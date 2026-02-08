Colombia

Dos mujeres protagonizaron violenta pelea en vía pública por presunta infidelidad: la ciudadanía intentó separarlas

Al parecer, una mujer descubrió a su pareja con quien sería su amante, mientras hacían un recorrido en bicicleta

Guardar
La ciudadanía trató de separar a las mujeres en medio de la riña - crédito @ColombiaOscura/X

Dos mujeres protagonizaron una violenta pelea en plena vía pública y causaron indignación en redes sociales, donde fue divulgado el video de la situación. De acuerdo con el medio El Notición, los hechos habrían respondido a un caso de infidelidad.

Al parecer, un hombre salió a hacer un recorrido en bicicleta con una mujer y, de repente, su pareja apareció en el sitio y los confrontó por la presunta relación extramatrimonial que estaban sosteniendo. El momento de discusión se agravó cuando las mujeres se empezaron a agredir físicamente.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Según el video que se viralizó en redes, las mujeres se agarraron del rostro y el cabello, mientras se golpeaban con puños. La ciudadanía que estaba alrededor intervino, tratando de separar a las mujeres, pero sus esfuerzos no surtieron efecto; ellas continuaron agrediéndose. Se desconoce si las ciudadanas sufrieron heridas graves por lo ocurrido.

Las mujeres se agarraron del
Las mujeres se agarraron del rostro y del cabello mientras se propinaban golpes - crédito @ColombiaOscura/X

El caso desató una ola de comentarios de todo tipo en redes, donde los internautas dieron a conocer su postura sobre la pelea. Algunos cuestionaron a las mujeres por pelear entre ellas y por no cuestionar directamente al hombre con el que estaban saliendo. Otras personas criticaron su conducta violenta.

“¿Por qué se pelean entre ellas y nunca le pegan al tipo en cuestión?; “Admiro a la señora, tiene un buen uppercut, sin quitar lo vergonzoso y tercermundista de la pelea”; “Eso es pan de cada día, nada de extrañar, en fin”; “La que se lo queda, pierde”, señalaron algunos usuarios de X.

Este tipo de episodios son comunes en el país y suelen ser grabados y publicados en las redes sociales y en medios de comunicación. Uno de los hechos más recientes se presentó durante la madrugada del 25 de diciembre de 2025 en Bogotá.

Mujeres se mechonearon en Transmilenio, durante Navidad - crédito @PasaenBogota/X

Dos mujeres protagonizaron una pelea en un bus de TransMilenio, mientras numerosos pasajeros retornaban a sus hogares. El incidente, que fue grabado por uno de los usuarios, mostró una escena de altercados y gritos por intolerancia.

El motivo del conflicto no fue una disputa por asientos, como ha pasado en anteriores ocasiones. Se originó por un comentario ofensivo hacia el hijo de una de las mujeres. La madre reaccionó con violencia y ambas ciudadanas terminaron forcejeando y tomándose del cabello en el pasillo, ante la mirada de los pasajeros, incluidos varios niños.

Durante la confrontación, una de las implicadas expresó de modo sarcástico: “Feliz Navidad”, incrementando aún más la tensión. Un hombre, acompañante de una de las mujeres, intentó sumarse a la pelea, lo que estuvo cerca de empeorar la situación. Finalmente, otro usuario del sistema de transporte intervino y separó a las dos mujeres, poniendo fin al altercado.

Riñas en Colombia dejan un alto saldo de muertes: cifras oficiales

Más de 1.000 casos de
Más de 1.000 casos de homicidio por altercados de orden público han sido con armas blancas - crédito Mebog

Estas peleas son mucho más que momentos de tensión o de indignación; en algunas ocasiones, los resultados son fatales. Más de 2.000 homicidios por hechos de intolerancia se registraron en Colombia entre el 1 de enero de 2025 y el 2 de noviembre de ese año, según reportó el Ministerio de Defensa. De ese total, más de 1.500 asesinatos fueron cometidos con arma blanca, representando el 15% de las muertes violentas registradas en ese periodo.

El ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez, detalló durante un debate de moción de censura que más de 1.400 homicidios con arma blanca tienen como origen las riñas, lo que equivale al 96% de estas muertes. Entre las víctimas se identificó a 1.376 hombres, 163 mujeres y 79 menores de edad.

La preocupación de las autoridades aumenta ante situaciones en las que una de las partes opta por evitar o no continuar una confrontación, ya que esta actitud puede provocar mayor enojo o frustración en la contraparte.

Temas Relacionados

Pelea entre mujeresIntoleranciaInfidelidadViolenciaRiñaColombia-Noticias

Más Noticias

Gobierno confirmó el inicio de operaciones internacionales en Puerto Antioquia

El Gobierno confirmó una inversión de más de 300 millones de euros. Es un muelle marítimo con más de 1,3 kilómetros de longitud

Gobierno confirmó el inicio de

Juvinao se despachó contra Roy Barreras por cambio de posturas políticas: “Es pedirle a la rata que cuide el queso”

La representante a la Cámara aseguró que el candidato ha respaldado a políticos como Álvaro Uribe, Juan Manuel Santos y ahora Gustavo Petro

Juvinao se despachó contra Roy

Fiscalía reveló un video que ubica a la sospechosa minutos antes del incendio que terminó en homicidio en Medellín

Las imágenes muestran a la mujer llegando al inmueble con lo que sería gasolina, una prueba clave para la Fiscalía en la investigación

Fiscalía reveló un video que

María Fernanda Cabal se solidarizó con damnificados de Córdoba por ola invernal, pero criticó a la clase política

La senadora publicó un video en el que se solidarizó con las víctimas de la emergencia climática que se vive en el departamento de Córdoba

María Fernanda Cabal se solidarizó

Emergencia por lluvias: superintendencia adelantó inspección a la hidroeléctrica de Urrá tras órdenes del presidente Petro

La visita de la Superintendencia de Servicios Públicos busca recopilar información sobre la operación del embalse, generación de energía, vertimientos y protocolos de gestión de riesgo de desastres

Emergencia por lluvias: superintendencia adelantó
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Las cuentas pendientes que le

Las cuentas pendientes que le habrían cobrado al excapo Santiago Gallón Henao en México: el papel de la mafia irlandesa y “Fresa”, de la Nueva Familia Michoacana

Se conoce nuevo video del brutal ataque contra dos escoltas del senador Jairo Castellanos en Arauca: criminales sonreían

Reportan confinamiento y desabastecimiento en El Bagre, Antioquia, por bloqueo de las disidencias en medio de la emergencia invernal

Experta en salud pública desmintió a Gustavo Petro: homicidios y muertes violentas se incrementaron en Colombia en el 2025

ELN secuestró a médico y enfermera en zona rural de Teorama para atender milicianos heridos tras bombardeo en el Catatumbo

ENTRETENIMIENTO

Adriana Lucía y Martina La

Adriana Lucía y Martina La Peligrosa se pronunciaron tras inundaciones en Córdoba: “Hoy los necesitamos más que nunca”

Sofía Vergara negó noviazgo con Douglas Chabott y anunció que está soltera: “Estoy conociendo muchísima gente”

Experta en comunicación explicó cómo debió disculparse Johanna Fadul por comentario contra Campanita: “Racista de mier…”

Familia de Omar Geles hizo grave denuncia: utilizan la imagen del fallecido artista para cometer estafas en línea

Sofía Vergara estará en el Super Bowl LX: la ‘Toti’ aparecerá en dos publicidades, y se especula con una tercera

Deportes

Jhon Arias recibe emotiva bienvenida

Jhon Arias recibe emotiva bienvenida de Richard Ríos en Palmeiras: “¡Estamos juntos en esto!“

Bayern Múnich vs. Hoffenheim: hora y dónde ver a Luis Díaz por la fecha 21 de la Bundesliga

Dimayor definió los horarios y fechas de la primera jornada de la Liga Femenina BetPlay: hay tres duelos destacados

Así fue el insólito penalti que cometió Yerson Mosquera con el Wolverhampton en la Premier League

Técnico del Deportivo Pasto exigió la salida de periodista en rueda de prensa tras empate ante Bucaramanga: “No podemos trabajar”