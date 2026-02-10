Al interior del Cecot, la megacárcel de El Salvador que inspira propuestas en Colombia

Díaz estuvo frente a los pandilleros presos en El Salvador - crédito @PlanetaJuan/YouTube

En su recorrido por El Salvador, el creador de contenido Juan Díaz, más conocido como Planeta Juan, tuvo la oportunidad de ver cómo es el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), una de las prisiones más grandes de Latinoamérica.

Con capacidad para 40.000 reclusos, la megacárcel construida y estrenada durante el Gobierno de Nayib Bukele sigue siendo un tema polémico en la región, puesto que algunas figuras políticas mencionan que es la solución para terminar con la delincuencia, mientras otros aseguran que allí se registran irregularidades ligadas al trato de los prisioneros que violan lo regulado en el ámbito de los derechos humanos.

Debido a que hay candidatos a la Presidencia de Colombia que han prometido construir cárceles similares en caso de ser elegidos por los ciudadanos, el youtuber decidió visitar el Cecot, en El Salvador, y conocer los secretos que tiene el lugar.

Con permiso del Gobierno nacional, Díaz grabó todo el proceso por el que tuvo que pasar antes de ingresar a la cárcel, lo que incluyó el paso por varios filtros de seguridad y hasta un espacio en el que fue esposado por uno de los guardianes.

Los recluidos en el Cecot no volverán a ver el sol o la luna - crédito @PlanetaJuan/YouTube

El recorrido del colombiano fue guiado por Belarmino García, director del Cecot, que se encargó de hablar sobre la postura oficial que se tiene en el país sobre el trato que reciben los reclusos en la prisión.

Tras pasar por los filtros de seguridad, el colombiano fue informado sobre la seguridad que se tiene en el lugar, que incluye que los guardianes protegen su rostro en todo momento por miedo a represalias contra sus familiares.

Los uniformados trabajan cinco días (duermen en la cárcel) y descansan el mismo número de jornadas; además, el espacio incluye una zona en la que, a través de las huellas dactilares, se confirma la identidad de todos los reclusos y la condena que deben cumplir.

Durante poco menos de 30 minutos, Díaz recorrió un pabellón en el que los reclusos duermen en camas de asfalto y tiene una luz tenue durante toda la jornada, puesto que los condenados no volverán a ver el sol o la luna hasta que termine su castigo.

El colombiano fue testigo del trato que reciben los reclusos en el Cecot - crédito @PlanetaJuan/YouTube

Sumado a ello, conoció una celda pequeña en la que son retenidos los internos que tengan un mal comportamiento, contrario a los que viven en el pabellón; en ese espacio todo es oscuridad durante al menos 30 días, tiempo mínimo del castigo.

Díaz pidió hablar con uno de los internos, pero en cambio conoció la historia de cuatro recluidos, cada uno con condena de más de 100 años, es decir, que no saldrán con vida del Cecot. El director del centro carcelario le explicó al youtuber que los cuatro criminales habían perpetrado masacres, incluyendo un caso en el que incendiaron un bus lleno de ciudadanos como represalia por el asesinato de uno de sus hombres.

La mayoría de presos han sido condenados a más de 60 años de prisión, por lo que lo más probable es que mueran en prisión - crédito @PlanetaJuan/YouTube

El colombiano también ingresó al cuarto de emergencia, en el que los guardianes tienen un arsenal disponible en caso de que la situación se salga de control y deban controlar a los presos; en el lugar hay fusiles que podrán accionar en caso de que sea necesario.

Díaz también habló con el presidente del Congreso, Ernesto Castro, que aseguró que en El Salvador “teníamos leyes para delincuentes comunes, pero ellos eran una organización criminal”, como argumento principal para justificar un lugar como el Cecot en su país.

“Amanecíamos con 20, 50 o más asesinatos. Las pandillas salían a asesinar al azar; te asesinaban y ya. El presidente tomó una decisión porque eso no se podía tolerar. Todo el mundo sabía que había un gobierno paralelo”.