación en cada convocatoria oficial

Estos son los ocho subsidios

Plan tortuga en Migración Colombia prende alertas en El Dorado: tenga en cuenta estas recomendaciones antes de viajar

Una protesta interna de funcionarios podría ralentizar los controles de salida en el aeropuerto, por lo que autoridades y aerolíneas piden a los viajeros anticiparse, cumplir los trámites digitales y llegar con mayor margen de tiempo

Plan tortuga en Migración Colombia
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

El poder de los grupos

El poder de los grupos armados en Cauca: una muestra del déficit de la Paz Total del Gobierno Petro

‘Naín’, líder de las Autodefensas de la Sierra Nevada, estaría paseando a sus anchas en moto por Santa Marta: video habría sido grabado por su novia ‘La Bebesita’

Subintendente de la Policía fue asesinado por francotirador en Norte de Santander: helicóptero en el que intentaron evacuarlo también fue atacado

Las cuentas pendientes que le habrían cobrado al excapo Santiago Gallón Henao en México: el papel de la mafia irlandesa y “Fresa”, de la Nueva Familia Michoacana

Se conoce nuevo video del brutal ataque contra dos escoltas del senador Jairo Castellanos en Arauca: criminales sonreían

ENTRETENIMIENTO

Kunno, de ‘La casa de

Kunno, de ‘La casa de los famosos’, respondió los ataques de Yina Calderón: “Estás perdiendo el tiempo”

Ella es la modelo barranquillera que apareció en el Super Bowl junto a Bad Bunny y llevó la bandera de Colombia

Karina García reaccionó a polémico comentario sobre Mariana Zapata en ‘La casa de los famosos’: “Plato típico”

Youtuber extranjero elogió el sistema de direcciones en las ciudades de Colombia y lo comparó con el de Estados Unidos: “Es brillante”

Críticas a la hija de Daddy Yankee por asegurar que Bad Bunny es el mejor artista de Puerto Rico: le recordaron el legado de su padre

Deportes

La selección Colombia clasificó al

La selección Colombia clasificó al hexagonal final del Sudamericano Femenino Sub-20: venció a Uruguay por 2-0

Así está el grupo de la selección Colombia en el Sudamericano Femenino sub-20: enorme salto de la Tricolor

Cuándo será el próximo partido de la selección Colombia femenina sub-20: este será su rival en el Sudamericano de Paraguay

Georgina Murillo, el nuevo talento colombiano de exportación que brilló en la Liga Femenina: “La experiencia que tuve fue buena”

Falcao reveló su mayor sueño: “Quería ganar el Balón de Oro en mi mejor momento”