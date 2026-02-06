Gustavo Bolívar aclaró su “eventual participación” en la consulta del 8 de marzo: “Sin duda ganaría”

El exprecandidato presidencial Gustavo Bolívar salió en respaldo del senador Iván Cepeda, que fue excluido de la consulta del Frente por la Vida, por instrucción del CNE. Negó su participación en la consulta del 8 de marzo - crédito Reuters - Colprensa

Gustavo Bolívar desmintió de manera categórica los rumores sobre su eventual postulación en la próxima consulta del 8 de marzo, tras la polémica decisión del Consejo Nacional Electoral (CNE) de sacar a Iván Cepeda de la consulta interpartidista del 8 de marzo.

De hecho, Bolívar reafirmó su respaldo a Iván Cepeda. En primer lugar, a través de un mensaje publicado en X, Bolívar calificó de “aberrantes” las resoluciones del CNE que afectaron al Pacto Histórico, —que además revocó la lista del partido por la Cámara en Bogotá—.

Incluso, expresó que la exclusión de Cepeda fue mediante el voto de un conjuez “a todas luces impedido”.

El también exsenador aclaró que no participará en la consulta para enfrentar a otros aspirantes como Roy y Quintero, a quienes ha criticado duramente.

Bolívar afirmó que seguirá junto a Cepeda, en primera vuelta - crédito @GustavoBolivar/X

En la mañana del 5 de febrero, Bolívar escribió que el hecho de que Roy Barreras y Daniel Quintero sí puedan participar en la consulta significa que, según él, “el mundo está al revés”. Dijo que “es la consecuencia de no tener filtros éticos en el Pacto Histórico”.

“No es cierto”: la explicación de Bolívar a los rumores

Gustavo Bolívar desmintió las versiones que circulaban tras la controversia. Bolívar explicó: “Metiéndome en esa consulta, que sin duda ganaría, pondría en riesgo la unión del progresismo porque la ley obliga al ganador a ir a Primera vuelta”.

Recordó que su renuncia en octubre del 2025 a la candidatura buscó evitar fracturas dentro del sector progresista y consolidar la unidad en la izquierda colombiana.

Bolívar además insistió su compromiso con el proyecto político y su respaldo a Cepeda. Aseguró que no es estratégico para una eventual victoria electoral de la izquierda que esté de nuevo como una opción presidencial. Afirmó que su presencia en la consulta fragmentaria a la izquierda y haría ganar a la oposición.

Dijo: “No le montaré competencia a Iván Cepeda. Primero porque le di mi palabra sobre mi apoyo irrestricto y segundo porque no seré yo el que, por ambiciones personales, termine dividiendo a la izquierda y facilitando el triunfo de la ultraderecha”.

Añadió que, pese a haber enfrentado “deslealtades”, seguirá trabajando por la causa.

El dirigente llamó a redoblar esfuerzos para asegurar “el triunfo de #CepedaEnPrimera”, pero señaló que existen riesgos de una consulta en las condiciones actuales.

Gustavo Bolívar confirmó que no irá a la consulta del 8 de marzo - crédito @GustavoBolivar/X

Explicó que “el establecimiento es capaz de las peores suciedades y es mejor no exponernos”. Además, sostuvo que ni él ni la militancia leal apoyan la realización de la consulta y pidió que “ni un voto del progresismo se deposite” por los sectores que insistan en llevarla a cabo, pues, según él, la prioridad es evitar divisiones en el progresismo ante la cercanía de las elecciones.

Gustavo Bolívar denunció maniobra contra Iván Cepeda en consulta presidencial

Bolívar, además, denunció que la exclusión de Iván Cepeda de la consulta presidencial del Frente por la Vida formaría parte de una maniobra para perjudicar al Pacto Histórico y restringir la financiación de la campaña, según lo expresó en un video difundido en redes sociales.

La decisión, adoptada el 4 de febrero por el Consejo Nacional Electoral (CNE), impide la participación de Cepeda en la consulta del 8 de marzo, al considerar que ya participó en una consulta interpartidista previa el 26 de octubre de 2025.

Con este video en sus redes sociales, el exsenador reveló las dos razones ocultas detrás de esta decisión: dañar la votación al Congreso y desfinanciar su campaña - crédito @GustavoBolivar/X

Según el exfuncionario, una de las consecuencias directas de esta medida es el impacto financiero negativo para la candidatura de Cepeda, que no podría acceder a la reposición de votos.

“Desfinanciarlo. Cepeda es un hombre pobre, tengo que decirlo. Y con los votos que hubiera sacado en esa consulta con el pago de votos por reposición hubiera tenido una cajita para empezar la primera vuelta”, expuso Bolívar.

Agregó que mientras otros candidatos cuentan con grandes recursos, la reposición de votos resultaba esencial para la campaña del senador. El exdirector del DPS criticó con dureza tanto el proceso como a los responsables de la decisión.

Alertó sobre la ética de los abogados implicados y mencionó al conjuez Hollman Ibáñez como figura clave del fallo, subrayando: “Hasta que sacaron a Iván Cepeda de la consulta. ¡Cómo es de sucia la política en Colombia! ¡Qué cochinos son!”.