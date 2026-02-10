‘Influencer’ colombiana expone una modalidad de robo en hoteles de Brasil: “Robaron los datos de mi tarjeta sin haberla sacado”

La mujer denunció que pese a no usar su tarjeta, le robaron los datos - crédito @sofiaduarterosas / TikTok

La creadora de contenido Sofía Duarte relató a sus seguidores de TikTok una advertencia tras sufrir el robo de los datos de su tarjeta de crédito durante unas vacaciones en Brasil.

Según detalló en un video, todo ocurrió a pesar de no haber utilizado físicamente la tarjeta: “Me robaron los datos de mi tarjeta de crédito sin nunca haberla sacado de mi tarjetero, sin haberla utilizado, sin haber espichado ningún link, sin haber hecho nada”, explicó.

Duarte llevaba varias tarjetas, incluida una francesa, y afirmó que habitualmente paga con Apple Pay, sin extraer sus tarjetas del tarjetero. Solo realizó una compra presencial con la tarjeta francesa en una tienda de lujo.

Al regresar al hotel, notó en su extracto “un montón de cargos súper pequeños” y percibió que el banco rechazaba repetidos intentos de compra en Brasil.

La influencer detalló que: “En aproximadamente diez minutos se intentaron hacer unas treinta compras, todas con montos superpequeños”. Al revisar la aplicación bancaria, bloqueó la tarjeta. Tras investigar, el banco le explicó que probablemente alguien con acceso a la habitación hotelera tomó una foto a la tarjeta guardada en su habitación.