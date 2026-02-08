Dos mujeres protagonizaron violenta pelea en vía pública por presunta infidelidad: la ciudadanía intentó separarlas

La ciudadanía trató de separar a las mujeres en medio de la riña - crédito @ColombiaOscura/X

Dos mujeres protagonizaron una violenta pelea en plena vía pública y causaron indignación en redes sociales, donde fue divulgado el video de la situación. De acuerdo con el medio El Notición, los hechos habrían respondido a un caso de infidelidad.

Al parecer, un hombre salió a hacer un recorrido en bicicleta con una mujer y, de repente, su pareja apareció en el sitio y los confrontó por la presunta relación extramatrimonial que estaban sosteniendo. El momento de discusión se agravó cuando las mujeres se empezaron a agredir físicamente.

Según el video que se viralizó en redes, las mujeres se agarraron del rostro y el cabello, mientras se golpeaban con puños. La ciudadanía que estaba alrededor intervino, tratando de separar a las mujeres, pero sus esfuerzos no surtieron efecto; ellas continuaron agrediéndose. Se desconoce si las ciudadanas sufrieron heridas graves por lo ocurrido.

Las mujeres se agarraron del rostro y del cabello mientras se propinaban golpes - crédito @ColombiaOscura/X

El caso desató una ola de comentarios de todo tipo en redes, donde los internautas dieron a conocer su postura sobre la pelea. Algunos cuestionaron a las mujeres por pelear entre ellas y por no cuestionar directamente al hombre con el que estaban saliendo. Otras personas criticaron su conducta violenta.

“¿Por qué se pelean entre ellas y nunca le pegan al tipo en cuestión?; “Admiro a la señora, tiene un buen uppercut, sin quitar lo vergonzoso y tercermundista de la pelea”; “Eso es pan de cada día, nada de extrañar, en fin”; “La que se lo queda, pierde”, señalaron algunos usuarios de X.

Este tipo de episodios son comunes en el país y suelen ser grabados y publicados en las redes sociales y en medios de comunicación. Uno de los hechos más recientes se presentó durante la madrugada del 25 de diciembre de 2025 en Bogotá.

Mujeres se mechonearon en Transmilenio, durante Navidad - crédito @PasaenBogota/X

Dos mujeres protagonizaron una pelea en un bus de TransMilenio, mientras numerosos pasajeros retornaban a sus hogares. El incidente, que fue grabado por uno de los usuarios, mostró una escena de altercados y gritos por intolerancia.

El motivo del conflicto no fue una disputa por asientos, como ha pasado en anteriores ocasiones. Se originó por un comentario ofensivo hacia el hijo de una de las mujeres. La madre reaccionó con violencia y ambas ciudadanas terminaron forcejeando y tomándose del cabello en el pasillo, ante la mirada de los pasajeros, incluidos varios niños.

Durante la confrontación, una de las implicadas expresó de modo sarcástico: “Feliz Navidad”, incrementando aún más la tensión. Un hombre, acompañante de una de las mujeres, intentó sumarse a la pelea, lo que estuvo cerca de empeorar la situación. Finalmente, otro usuario del sistema de transporte intervino y separó a las dos mujeres, poniendo fin al altercado.

Riñas en Colombia dejan un alto saldo de muertes: cifras oficiales

Más de 1.000 casos de homicidio por altercados de orden público han sido con armas blancas - crédito Mebog

Estas peleas son mucho más que momentos de tensión o de indignación; en algunas ocasiones, los resultados son fatales. Más de 2.000 homicidios por hechos de intolerancia se registraron en Colombia entre el 1 de enero de 2025 y el 2 de noviembre de ese año, según reportó el Ministerio de Defensa. De ese total, más de 1.500 asesinatos fueron cometidos con arma blanca, representando el 15% de las muertes violentas registradas en ese periodo.

El ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez, detalló durante un debate de moción de censura que más de 1.400 homicidios con arma blanca tienen como origen las riñas, lo que equivale al 96% de estas muertes. Entre las víctimas se identificó a 1.376 hombres, 163 mujeres y 79 menores de edad.

La preocupación de las autoridades aumenta ante situaciones en las que una de las partes opta por evitar o no continuar una confrontación, ya que esta actitud puede provocar mayor enojo o frustración en la contraparte.