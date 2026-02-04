Colombia

Dolores Umbridge, el personaje de Harry Potter con el que le hacen memes a Laura Sarabia por el “look” con el que se presentó ante el rey Carlos III

La funcionaria que ha estado inmersa en varias polémicas de la administración Petro, presentó credenciales como embajadora de Colombia en Londres, pero debido a su vestimenta los usuarios no dudaron en compararla con una de las antagonistas de la famosa saga de novelas fantásticas adaptadas al cine, cuya autora es J. K. Rowling

Laura Sarabia y el atuendo
Laura Sarabia y el atuendo que utilizó para conocer al Rey Carlos III - créditos @laurisarabia/IG | @memeotanto/IG

La embajadora de Colombia en el Reino Unido, Laura Sarabia, publicó en su cuenta de X la fotografía oficial tras la entrega de cartas credenciales a Carlos III el martes 3 de febrero de 2026 en el palacio de St. James, en Londres (Reino Unido).

En la imagen difundida por parte de la misma Sarabia también en su perfil de Instagram, la polémica diplomática del Gobierno Petro aparece durante el saludo protocolario al monarca, dando así inicio formal a su misión en territorio británico.

Sin embargo, y como le pasó a los candidatos presidenciales Vicky Dávila y Enrique Peñalosa, sus apariciones en redes les valieron la creación de decenas de memes por parte de internautas y cuentas dedicadas a compartir esta clase de contenido humorístico.

En el caso de Sarabia, y como suele ocurrir cada vez que ocurre algún evento mediático no solo de la realidad nacional, sino a nivel mundial, las publicaciones de los usuarios apuntaron contra la vestimenta que lució la funcionaria.

El meme que volvió viral
El meme que volvió viral a Sarabia en redes el martes 3 de febrero de 2026 - crédito

Todo por una razón: su parecido con el personaje de la saga de novelas fantásticas Harry Potter que, gracias a su adaptación al cine, regaló uno de los memes que más reacciones dejó la jornada del martes: el de Laura Sarabia y Dolores Umbridge, una de las antagonistas que aparece en dos de las producciones que recaudaron miles de millones de dólares alrededor del planeta: Harry Potter y la Orden del Fénix (2007) y Harry Potter y las Reliquias de la Muerte: Parte 1 (2010).

El revuelo que dejó las fotografías de Sarabia se dio por una publicación que compartió la cuenta de Instagram de @memeotanto en la que aparecen dos fotografías similares: una de Sarabia, y al lado Dolores Umbridge, que interpretó la actriz británica Imelda Staunton.

Este caso provocó comentarios de parte de los internautas que avalaron la comparación, e incluso molestaron con la similitud entre Sarabia y Umbridge.

“¿Dónde están los gemelos Weasley cuando se necesitan?" afirmó uno de los usuarios, mientras que los demás en su mayoría solo dejaron emojis riéndose del comparativo.

Dolores Umbridge aparece en dos
Dolores Umbridge aparece en dos de las películas de la saga: "Harry Potter y la Orden del Fénix" (2007) y "Harry Potter y las Reliquias de la Muerte: Parte 1" (2010) - crédito Colprensa | Cortesía Warner Bros

La presentación de credenciales como embajadora en Londres de Laura Sarabia

Durante la audiencia, la embajadora destacó que el rey manifestó entusiasmo por la posibilidad de realizar una visita a Colombia en el futuro y recordó sus anteriores experiencias en el país.

“Está muy animado de poder visitar el país en una próxima ocasión”, afirmó la funcionaria colombiana.

Entre los obsequios entregados al monarca figuraron piezas artesanales del Pacífico colombiano, un sombrero wayú tejido en La Guajira y un libro sobre la biodiversidad nacional.

La recepción de las credenciales marca la ratificación oficial de Sarabia como representante del gobierno de Gustavo Petro en el Reino Unido y el norte de Irlanda, un paso relevante tras los recientes desencuentros entre la diplomática y el presidente.

El acto, que formaliza varios meses de presencia de la embajadora en Londres, refuerza la intención de profundizar la cooperación en áreas políticas, comerciales, ambientales, culturales y educativas entre ambas naciones.

Laura Sarabia aseguró que el
Laura Sarabia aseguró que el encuentro fortalece la actividad diplomática entre el Reino Unido y Colombia - crédito X

La relación bilateral entre Colombia y el Reino Unido supera los 200 años y se caracteriza por su diversidad e intensidad, una alianza que ambas partes buscan fortalecer con nuevos compromisos y visitas de alto nivel.

